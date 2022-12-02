«Кинули, как в 90-е»: новосибирца обманули на 13 миллионов — полиция 4 года определяет подозреваемых

Бизнес по-новосибирски

Первое свое дело Виктор Вольхин организовал в 2006 году. Новосибирец начал заниматься установкой пластиковых окон, алюминиевых дверей и балконов. На протяжении 5 лет, по его словам, он получал опыт, параллельно зарабатывая репутацию на строительном рынке. В 2011 году Вольхин учредил компанию «Профф» — пока венец его предпринимательской карьеры: если до того предприниматель выполнял небольшие заказы физических лиц, то с «Проффом» он вышел на другой уровень.



— Начал работать с юридическими лицами, получил свидетельство СРО (документ, подтверждающий законность деятельности строительной компании на рынке. — Прим. ред.), начал участвовать в государственных закупках, получив дополнительно лицензию МЧС, — отметил Вольхин в беседе с корреспондентом НГС.

