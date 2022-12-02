«Кинули, как в 90-е»: новосибирца обманули на 13 миллионов — полиция 4 года определяет подозреваемых

Новосибирец Виктор Вольхин несколько лет подряд пытается доказать, что недобросовестные партнеры лишили его строительного бизнеса стоимостью несколько десятков миллионов рублей. По словам предпринимателя, в 2016 году он отгрузил контрагентам кирпич на сумму почти
Бизнес по-новосибирски
Первое свое дело Виктор Вольхин организовал в 2006 году. Новосибирец начал заниматься установкой пластиковых окон, алюминиевых дверей и балконов. На протяжении 5 лет, по его словам, он получал опыт, параллельно зарабатывая репутацию на строительном рынке. В 2011 году Вольхин учредил компанию «Профф» — пока венец его предпринимательской карьеры: если до того предприниматель выполнял небольшие заказы физических лиц, то с «Проффом» он вышел на другой уровень.
— Начал работать с юридическими лицами, получил свидетельство СРО (документ, подтверждающий законность деятельности строительной компании на рынке. — Прим. ред.), начал участвовать в государственных закупках, получив дополнительно лицензию МЧС, — отметил Вольхин в беседе с корреспондентом НГС.
По словам предпринимателя, за 4 года компания «Профф» реализовала около 60 госконтрактов на сумму более
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профф» было образовано в 2011 году. Учредитель и директор — Вольхин Виктор Александрович. На конец 2020 года баланс компании составил 3,7 миллиона рублей, выручка — 0. За время работы организации были заключены госконтракты на сумму 141,7 миллиона рублей. В настоящее время по решению судов с компании надлежит взыскать более 13,7 миллиона рублей. По состоянию на сегодняшний день «Профф» является действующей организацией.
В 2016 году компания «СМРстрой» задолжала «Проффу» около
— У меня был выбор: брать, что предлагают, либо уходить в судебные тяжбы. Было принято решение взять квартиру и остаток забрать кирпичом. Подписали договор цессии на сумму долга, и я начал думать, как конвертировать кирпич в деньги. Для меня это была не простая задача, поскольку по сути своей я не продавец, — подчеркнул Виктор Вольхин.
Его познакомили с Андреем Рыжковым, который занимался строительством многоквартирных домов в городе и по области. Актуальными проектами бизнесмена на тот момент были «малоэтажки» в Чике и Оби. Потребность в кирпиче была, поэтому предприниматели договорились о стоимости и объемах поставки, об отсрочке платежа на 30 дней и ударили по рукам.
— Договор был заключен с компанией НПО «СТЭЛС-Трейд», которая наполовину принадлежит Рыжкову, наполовину ее директору Илье Особливцеву. Я согласился при условии, что Особливцев станет поручителем по договору как физическое лицо и будет отвечать своим имуществом по предмету договора. Сумма поручительства — 30 миллионов рублей. Так я пытался минимизировать свои риски, — пояснил Виктор Вольхин.
ООО НПО «СТЭЛС-Трейд» было основано в 2002 году. Основная сфера деятельности — научные исследования и разработки в области естесственных и технических наук. Учредители — Рыжков Андрей Витальевич, Особливцев Илья Викторович. По итогам 2016 года выручка компании составила 105,8 миллиона рублей, прибыль — 104 тысячи рублей. Ликвидирована в 2018 году.
В итоге «Профф» отгрузил «СТЭЛС-Трейду» кирпича на 12,4 миллиона рублей. Параллельно Вольхин подписал договор с другой компанией Рыжкова «ТранСиб», согласно которому «Профф» должен обустроить фасад многоквартирного дома в городе Обь. Результаты сотрудничества оказались провальными.
За кирпич Вольхин получил 1,3 миллиона рублей, после чего платежи прекратились. Для «ТранСиба» его компания выполнила работы также на 1,3 миллиона рублей, но не получила оплату и остановила сотрудничество. Обе ситуации разбирались в судах: по кирпичу — в Арбитражном, по неоплате работ — как гражданское дело в Октябрьском районном. В итоге Виктор Вольхин получил на руки исполнительные листы, по которым ему обязаны были возместить потери, но денег так и не получил: официально ни у Рыжкова, ни у Особливцева средств и имущества не было.
— Рыжков обещал погасить задолженность, каждый день заявляя, что деньги скоро появятся. В ноябре я написал заявление в полицию о неосновательном обогащении. Только в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело и меня признали потерпевшим, — заявил предприниматель.
До сих пор расследование дела не окончено.
Финансовые трудности
В 2021 году правоохранители провели очные ставки Вольхин — Рыжков и Вольхин — Особливцев (копии протоколов имеются в распоряжении редакции). Оказавшись лицом к лицу с владельцем «Проффа», Андрей Рыжков заявил, что никакой кирпич у Вольхина не покупал и все вопросы по деятельности компании «СТЭЛС-Трейд» переадресовал своему компаньону Илье Особливцеву. При этом Рыжков добавил, что фирма «ТранСиб», которой он руководил, приобретала «ликолоровский» кирпич у «СТЭЛС-Трейда»: в итоге часть его перепродали, часть обменяли на другие строительные материалы.
— За поставленный кирпич ООО «ТранСиб» полностью рассчиталось с ООО «СТЭЛС-Трейд». По какой причине ООО «СТЭЛС-Трейд» не рассчиталось с ООО «Профф», мне неизвестно. <…> Предполагаю, по причине финансовых трудностей, — говорится в протоколе от имени Рыжкова.
Особливцев факт покупки кирпича отрицать не стал, но уточнил, что подписывал только договор поставки, договор поручительства — нет. По его словам, «Проффу» за поставленные стройматериалы перевели 1,3 миллиона рублей, остальную часть его компания не смогла оплатить из-за «финансовой ямы»: рассчитаться с Вольхиным планировали после продажи квартир в строящемся доме на улице Геодезической в городе Обь, но «закончилось разрешение на строительство» и «стройка заморозилась», а общество обанкротилось.
— Кирпич частично был реализован в ООО «ИК Трансиб» (генподрядчик возведения дома в Оби. — Прим. ред.) на сумму около 3,5 миллиона рублей, но точно не помню. Остальной кирпич был реализован в «Бастион» и «Первый строительный фонд», в каком размере, не помню. За поставленный кирпич в ООО «ИК Трансиб» они рассчитались денежными средствами в размере
При этом и Рыжков, и Особливцев подчеркивали, что Вольхину предлагали рассчитаться за кирпич недвижимостью в строящемся доме на Геодезической в Оби. Последний даже заявил, что планирует вернуться к возведению многоэтажки. Виктор Вольхин заявил полицейским, что его не интересуют несуществующие квартиры, поскольку на месте дома сейчас красуется «котлован, заполненный водой». В счет платы за кирпич предпринимателю также предлагали землю в коттеджном поселке Большой Барлак. Это предложение Вольхин тоже отклонил, поскольку «Большой Барлак представляет собой болото и коммерческой ценности не представляет: как в 2016 году, так и в настоящее время» (выдержка из протокола. — Прим. ред.).
Афера или фиаско?
По данным сервиса «Контур.Фокус», Андрей Рыжков ранее входил в состав учредителей 8 разных компаний, большинство из которых занимались строительством. Ни одна из них в настоящее время не функционирует. За всё время предпринимательской деятельности система зафиксировала 23 сообщения о банкротстве от имени Рыжкова. Сегодня ни как индивидуальный предприниматель, ни как самозанятый бизнесмен не зарегистрирован.
В базе данных судебных приставов на Андрея Рыжкова возбуждено 19 исполнительных производств, в том числе за долги по коммунальным платежам, неоплаченные кредиты, налоговые штрафы
По данным Кировского районного суда, Андрей Рыжков выяснил, что у знакомого предпринимателя, который торговал металлом, нет площадки для хранения товара. Он предложил выкупить партию арматуры на сумму около 1,2 миллиона рублей, но с отсрочкой платежа. Предприниматель отказался. Тогда Рыжков пообещал предоставить площадку для хранения металла бесплатно. Был заключен договор, арматуру отгрузили, но металл в результате попал на склад компании, которой Рыжков был должен более 3 миллионов рублей. Как выяснилось, таким образом он решил частично погасить задолженность перед кредитором. Металл впоследствии был благополучно продан, а настоящий владелец арматуры, узнав, что стал жертвой аферы, обратился в полицию. В итоге Андрея Рыжкова признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Виктор Вольхин полагает, что похожим образом Рыжков обманул и его. По его мнению, кирпич на сумму более 12 миллионов рублей предприниматель благополучно распродал, а вырученные деньги попытался легализовать. В частности, осенью 2016 года приобрел недостроенный дом на
В предпринимательской карьере Ильи Особливцева пять компаний, три из которых сегодня не функционируют. Две продолжают действовать: «ПСК Глобос» и «Карсиб». Первая занимается строительством, вторая — продажей готовых объектов недвижимости. При этом «ПСК Глобос» можно назвать прибыльной компанией: по итогам 2021 года компания зафиксировала выручку в размере 15,8 миллиона рублей, прибыль — 1,2 миллиона. «Карсиб» похвастаться похожими результатами не может. Результаты финансовой деятельности доступны только за 2016 год: баланс — 60,3 миллиона рублей, выручка — 0.
Виктор Вольхин уверяет, что Особливцев мог рассчитаться с «Проффом» за поставленный кирпич, поскольку во второй половине 2016 года, по его словам, по счетам «СТЭЛС-Трейда» проходили деньги в сумме более 70 миллионов рублей. На очной ставке предприниматель задавал вопрос оппоненту, почему компания не рассчиталась по долгам. Ответ: «Не помню».
— Меня кинули, как в 90-е. В результате я разорился. Нам в СМИ говорят и пишут, мол, ведите бизнес в России. Берите кредиты в банках под низкие проценты. Развивайте бизнес в России. Предприниматель возьмет кредит, поставит продукцию, его кинут. Законы не работают, или их нет нужных. Мошенники получат товар на каких-либо условиях, реализуют его, деньги присвоят, обанкротятся, а предприниматель с кредитом остался, но развивает бизнес в РФ из своего кармана — платит кредит, например. У меня сложилось мнение, что в Новосибирске структуры МВД и прокуратуры по подобным делам совсем не работают: за 4,5 года слепой бы увидел состав преступления и определил виновных, — заявил Вольхин.
Редакция НГС отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой пояснить, как продвигается расследование по делу о крупном мошенничестве, совершённом в отношении предпринимателя Виктора Вольхина. Полицейские ответили, что 9 октября 2022 года «предварительное следствие приостановлено», поскольку «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».
Ранее имя Виктора Вольхина и его компания «Профф» появлялась в контексте скандала вокруг обманутых пайщиков ЖСК «Академический». Предприниматель заявил, что стал жертвой нечестной игры со стороны председателя кооператива.