Брали комиссию до 120 тысяч рублей: в Новосибирске за обнал маткапитала на 6,5 миллиона задержали двух человек
Их подозревают в мошенничестве
В Новосибирске полицейские задержали руководителя и менеджера кредитного потребительского кооператива, заподозрив их в мошенничестве при получении выплат.
По данным следствия, фигуранты искали женщин, которые имели право на получение материнского капитала и убеждали их заключить фиктивный договор целевого займа на приобретение жилья и земельных участков. В качестве кредитора выступала подконтрольная КПК фирма. Как рассказала официальный представитель МВД россии Ирина Волк, злоумышленники формировали пакет документов для пенсионного фонда, в который входило заявление о перечислении денег на расчетный счет фирмы, якобы для погашения задолженности.
Обналичив деньги, подозреваемые отдавали часть суммы женщинам, себе же оставляли комиссию, сумма варьировалась от 40 до 120 тысяч рублей.
— В настоящее время выявлено девять эпизодов противоправной деятельности фигурантов, — рассказа Ирина Волк, — Общая сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей.
В ходе обыска в офисе подозреваемых, оперативники обнаружили деньги, банковские карты, печати и документы, которые использовали фигуранты в своей работе.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы.
В прошлом году НГС изучил, как и для чего семьи обналичивают материнский капитал. За это можно получить реальный срок в колонии.