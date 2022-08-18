Брали комиссию до 120 тысяч рублей: в Новосибирске за обнал маткапитала на 6,5 миллиона задержали двух человек

В Новосибирске полицейские задержали руководителя и менеджера кредитного потребительского кооператива, заподозрив их в мошенничестве при получении выплат.



По данным следствия, фигуранты искали женщин, которые имели право на получение материнского капитала и убеждали их заключить фиктивный договор целевого займа на приобретение жилья и земельных участков. В качестве кредитора выступала подконтрольная КПК фирма. Как рассказала официальный представитель МВД россии Ирина Волк, злоумышленники формировали пакет документов для пенсионного фонда, в который входило заявление о перечислении денег на расчетный счет фирмы, якобы для погашения задолженности.