«Подарок в виде судимой мамы»: как и для чего российские семьи обналичивают маткапитал

Материнский капитал — важная мера поддержки для молодых родителей, однако не всегда деньги попадают в руки людей ответственных и законопослушных. Объявления с предложениями выдать деньги маткапитала на руки видел каждый. Кто-то идет на это от отчаяния и нищеты, кто-то — по незнанию, а кто-то вполне готов на эти деньги купить машину или вовсе потратить на алкоголь и развлечения.
Маловато будет
Юристы говорят, что в последнее время число дел с обналом маткапитала сократилось, однако случаи всё равно бывают. Буквально этой весной пошла под суд мать троих детей Маргарита Северилова из Волгоградской области, которая не только обналичила средства, но и буквально сама сдала себя полиции, пытаясь совершить ложный донос на подельниц — риелтора и владелицу дома, который она якобы купила.
Женщины заключили фиктивный договор купли-продажи, после чего обратились в ПФР, и продавец получила деньги. 330 тысяч рублей ушли многодетной матери Севериловой, 140 тысяч «попилили» между собой другие участницы сговора. Спустя какое-то время по фиктивным основаниям они расторгли сделку, после чего жилое помещение вернулось прежней хозяйке. Через некоторое время женщина решила, что полученная сумма меньше той, на которую она рассчитывала, и обратилась в полицию.
— В своем заявлении она указала, что приобрела дом, но после расторжения договора не получила обратно деньги. Оперативники, проведя по ее заявлению проверку, уличили ее не только в ложном доносе, но и выявили махинации, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
За ложный донос и махинации Севериловой грозит до 9 лет лишения свободы, ее подельниц привлекли за мошенничество. Как правило, такие махинации квалифицируются по части второй статьи 159.2 — мошенничество при получении выплат. Сегодня по ней предусмотрено до 5 лет лишения свободы, но если смотреть практику, то, как правило, реальные сроки не дают, дают условно или присуждают штраф.
— По этим уголовным делам проходят люди с детьми, это смягчает наказание, — говорит юрист, член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. — Кроме того, деньги в ПФР тоже придется вернуть — это вред, который был причинен государству, и он подлежит возврату, потому что деньги были потрачены на нецелевые нужды. В законе нет запрета на использование маткапитала после попытки мошенничества с ним, поэтому, когда деньги будут возвращены государству, это право снова считается нереализованным.
Посадите меня, пожалуйста!
Иногда люди решаются на обналичку маткапитала из-за закредитованности. В такой ситуации оказалась Ирина Сысоева из Свердловской области, которая в результате сама призналась в мошенничестве и просила возбудить на себя уголовное дело. Она говорила, что была вынуждена пойти на аферу, когда семья была по уши в кредитах. Чтобы выбраться из этой ямы, они «купили» квартиру у мамы на материнский капитал, а деньгами покрыли часть долгов.
Потом Ирина развелась с мужем. Тот, женившись на другой, потребовал часть своей квартиры — деньгами, 500 тысяч. Он даже выставлял на продажу свою долю — одну из комнат, где, кстати, жил его сын. Ирина была в декрете и денег, чтобы отдать долю бывшему мужу, не было. Тогда она захотела, чтобы сделку признали фиктивной, а квартира снова бы вернулась к маме. Маткапитал готова была постепенно выплачивать в Пенсионный фонд и даже отправиться в тюрьму — только бы сохранить квартиру.
Дело было несколько лет назад, сейчас такую схему провернуть сложнее. Покупать жилье под материнский капитал у собственных родственников нельзя — это прописано в законе. Сейчас за этим стали следить строже.
— Активность дельцов, которые на этом наживались, значительно снизилась за последние годы. На это поработали и правоохранительные органы, и Пенсионный фонд изменил подход в отношении контроля за этими средствами, — говорит Антон Бибаров-Государев. — Отсюда, конечно, число мнимых сделок, в том числе с обналом, увеличилось.
Квартиру Ирине, кстати, удалось сохранить — когда разгорелся скандал на всю область, бывший муж отказался от своей доли, переписав ее на детей. И саму женщину не посадили — ни полиция, ни следственный комитет, ни прокуратура состава преступления не находили. Юрист, впрочем, говорит, что женщину, вероятно, просто пожалели.
— Люди не думают, что обменивают материнский капитал на подарок ребенку в виде судимой мамы. Это обстоятельство может сильно повлиять на его судьбу. Спасибо, мама, за подарок! — говорит эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», кандидат юридических наук Михаил Алексеев.
Вынуждены мошенничать
Наталья из Новосибирска тоже осознавала, что идет на преступление — вместе с двумя детьми она фактически оказалась на улице. На еду кое-как хватало, а на ремонт непригодной для жилья квартиры, которую она получила в наследство, — уже нет. Она решила обналичить материнский капитал, чтобы сделать ремонт. Схема стандартная: брала заем на покупку дома, а потом гасила его с помощью маткапитала, но денег она так и не получила. Спустя год она уже нашла 25 семей, которые так же клюнули на предложение мошенников и остались без денег.
— Такие люди могут называть себя агентами, риелторами, — говорит эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», кандидат юридических наук Михаил Алексеев. — Человеку от них поступает два варианта предложений. Ему могут сказать: хорошо, мы сейчас начнем заниматься оформлением, выдай, пожалуйста, нотариальную доверенность. Человек это делает, чтобы риелтор всё оформил. Часто люди сами понимают, о чем речь, а бывает, человек просто не знает, как это работает. Тем временем агенты идут сами в КПК, оформляют заем, подбирают жилье или сами приобретают земельные участки в каком-нибудь захолустье, где они по факту стоят 30 тысяч рублей. Есть системы, когда люди покупают целую серию таких домов и перепродают под материнский капитал — это же земли поселений. Риелторы это проворачивают и оставляют деньги себе, а человек остается с этим ненужным ему земельным участком. Могут сказать: мы тебе дадим часть денег, остальное — потом, а «потом» никогда не наступает.
Он говорит, что сейчас прокуратура контролирует эту ситуацию, проверяет практически все сделки по материнскому капиталу. Поэтому, если человек покупает какое-то непригодное жилье, его ждет уголовное дело.
При этом он отмечает, что иногда люди едва ли не вынуждены идти в руки к мошенникам. Причем толкает их на это сам принцип назначения маткапитала.
— В одном регионе администрация при рождении третьего ребенка дала семье бесплатный участок, — рассказывает Алексеев. — Они хотят потратить свои деньги и обращаются за материнским капиталом, но им отказывают в выделении материнского капитала, потому что этот земельный участок непригоден для жилья — к нему не подведены коммуникации.
Пригодность жилья может оценить опека, и проблемы возникают не только с участками, но и с квартирами. Наталья рассказывает, что одна из ее знакомых пыталась смошенничать, чтобы купить комнату, однако подходящую комнату напрямую через сертификат купить не получалось.
— С кем общаюсь из мам [также пытавшихся обналичить маткапитал] — никто из них не дурочки, абсолютно нормальные девчонки, у которых действительно нет никакой цели получить деньги и потратить их на себя, на машину или еще что-то. Всегда на детей, — рассказывает она.
Еще одна причина проблем семей, получающих сертификат, — банки не всегда выдают ипотеку, в том числе тем, кто планирует погасить ее сразу материнским капиталом. Во-первых, у человека может быть просто испорчена кредитная история. Во-вторых, часто при улучшении жилищных условий люди продают свою квартиру и покупают жилье побольше, поэтому сумма доплаты ровна материнскому капиталу или близка к нему. Банкам невыгодно в этом случае давать ипотеку, потому что ее быстро погасят. Плюс, материнский капитал, как правило, не берут в качестве первого взноса.
Случается и так, что семья изначально не планировала обманывать государство, но обстоятельства сложились так, что в итоге средства признали использованными не по назначению.
— У нас в практике был случай: был кредитный договор на приобретение готового жилья с использованием средств материнского капитала, но родители перестали платить, квартиру забрал банк, в итоге они остались и без жилья, и без средств материнского капитала, — рассказывает юрист Антон Бибаров-Государев. — Такое тоже бывает. Банк возвращает деньги после продажи квартиры, если что-то осталось — сначала вычтет сумму долга. Нам пришлось обращаться в пенсионный фонд во избежание нецелевого использования, чтобы Пенсионный фонд возвратил их обратно себе. Добиться этого, к сожалению, не удалось.
Он отмечает, что даже среди тех, кто предоставляет услуги по обналичке маткапитала, есть организации, есть те, кто находит определенные правовые конструкции, чтобы сделать это законно. К сожалению, в законе есть определенные пробелы, которые иногда могут позволить отмыть деньги материнского капитала, которые очень сложно доказать.
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