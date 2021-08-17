«Подарок в виде судимой мамы»: как и для чего российские семьи обналичивают маткапитал

— По этим уголовным делам проходят люди с детьми, это смягчает наказание, — говорит юрист, член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. — Кроме того, деньги в ПФР тоже придется вернуть — это вред, который был причинен государству, и он подлежит возврату, потому что деньги были потрачены на нецелевые нужды. В законе нет запрета на использование маткапитала после попытки мошенничества с ним, поэтому, когда деньги будут возвращены государству, это право снова считается нереализованным.

Посадите меня, пожалуйста!

Иногда люди решаются на обналичку маткапитала из-за закредитованности. В такой ситуации оказалась Ирина Сысоева из Свердловской области, которая в результате сама призналась в мошенничестве и просила возбудить на себя уголовное дело. Она говорила, что была вынуждена пойти на аферу, когда семья была по уши в кредитах. Чтобы выбраться из этой ямы, они «купили» квартиру у мамы на материнский капитал, а деньгами покрыли часть долгов.

Потом Ирина развелась с мужем. Тот, женившись на другой, потребовал часть своей квартиры — деньгами, 500 тысяч. Он даже выставлял на продажу свою долю — одну из комнат, где, кстати, жил его сын. Ирина была в декрете и денег, чтобы отдать долю бывшему мужу, не было. Тогда она захотела, чтобы сделку признали фиктивной, а квартира снова бы вернулась к маме. Маткапитал готова была постепенно выплачивать в Пенсионный фонд и даже отправиться в тюрьму — только бы сохранить квартиру.