В Новосибирске взяли под стражу 20-летнего таксиста за смертельное ДТП: погибла его 16-летняя пассажирка

— По версии следствия, 14 июля 2022 года в районе 2 часов ночи 20-летний водитель такси, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на технически исправном автомобиле Hyundai Solaris с тремя несовершеннолетними пассажирами. По пути следования водитель перед пересечением нерегулируемого перекрестка улиц Орджоникидзе и улицы Каменской в Центральном районе города Новосибирска, двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в том, что он не создает опасность и помеху для других участников движения, не учел наличия движущегося по главной дороге автомобиля Nissan Avenir, не уступил ему дорогу и совершил столкновение с ним, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.