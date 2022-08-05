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В Новосибирске взяли под стражу 20-летнего таксиста за смертельное ДТП: погибла его 16-летняя пассажирка

В момент происшествия молодой мужчина находился в состоянии наркотического опьянения

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ДТП произошло 14 июля

ДТП произошло 14 июля

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В Новосибирске выбрали меру пресечения для 20-летнего таксиста, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, приведших к смерти. В ДТП, которое произошло 14 июля, погибла 16-летняя девочка, еще двое пассажиров пострадали.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, водитель такси был в наркотическом опьянении и не уступил дорогу в положенном месте.

— По версии следствия, 14 июля 2022 года в районе 2 часов ночи 20-летний водитель такси, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на технически исправном автомобиле Hyundai Solaris с тремя несовершеннолетними пассажирами. По пути следования водитель перед пересечением нерегулируемого перекрестка улиц Орджоникидзе и улицы Каменской в Центральном районе города Новосибирска, двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в том, что он не создает опасность и помеху для других участников движения, не учел наличия движущегося по главной дороге автомобиля Nissan Avenir, не уступил ему дорогу и совершил столкновение с ним, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В результате ДТП, 16-летняя пассажирка погибла на месте, 17-летнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

— Водитель такси доставлен в медицинское учреждение с тяжелой черепно-мозговой травмой. После прохождения лечения фигурант по делу задержан в медицинском учреждении сотрудниками отдела полиции № 10 «Центральный» УМВД России по Новосибирску и доставлен к следователю для производства следственных действий, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Водителю предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). 5 августа Центральным районным судом Новосибирска по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

НГС поговорил с одним из пассажиров такси, который пострадал в ДТП. Он рассказал, что сидел на переднем сидении.

Суд грозит и 37-летнему жителю Октябрьского района Новосибирска, который 10 июля нечаянно задавил своего младшего сына во дворе собственного дома. Следователи утверждают, что он находился в состоянии опьянения.

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