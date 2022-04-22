«Машину забрали, а мужа посадили в СИЗО». Супруги купили с рук угнанный Ford

Молодая пара купила двенадцатилетний Ford, а уже через час после сделки полиция возбудила дело об угоне этой машины. С заявлением обратилась бывшая хозяйка, которая сообщила, что свой автомобиль она не продавала. Супруги рассказали, как оказались в непростой ситуации.
— Мы рассматривали с мужем покупку машины и наткнулись на это объявление еще 24 марта. Автомобиль очень неплохой, даже слишком, для его возраста, — вспоминает Мария. — Мы специально заказали справку и проверили: пробег реальный, не скручен, как у многих других машин. Ну было ДТП какое-то незначительное, не сильно страшно. Муж сразу спросил, где и когда посмотреть.
На встречу приехал молодой человек. Он сказал, что занимается перекупом и недавно приобрел авто за полмиллиона рублей, а продать готов всего на 50 тысяч дороже. Единственное, что насторожило будущих покупателей: мужчина отказался от денежного перевода и попросил расплатиться наличкой.
— В банк мы поехали вместе с маленьким ребенком. И вот здесь мы, конечно, допустили большую ошибку, не проверив толком документы. Малыш капризничал. Договор подписали, практически не глядя, — вспоминает Мария. — Муж понадеялся, что я все детали прочитала, а я — что он. Я писала всё, что этот мужчина мне говорил. Получается, что мы покупали машину не у него, а у женщины, на которую она была оформлена. Но это меня как раз не смутило, перекупщики часто так делают.
Спустя сутки семья уже давала показания в полиции. Их машину остановили сотрудники ДПС и сообщили, что Ford числится в угоне. Причем заявление хозяйка машины подала спустя час после сделки купли-продажи. Телефон перекупщика уже был вне зоны действия сети.
Автомобиль у супругов изъяли.
— Мужа на сутки отправили в СИЗО. Они думали, что это он угнал машину. Но потом все-таки нам удалось доказать, что мы ее купили, а не украли. Правда, нам от этого не легче: автомобиль вернут хозяйке, а мы остались без машины и без денег, — говорит Мария.
В полиции Марии рассказали, что хозяйка машины уже несколько лет живет за границей и все документы на авто у нее с собой, поэтому у супругов на руках явно поддельные бумаги. Пропажу автомобиля с парковки в Екатеринбурге обнаружили родственники владелицы.
Полиция сейчас проводит проверку. В пресс-службе УМВД рассказали, что мужчину задержали не только из-за того, что он управлял угнанным автомобилем. Водитель находился за рулем без прав.
— В СИЗО его никто не помещал. Он содержался в отделении полиции. Ранее был лишен прав за нетрезвую езду, — рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. — Полицейские устанавливают обстоятельства ситуации с угнанным автомобилем.
Юристы говорят, что подобная схема, когда угонщики продают чужие машины, не новая. Чтобы ускорить сделку, мошенники обычно просят за автомобиль смешные деньги. Обрадовавшись выгодным условиям, покупатели теряют бдительность.
— Всегда, когда покупаете машину у физического лица, желательно, чтобы это был собственник. Нужно сличать его с паспортом. Часто бывают ситуации, когда покупатели этого не делают, — рассказал автоюрист Олег Таратухин. — Или им говорят: «Я перекупщик, а в договоре подпись предыдущего владельца». Но как вы узнаете, эта подпись подлинная или нет?
Ранее мы рассказывали о том, как правильно выбирать машину — опытом делился опытный автоподборщик.
При этом на обман можно натолкнуться и в автосалонах. Советуем также прочитать большое расследование на эту тему.