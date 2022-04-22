«Машину забрали, а мужа посадили в СИЗО». Супруги купили с рук угнанный Ford

На встречу приехал молодой человек. Он сказал, что занимается перекупом и недавно приобрел авто за полмиллиона рублей, а продать готов всего на 50 тысяч дороже. Единственное, что насторожило будущих покупателей: мужчина отказался от денежного перевода и попросил расплатиться наличкой.



— В банк мы поехали вместе с маленьким ребенком. И вот здесь мы, конечно, допустили большую ошибку, не проверив толком документы. Малыш капризничал. Договор подписали, практически не глядя, — вспоминает Мария. — Муж понадеялся, что я все детали прочитала, а я — что он. Я писала всё, что этот мужчина мне говорил. Получается, что мы покупали машину не у него, а у женщины, на которую она была оформлена. Но это меня как раз не смутило, перекупщики часто так делают.

Спустя сутки семья уже давала показания в полиции. Их машину остановили сотрудники ДПС и сообщили, что Ford числится в угоне. Причем заявление хозяйка машины подала спустя час после сделки купли-продажи. Телефон перекупщика уже был вне зоны действия сети.