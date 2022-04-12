Сибирячка, два месяца истязавшая 4-летнюю дочь, получила условный срок

Болотнинский районный суд вынес приговор 27-летней сибирячке за истязание 4-летней дочери.



— Она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, в течение 2 месяцев 2021 года совершала истязания несовершеннолетнего в виде систематического нанесения побоев, — говорится на сайте Болотнинского районного суда.