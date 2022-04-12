Сибирячка, два месяца истязавшая
4-летнюю дочь, получила условный срок
Приговор в законную силу не вступил
Болотнинский районный суд вынес приговор 27-летней сибирячке за истязание 4-летней дочери.
— Она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, в течение 2 месяцев 2021 года совершала истязания несовершеннолетнего в виде систематического нанесения побоев, — говорится на сайте Болотнинского районного суда.
В СУ СК РФ по Новосибирской области добавили, что решение суд вынес
— По совокупности наказаний назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ст. 73 УК РФ осужденной назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, — опубликовали решение на сайте суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Осенью прошлого года женщина приняла участие в передаче «Мужское/Женское», где попыталась оправдать свою жестокость тем, что сама стала жертвой избиений со стороны бывшего мужа. А злость свою срывала на девочке.