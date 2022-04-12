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Сибирячка, два месяца истязавшая 4-летнюю дочь, получила условный срок

Приговор в законную силу не вступил

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Осенью прошлого года женщина приняла участие в передаче «Мужское/Женское», где попыталась оправдать свою жестокость

Осенью прошлого года женщина приняла участие в передаче «Мужское/Женское», где попыталась оправдать свою жестокость

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Болотнинский районный суд вынес приговор 27-летней сибирячке за истязание 4-летней дочери.

— Она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, в течение 2 месяцев 2021 года совершала истязания несовершеннолетнего в виде систематического нанесения побоев, — говорится на сайте Болотнинского районного суда.

В СУ СК РФ по Новосибирской области добавили, что решение суд вынес 11 апреля. Женщину признали виновной по двум статьям — п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

— По совокупности наказаний назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ст. 73 УК РФ осужденной назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, — опубликовали решение на сайте суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Осенью прошлого года женщина приняла участие в передаче «Мужское/Женское», где попыталась оправдать свою жестокость тем, что сама стала жертвой избиений со стороны бывшего мужа. А злость свою срывала на девочке.

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