За серию автоподстав будут судить десяток человек из Новосибирска и Кузбасса — обмануты страховые компании

В Центральный районный суд Новосибирска направлено уголовное дело об организованной группе автоподставщиков. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования).
По версии следствия, в состав организованной группы входили 10 человек — жители Новосибирской и Кемеровской областей.
— Злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и изготавливали фиктивные документы на возмещение страховых выплат, на основании которых незаконно получали денежные средства, — рассказали в пресс-центре МВД России.
В феврале 2021 года новосибирские полицейские вместе с коллегами из Росгвардии задержали молодых людей. Затем их отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
— По предварительным данным, с 2016 года участники группы совершили 30 фактов противоправных деяний, причинив девяти страховым компаниям ущерб на сумму около 3 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На имущество обвиняемых наложен арест.
Периодически в Новосибирске всплывают истории об автоподставах — водители жалуются на то, что попадают в намеренно подстроенные ДТП. Одно из излюбленных мест таких мошенников — пересечение Большевистской с маленькой улочкой Инюшенской. Мы отправились на этот перекресток и посмотрели, какие факторы там способствуют подставам.