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Экс-прокурора Владимира Фалилеева собираются выселить из служебного жилья в Новосибирске

Он оставил пост в 2018 году в связи с выходом на пенсию

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Сейчас бывший прокурор находится под арестом

Сейчас бывший прокурор находится под арестом

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Бывшего экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого подозревают в даче взятки, выселяют из служебного жилья. Он покинул свой пост в 2018 году.

Заявление в Октябрьский районный суд поступило в ноябре 2021 года. Истцом выступает прокуратура Новосибирской области, ответчиками — Владимир и Галина Фалилеевы.

— Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию, — говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда.

Судебное заседание назначено на 11 апреля 2022 года.

Экс-прокурора Владимира Фалилеева задержали 16 февраля. Его подозревают в получении «взяток от криминальных кругов». Мужчина пробудет под арестом два месяца. НГС разбирался, за что задержали бывшего прокурора и чем он запомнился на посту. Читайте подробности в нашем материале.

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