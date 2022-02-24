Экс-прокурора Владимира Фалилеева собираются выселить из служебного жилья в Новосибирске

Бывшего экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого подозревают в даче взятки, выселяют из служебного жилья. Он покинул свой пост в 2018 году.
Заявление в Октябрьский районный суд поступило в ноябре 2021 года. Истцом выступает прокуратура Новосибирской области, ответчиками — Владимир и Галина Фалилеевы.
— Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию, — говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда.
Судебное заседание назначено на 11 апреля 2022 года.
Экс-прокурора Владимира Фалилеева задержали 16 февраля. Его подозревают в получении «взяток от криминальных кругов». Мужчина пробудет под арестом два месяца. НГС разбирался, за что задержали бывшего прокурора и чем он запомнился на посту. Читайте подробности в нашем материале.