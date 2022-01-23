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«Маму режут, Рому режут!» Почему дочь убитых родителей решила скрыть преступника? Репортаж из села, где жестоко уничтожили семью

Трагедия шокировала всё село

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В доме, где еще недавно жили три ребенка, теперь никто не играет

В доме, где еще недавно жили три ребенка, теперь никто не играет

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В ночь с 21 на 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района произошло тройное убийство. Около двух часов ночи неизвестный зарезал 36-летнюю домохозяйку Александру Игнатенко, ее 38-летнего гражданского мужа — фермера Романа Бережного и 10-летнюю девочку-инвалида, дочь Александры. Еще двоим членам семьи — 14-летней школьнице Анне и ее 6-летнему брату — удалось спастись от расправы. В панике дети выбежали на улицу, чтобы позвать людей на помощь. Спустя несколько минут их мать, сестра и отчим были уже мертвы. Убийца, совершивший расправу над семьей, до сих пор не найден. Днем 22 января корреспонденты NGS55.RU отправились в Юрьевку, чтобы выяснить все подробности этого происшествия.

Село находится на юге Омской области — всего в пяти километрах от границы с Казахстаном. На въезде в Юрьевку корреспондентов NGS55.RU остановили пограничники. Они попросили показать документы и поинтересовались целью нашего визита. Порядки в пограничной зоне строгие, к тому же здесь произошло ЧП, поэтому без специального пропуска передвигаться по территории села нельзя. Позже нам пришлось выстраивать диалог с военными: они потребовали, чтобы мы покинули Юрьевку. После получасового ожидания нам все-таки удалось получить разрешение на съемку и возможность перемещаться по селу.

В пограничной зоне Павлоградского района несут службу военные

В пограничной зоне Павлоградского района несут службу военные

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Но на этом сложности не закончились. При въезде в Юрьевку у нас начались проблемы со связью — позвонить кому-либо или отправить сообщение с телефона, обслуживаемого одним из известных операторов, было практически невозможно. Однако мы заметили вдалеке вышку и предположили, что жители села могут пользоваться связью какой-то другой сети.

В Юрьевке есть несколько магазинов, школа, здание администрации и даже бар под названием «Шато». Именно в «Шато» оперативники наведались на начальном этапе расследования. По словам местных жителей, в баре появляется много разных людей, зачастую неместных — из других районов. Продавцы магазина, который расположен в одном здании с баром, заметили, что ночью возле «Шато» стояла подозрительная машина с включенными фарами. Уехала она только под утро.

Если утром в Юрьевке было много людей и суеты, то днем атмосфера в поселке несколько разрядилась

Если утром в Юрьевке было много людей и суеты, то днем атмосфера в поселке несколько разрядилась

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Убийство


Ночь с 21 на 22 января выдалась довольно морозной. Трое детей Александры Игнатенко — 14-летняя Аня, 10-летняя Оля и 6-летний Миша — крепко спали, когда с улицы послышался громкий шум: кто-то изо всех сил стучал в окна их дома. Мать детей поднялась с постели и направилась к входной двери.

Открывая дверь ночью на стук, семейная пара не могла знать, к каким последствиям приведет это решение

Открывая дверь ночью на стук, семейная пара не могла знать, к каким последствиям приведет это решение

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— Все дети проснулись из-за этого громкого стука. А следом, по словам Ани, они услышали крики. Александра начала кричать о том, что Рому режут, — рассказала подруга убитой женщины.

Девочка успела мельком увидеть преступника — она запомнила, что нижнюю часть его лица прикрывала борода, но не исключено, что это была черная маска. Аня выскочила на улицу, чтобы позвать людей на помощь, а за ней побежал 6-летний брат Миша. Сперва школьница кинулась к соседнему дому, но там не открывали. Тогда она побежала дальше по улице — к дому пожилой соседки Валентины. По словам пенсионерки, она услышала громкий стук около часа и сорока минут после полуночи.

— Она стучала очень сильно, по всем окнам. Я живу в доме одна, и этот громкий стук меня саму напугал, поэтому дверь я не открыла. Потом она закричала: «Рому режут!» Затем, видимо, начала искать брата, я слышала, как она зовет его: «Миша, Миша!» И он отозвался, — рассказывает Валентина.

По словам соседки, испуганный мальчик, как ей рассказали позже, выбежал из дома в одних трусиках и спрятался за гаражом. Дети вдвоем кинулись к дому соседа Андрея. Мужчина рассказал, что они постучались в его окна ближе к двум часам ночи. Во дворе его дома видны глубокие следы на снегу, ведущие к окну. Видимо, именно здесь ночью бежала девочка.

— Мы спали, и тут в окно кто-то сильно затарабанил. Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: «Спасите! Рому режут, маму режут!» Я детей завел в дом, оделся. Девочка стояла в штанах и куртке, а маленький был завернут в покрывало. Я пошел к соседу, он не проснулся. Пошел к медичке, живет неподалеку. Я, она, ее муж — мы пошли втроем туда. Пришли, а там... Она (погибшая соседка. — Прим. ред.) лежала на веранде, дальше — ребенок... В комнаты мы уже не проходили, чтобы не топтать, — рассказывает Андрей.

Аня в панике колотила по окнам соседей, веря в то, что они помогут

Аня в панике колотила по окнам соседей, веря в то, что они помогут

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Андрей — отзывчивый и смелый человек. Он помог детям и на свой страх и риск пошел в дом, где случилось тройное убийство

Андрей — отзывчивый и смелый человек. Он помог детям и на свой страх и риск пошел в дом, где случилось тройное убийство

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Девочка запомнила лицо преступника, и позже с ее слов был составлен его фоторобот. Школьница считает, что Роман и Александра даже не были знакомы со своим убийцей. По крайней мере, сама Аня, по ее словам, раньше никогда не видела этого человека.

Фоторобот убийцы

Фоторобот убийцы

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Семья


Дом семейства стоит в самом центре села — на улице под названием Новая. Его окна украшены детскими наклейками с изображениями Деда Мороза, Снегурочки, новогодней елки и животных. Видно, что взрослые любили детей и всячески старались их радовать.

Все юрьевцы, с которыми нам удалось пообщаться, очень хорошо отзываются о семье Романа и Александры. Сельчане пребывают в шоке и не понимают, кто мог их зарезать. Некоторые убеждены, что никто из местных не мог совершить расправу над семьей.

Сельчане говорят, что Роман Бережной — хороший мужик, который всегда готов был помочь

Сельчане говорят, что Роман Бережной — хороший мужик, который всегда готов был помочь

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Пара познакомилась несколько лет назад. До знакомства с Романом женщина жила в районном центре — поселке Павлоградка, а потом переехала к мужчине в Юрьевку. У обоих уже был опыт брака. Роман очень рано стал отцом — в 18 лет. Его сын Вова довольно быстро нашел общий язык с Александрой. Роман, в свою очередь, благосклонно отнесся к тому, что у его новой избранницы трое детей. Регистрировать брак они не стали.

— Они жили дружно. Роман — типичный деревенский мужик. Простой, работящий. Отзывчивый, легкий на подъем, всегда всем поможет, не откажет. Случалось иногда, что становился агрессивным, если лишнего выпьет, но дальше банальной перепалки дело не доходило. Александру и детей он не обижал, — рассказал корреспонденту NGS55.RU друг семьи.

Пара содержала большое хозяйство: коров, свиней, баранов и индоуток. Скромной сельской зарплаты, которую Роман получал, работая на погрузчике на местном предприятии «Колос», не хватало. Поэтому продавали свинину и птицу — на эти деньги в основном и жили. А недавно семья взяла в рассрочку большую морозильную камеру.

— Они не были зажиточными. К тому же сыну надо было помогать: Вова учится на коммерческом отделении. И кредиты, случалось, брали. Летом собирались делать в доме ремонт и потихоньку откладывали деньги, — рассказала подруга убитой женщины.

Семья много времени посвящала уходу за домашними животными

Семья много времени посвящала уходу за домашними животными

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Пожилая соседка семьи Валентина тоже охарактеризовала Романа как человека, который всегда готов прийти на помощь другим. Его она помнит еще ребенком.

— Роман работал на разных работах. На ферме вот — на зернотоке. Посевная и уборка, — рассказывает Валентина.

Александра Игнатенко занималась хозяйством и детьми. Питаться старались своими продуктами: на зиму женщина заготавливала соленья. Хлопот у нее было много, и никто не сомневался в том, что Александра — отменная хозяйка. Продавец местного магазина Светлана рассказала, что после переезда женщины к Роману его дом стал выглядеть значительно лучше.

— С улицы видно, что хозяйка была добротная. И жили они хорошо.

Младшая дочь Александры была инвалидом. У девочки диагностировали детский церебральный паралич, кроме того, у нее были проблемы со слухом и со зрением.

— Саша ее на ноги подняла совсем недавно. Возила дочку в город на лечение, покупала ей тренажеры. Недавно Олечке новый слуховой аппарат поставили. А прошлым летом она научилась ездить на велосипеде. Как же мы радовались! Детей Саша баловала, старалась, чтобы у них всё было, — рассказала подруга Александры, с трудом сдерживая слезы.

Валентина помнит Романа еще ребенком. Ей сложно поверить в то, что его больше нет

Валентина помнит Романа еще ребенком. Ей сложно поверить в то, что его больше нет

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По словам соседки Валентины, погибшая девочка ходила и разговаривала с трудом, но жители Юрьевки легко понимали ее речь.

— В прошлом году она на дому училась, а в этом году пошла в школу. Не хотела она дома сидеть, — вспоминает пенсионерка девочку.

20-летний сын Романа от первого брака Вова учится в колледже. До того как перебраться на учебу в Омск, парень жил вместе с отцом и Александрой. В выходные он приезжал в село и трудился наравне со взрослыми. По словам близких семьи, юноша хорошо относился к новой избраннице папы.

— Он ей часто говорил: «Тетя Саша, вы завтра не вставайте в шесть утра. Я коров сам доить буду». На выходные приезжал в Юрьевку. Я у него спрашиваю: «Ты хоть на танцы вечером пойдешь?» А он в ответ: «Мне некогда, надо по хозяйству управляться», — рассказывает подруга погибшей женщины.

Сумрачный вечер

У дома, где произошло убийство, продолжают дежурить несколько полицейских. Периодически подъезжают и уезжают полицейские машины. Как нам рассказали соседи, основные следственные действия происходили утром. Вечером Вова приехал к дому своего отца, чтобы покормить скотину. Несмотря на то что в доме произошла беда, бросать большое хозяйство нельзя — из печной трубы дома валит дым, в сумраке светятся окна с детскими картинками. Село постепенно погружается в темноту, но силовики продолжают поиски преступника.

У дома дежурят полицейские и никого близко к нему не подпускают

У дома дежурят полицейские и никого близко к нему не подпускают

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Приметы убийцы озвучили почти сразу: худощавый мужчина 45–50 лет. У него морщинистое лицо, и предположительно он носит бороду. Также известно, что он был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши.

Продавец Светлана не понимает, почему убийцу не удалось найти сразу. Женщина удивлена тем, что столь жесткое преступление произошло в пограничной зоне.

— Мне столько лет, я здесь родилась, и вот у меня слов не находится. Сейчас зашли два парня (речь идет о силовиках. — Прим. ред.), говорят, что не нашли его еще. Он что, невидимка? Вырезать семью и бесследно исчезнуть. В моей голове не укладывается. Были тут и следователи, и полиция. Спрашивали, кто вчера работал в смене. Никого тут из подозрительных не было. Никаких машин не было. У нас тут погранцы, есть телефоны, мы в курсе всего и что-то можем им сообщить. Но вчера и сегодня никаких происшествий у меня не было, — говорит женщина.

Продавец искренне удивилась тому, что убийцу не смогли найти за один день

Продавец искренне удивилась тому, что убийцу не смогли найти за один день

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Позже странность, о которой говорила продавец, стала боле-менее понятной. Действительно, как в пограничном поселке мог незаметно появиться неизвестный и также незаметно исчезнуть? Выясняется, что старшая девочка, выжившая в кровавой бойне, может скрывать своего друга и специально дала полицейским ложную ориентировку. Сказав, что на вид ему лет 45 и бороду приписала. Она сразу узнала того, кто проник в их дом и устроил кровавую расправу. Сейчас в убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района подозревают подростка, который встречался с выжившей девочкой. Якобы мать была против их отношений. Сегодня его уже задержали полицейские, ведутся следственные действия. Мы следим за развитием событий.

Вскоре на помощь омским следователям прибудут криминалисты из столицы. Чем больше внимания будет приковано к этому делу, тем меньше времени убийца проведет на свободе

Вскоре на помощь омским следователям прибудут криминалисты из столицы. Чем больше внимания будет приковано к этому делу, тем меньше времени убийца проведет на свободе

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Омская областьПавлоградский районселоубийство семьи
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