«Маму режут, Рому режут!» Почему дочь убитых родителей решила скрыть преступника? Репортаж из села, где жестоко уничтожили семью

В ночь с 21 на 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района произошло тройное убийство. Около двух часов ночи неизвестный зарезал
Село находится на юге Омской области — всего в пяти километрах от границы с Казахстаном. На въезде в Юрьевку корреспондентов NGS55.RU остановили пограничники. Они попросили показать документы и поинтересовались целью нашего визита. Порядки в пограничной зоне строгие, к тому же здесь произошло ЧП, поэтому без специального пропуска передвигаться по территории села нельзя. Позже нам пришлось выстраивать диалог с военными: они потребовали, чтобы мы покинули Юрьевку. После получасового ожидания нам все-таки удалось получить разрешение на съемку и возможность перемещаться по селу.
Но на этом сложности не закончились. При въезде в Юрьевку у нас начались проблемы со связью — позвонить кому-либо или отправить сообщение с телефона, обслуживаемого одним из известных операторов, было практически невозможно. Однако мы заметили вдалеке вышку и предположили, что жители села могут пользоваться связью какой-то другой сети.
В Юрьевке есть несколько магазинов, школа, здание администрации и даже бар под названием «Шато». Именно в «Шато» оперативники наведались на начальном этапе расследования. По словам местных жителей, в баре появляется много разных людей, зачастую неместных — из других районов. Продавцы магазина, который расположен в одном здании с баром, заметили, что ночью возле «Шато» стояла подозрительная машина с включенными фарами. Уехала она только под утро.
Убийство
Ночь с 21 на 22 января выдалась довольно морозной. Трое детей Александры Игнатенко —
— Все дети проснулись из-за этого громкого стука. А следом, по словам Ани, они услышали крики. Александра начала кричать о том, что Рому режут, — рассказала подруга убитой женщины.
Девочка успела мельком увидеть преступника — она запомнила, что нижнюю часть его лица прикрывала борода, но не исключено, что это была черная маска. Аня выскочила на улицу, чтобы позвать людей на помощь, а за ней побежал
— Она стучала очень сильно, по всем окнам. Я живу в доме одна, и этот громкий стук меня саму напугал, поэтому дверь я не открыла. Потом она закричала: «Рому режут!» Затем, видимо, начала искать брата, я слышала, как она зовет его: «Миша, Миша!» И он отозвался, — рассказывает Валентина.
По словам соседки, испуганный мальчик, как ей рассказали позже, выбежал из дома в одних трусиках и спрятался за гаражом. Дети вдвоем кинулись к дому соседа Андрея. Мужчина рассказал, что они постучались в его окна ближе к двум часам ночи. Во дворе его дома видны глубокие следы на снегу, ведущие к окну. Видимо, именно здесь ночью бежала девочка.
— Мы спали, и тут в окно кто-то сильно затарабанил. Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: «Спасите! Рому режут, маму режут!» Я детей завел в дом, оделся. Девочка стояла в штанах и куртке, а маленький был завернут в покрывало. Я пошел к соседу, он не проснулся. Пошел к медичке, живет неподалеку. Я, она, ее муж — мы пошли втроем туда. Пришли, а там... Она (погибшая соседка. — Прим. ред.) лежала на веранде, дальше — ребенок... В комнаты мы уже не проходили, чтобы не топтать, — рассказывает Андрей.
Девочка запомнила лицо преступника, и позже с ее слов был составлен его фоторобот. Школьница считает, что Роман и Александра даже не были знакомы со своим убийцей. По крайней мере, сама Аня, по ее словам, раньше никогда не видела этого человека.
Семья
Дом семейства стоит в самом центре села — на улице под названием Новая. Его окна украшены детскими наклейками с изображениями Деда Мороза, Снегурочки, новогодней елки и животных. Видно, что взрослые любили детей и всячески старались их радовать.
Все юрьевцы, с которыми нам удалось пообщаться, очень хорошо отзываются о семье Романа и Александры. Сельчане пребывают в шоке и не понимают, кто мог их зарезать. Некоторые убеждены, что никто из местных не мог совершить расправу над семьей.
Пара познакомилась несколько лет назад. До знакомства с Романом женщина жила в районном центре — поселке Павлоградка, а потом переехала к мужчине в Юрьевку. У обоих уже был опыт брака. Роман очень рано стал отцом — в 18 лет. Его сын Вова довольно быстро нашел общий язык с Александрой. Роман, в свою очередь, благосклонно отнесся к тому, что у его новой избранницы трое детей. Регистрировать брак они не стали.
— Они жили дружно. Роман — типичный деревенский мужик. Простой, работящий. Отзывчивый, легкий на подъем, всегда всем поможет, не откажет. Случалось иногда, что становился агрессивным, если лишнего выпьет, но дальше банальной перепалки дело не доходило. Александру и детей он не обижал, — рассказал корреспонденту NGS55.RU друг семьи.
Пара содержала большое хозяйство: коров, свиней, баранов и индоуток. Скромной сельской зарплаты, которую Роман получал, работая на погрузчике на местном предприятии «Колос», не хватало. Поэтому продавали свинину и птицу — на эти деньги в основном и жили. А недавно семья взяла в рассрочку большую морозильную камеру.
— Они не были зажиточными. К тому же сыну надо было помогать: Вова учится на коммерческом отделении. И кредиты, случалось, брали. Летом собирались делать в доме ремонт и потихоньку откладывали деньги, — рассказала подруга убитой женщины.
Пожилая соседка семьи Валентина тоже охарактеризовала Романа как человека, который всегда готов прийти на помощь другим. Его она помнит еще ребенком.
— Роман работал на разных работах. На ферме вот — на зернотоке. Посевная и уборка, — рассказывает Валентина.
Александра Игнатенко занималась хозяйством и детьми. Питаться старались своими продуктами: на зиму женщина заготавливала соленья. Хлопот у нее было много, и никто не сомневался в том, что Александра — отменная хозяйка. Продавец местного магазина Светлана рассказала, что после переезда женщины к Роману его дом стал выглядеть значительно лучше.
— С улицы видно, что хозяйка была добротная. И жили они хорошо.
Младшая дочь Александры была инвалидом. У девочки диагностировали детский церебральный паралич, кроме того, у нее были проблемы со слухом и со зрением.
— Саша ее на ноги подняла совсем недавно. Возила дочку в город на лечение, покупала ей тренажеры. Недавно Олечке новый слуховой аппарат поставили. А прошлым летом она научилась ездить на велосипеде. Как же мы радовались! Детей Саша баловала, старалась, чтобы у них всё было, — рассказала подруга Александры, с трудом сдерживая слезы.
По словам соседки Валентины, погибшая девочка ходила и разговаривала с трудом, но жители Юрьевки легко понимали ее речь.
— В прошлом году она на дому училась, а в этом году пошла в школу. Не хотела она дома сидеть, — вспоминает пенсионерка девочку.
— Он ей часто говорил: «Тетя Саша, вы завтра не вставайте в шесть утра. Я коров сам доить буду». На выходные приезжал в Юрьевку. Я у него спрашиваю: «Ты хоть на танцы вечером пойдешь?» А он в ответ: «Мне некогда, надо по хозяйству управляться», — рассказывает подруга погибшей женщины.
Сумрачный вечер
У дома, где произошло убийство, продолжают дежурить несколько полицейских. Периодически подъезжают и уезжают полицейские машины. Как нам рассказали соседи, основные следственные действия происходили утром. Вечером Вова приехал к дому своего отца, чтобы покормить скотину. Несмотря на то что в доме произошла беда, бросать большое хозяйство нельзя — из печной трубы дома валит дым, в сумраке светятся окна с детскими картинками. Село постепенно погружается в темноту, но силовики продолжают поиски преступника.
Приметы убийцы озвучили почти сразу: худощавый мужчина 45–50 лет. У него морщинистое лицо, и предположительно он носит бороду. Также известно, что он был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши.
Продавец Светлана не понимает, почему убийцу не удалось найти сразу. Женщина удивлена тем, что столь жесткое преступление произошло в пограничной зоне.
— Мне столько лет, я здесь родилась, и вот у меня слов не находится. Сейчас зашли два парня (речь идет о силовиках. — Прим. ред.), говорят, что не нашли его еще. Он что, невидимка? Вырезать семью и бесследно исчезнуть. В моей голове не укладывается. Были тут и следователи, и полиция. Спрашивали, кто вчера работал в смене. Никого тут из подозрительных не было. Никаких машин не было. У нас тут погранцы, есть телефоны, мы в курсе всего и что-то можем им сообщить. Но вчера и сегодня никаких происшествий у меня не было, — говорит женщина.
Позже странность, о которой говорила продавец, стала боле-менее понятной. Действительно, как в пограничном поселке мог незаметно появиться неизвестный и также незаметно исчезнуть? Выясняется, что старшая девочка, выжившая в кровавой бойне, может скрывать своего друга и специально дала полицейским ложную ориентировку. Сказав, что на вид ему лет 45 и бороду приписала. Она сразу узнала того, кто проник в их дом и устроил кровавую расправу. Сейчас в убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района подозревают подростка, который встречался с выжившей девочкой. Якобы мать была против их отношений. Сегодня его уже задержали полицейские, ведутся следственные действия. Мы следим за развитием событий.