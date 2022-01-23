«Маму режут, Рому режут!» Почему дочь убитых родителей решила скрыть преступника? Репортаж из села, где жестоко уничтожили семью

— Все дети проснулись из-за этого громкого стука. А следом, по словам Ани, они услышали крики. Александра начала кричать о том, что Рому режут, — рассказала подруга убитой женщины.



Девочка успела мельком увидеть преступника — она запомнила, что нижнюю часть его лица прикрывала борода, но не исключено, что это была черная маска. Аня выскочила на улицу, чтобы позвать людей на помощь, а за ней побежал 6-летний брат Миша. Сперва школьница кинулась к соседнему дому, но там не открывали. Тогда она побежала дальше по улице — к дому пожилой соседки Валентины. По словам пенсионерки, она услышала громкий стук около часа и сорока минут после полуночи.

— Она стучала очень сильно, по всем окнам. Я живу в доме одна, и этот громкий стук меня саму напугал, поэтому дверь я не открыла. Потом она закричала: «Рому режут!» Затем, видимо, начала искать брата, я слышала, как она зовет его: «Миша, Миша!» И он отозвался, — рассказывает Валентина.