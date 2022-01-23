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В Академгородке женщину ограбил судимый за изнасилование — до этого неизвестный напал на сотрудницу СО РАН

В полиции устанавливают связь между двумя преступлениями

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Оба случая нападения произошли в Верхней зоне Академгородка

Оба случая нападения произошли в Верхней зоне Академгородка

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В Новосибирске в Советском районе 22 января в 20 часов вечера судимый за изнасилование и грабеж напал на 43-летнюю женщину. Он угрожал ей шилом и украл деньги и телефон. Мужчину по горячим следам задержали. Как стало известно, в этот день было совершено другое нападение, но на пару часов раньше.

Задержан судимый за изнасилование

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 43-летняя женщина сообщила в полицию в 20:15, что на нее напал неизвестный. Он угрожал женщине предметом, похожим на шило, и ограбил ее. Сумма ущерба оценивалась в 20 тысяч рублей.

— На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные службы — экипажи патрульно-постовой службы полиции, а также сотрудники отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии, которые по горячим следам задержали злоумышленника, — пояснили в МВД по Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, они обнаружили подозреваемого рядом со станцией Обское Море.

— Сотрудники Росгвардии получили сообщение о преступлении, совершенном в лесном массиве на пересечении улицы Жемчужной и Университетского проспекта. Установив приметы подозреваемого и определив вероятный район поиска, на место выдвинулся экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Двигаясь в направлении железнодорожной станции Обское Море, сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, схожего по приметам. На вопросы сотрудников он отвечал неуверенно, заметно нервничал и вскоре признался в совершении преступления, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как уточнили в МВД по Новосибирской области, при задержании установили личность мужчины. Это оказался 35-летний ранее судимый житель Центрального района. Мужчина отбывал наказание за грабеж и изнасилование.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

«Он отпустил меня и ушел»

В этот же день, но за пару часов до разбойного нападения, неизвестный напал на сотрудницу СО РАН, когда она шла на работу.

— Это был час дня, я доехала на станцию Обское Море и направилась в сторону Верхней зоны. И пошла не по Морскому проспекту, а по тропинке-дублеру. Это на самом деле не глухой лес. Это традиционный маршрут, там постоянно гуляют люди, — рассказала НГС пострадавшая.

Из-за холодной погоды и обеденного времени лесная тропинка оказалась пустующей.

— В какой-то момент неожиданно за мной появился мужчина. Я подозреваю, что он был в засаде. Это была однозначно спланированная акция. Он меня схватил, и мы упали в снег вместе, но он мне не предъявил никаких требований. Я не знаю, что это было: попытка ограбления или что-то другое. Я сильно сопротивлялась и кричала. По какой-то причине он меня отпустил и быстро ушел, — поделилась девушка.

Пока сотрудница СО РАН уходила, она успела предупредить заходящую на тропинку женщину и написать пост в группу Академгородка.

— Было ощущение, что он останется там. И, конечно, в полицию обратилась. Полиция сразу же отреагировала. Отделение Советского района сразу же среагировало, приехала группа на место и приняла у меня заявление, — поделилась пострадавшая.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что было второе заявление.

— Материальные требования и иные не выдвигались неизвестным. В настоящее время полицейскими устанавливается связь между данными фактами, — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Во вторник, 18 января, в Заельцовском районе на Кропоткина, 110 во дворе школы № 13 произошло нападение на повара.

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