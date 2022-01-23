В Академгородке женщину ограбил судимый за изнасилование — до этого неизвестный напал на сотрудницу СО РАН

В Новосибирске в Советском районе
Задержан судимый за изнасилование
Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области,
— На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные службы — экипажи патрульно-постовой службы полиции, а также сотрудники отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии, которые по горячим следам задержали злоумышленника, — пояснили в МВД по Новосибирской области.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, они обнаружили подозреваемого рядом со станцией Обское Море.
— Сотрудники Росгвардии получили сообщение о преступлении, совершенном в лесном массиве на пересечении улицы Жемчужной и Университетского проспекта. Установив приметы подозреваемого и определив вероятный район поиска, на место выдвинулся экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Двигаясь в направлении железнодорожной станции Обское Море, сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, схожего по приметам. На вопросы сотрудников он отвечал неуверенно, заметно нервничал и вскоре признался в совершении преступления, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Как уточнили в МВД по Новосибирской области, при задержании установили личность мужчины. Это оказался
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
«Он отпустил меня и ушел»
В этот же день, но за пару часов до разбойного нападения, неизвестный напал на сотрудницу СО РАН, когда она шла на работу.
— Это был час дня, я доехала на станцию Обское Море и направилась в сторону Верхней зоны. И пошла не по Морскому проспекту, а по тропинке-дублеру. Это на самом деле не глухой лес. Это традиционный маршрут, там постоянно гуляют люди, — рассказала НГС пострадавшая.
Из-за холодной погоды и обеденного времени лесная тропинка оказалась пустующей.
— В какой-то момент неожиданно за мной появился мужчина. Я подозреваю, что он был в засаде. Это была однозначно спланированная акция. Он меня схватил, и мы упали в снег вместе, но он мне не предъявил никаких требований. Я не знаю, что это было: попытка ограбления или что-то другое. Я сильно сопротивлялась и кричала. По какой-то причине он меня отпустил и быстро ушел, — поделилась девушка.
Пока сотрудница СО РАН уходила, она успела предупредить заходящую на тропинку женщину и написать пост в группу Академгородка.
— Было ощущение, что он останется там. И, конечно, в полицию обратилась. Полиция сразу же отреагировала. Отделение Советского района сразу же среагировало, приехала группа на место и приняла у меня заявление, — поделилась пострадавшая.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что было второе заявление.
— Материальные требования и иные не выдвигались неизвестным. В настоящее время полицейскими устанавливается связь между данными фактами, — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Во вторник, 18 января, в Заельцовском районе на Кропоткина, 110 во дворе школы