В Академгородке женщину ограбил судимый за изнасилование — до этого неизвестный напал на сотрудницу СО РАН

В Новосибирске в Советском районе 22 января в 20 часов вечера судимый за изнасилование и грабеж напал на 43-летнюю женщину. Он угрожал ей шилом и украл деньги и телефон. Мужчину по горячим следам задержали. Как стало известно, в этот день было совершено другое нападение, но на пару часов раньше.

Задержан судимый за изнасилование