«Очевидцы отбили женщину»: на сотрудницу школьной столовой возле работы напал неизвестный

Сегодня, 18 января, в Заельцовском районе на Кропоткина, 110 во дворе школы
— В шесть часов утра на территории школы неизвестный мужчина напал на сотрудницу столовой с каким-то оружием, возможно, ножом. Вмешались очевидцы, отбили женщину и вызвали полицию. Прибывший наряд стал опрашивать очевидцев и пострадавшую. К счастью, женщину не ранили, — рассказала корреспонденту сотрудница школы, попросившая об анонимности.
Прибывшие полицейские выяснили, что целью мужчины было ограбление.
— 18 января в полицию обратилась жительница Калининского района, которая сообщила, что неизвестный пытался завладеть ее имуществом — сумкой. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело по
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