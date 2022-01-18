18 января вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 76.04
eur 86.86
Тема дняТест ко дню рождения Анатолия Локтя
Все новости
Все новости

«Очевидцы отбили женщину»: на сотрудницу школьной столовой возле работы напал неизвестный

В полиции сообщили, что пострадавшую хотели ограбить

2 055
13Обсудить

Поделиться

Нападение произошло утром во дворе школы

Нападение произошло утром во дворе школы

Поделиться

Сегодня, 18 января, в Заельцовском районе на Кропоткина, 110 во дворе школы № 13 произошло нападение на повара.

— В шесть часов утра на территории школы неизвестный мужчина напал на сотрудницу столовой с каким-то оружием, возможно, ножом. Вмешались очевидцы, отбили женщину и вызвали полицию. Прибывший наряд стал опрашивать очевидцев и пострадавшую. К счастью, женщину не ранили, — рассказала корреспонденту сотрудница школы, попросившая об анонимности.

Прибывшие полицейские выяснили, что целью мужчины было ограбление.

— 18 января в полицию обратилась жительница Калининского района, которая сообщила, что неизвестный пытался завладеть ее имуществом — сумкой. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж», — сообщили НГС в пресс-службе МВД Новосибирской области. При этом в полиции не подтвердили информацию, что мужчина был вооружен.

В приемной директора школы № 13 корреспонденту НГС сказали, что прокомментировать ситуацию мог бы лишь руководитель учебного заведения, однако он находится на выезде.

Неделей ранее конфликт одноклассников новосибирской школы № 216 закончился применением перцового баллончика. Один из учеников повздорил с одноклассниками и встретил их после уроков. На встречу он привел друзей и родителей, а сам взял с собой перцовый баллончик. Сотрудникам школы утихомирить дерущихся не удалось: потасовку разнимали росгвардейцы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

повараграбежвооруженный грабеж
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter