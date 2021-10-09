По словам экс-сотрудника новосибирской колонии, 27 октября по указанию руководства ГУФСИН вместе с оперативником и начальником медсанчасти он выезжал в больницу и лично разговаривал с осужденным под видеозапись. Заключенный находился в сознании и на вопросы о телесных повреждениях ответил, что не знает, откуда они, и не помнит, чтобы его кто-то избивал.



Позже, когда дело на подполковника Круглова возбудили, он предоставил эту видеозапись, опросы осужденных, касающихся этого дела, и все необходимые документы в Следственный комитет.



— Потом я ушел в отпуск с 14 января по 1 февраля. В это время сотрудники ИК берут явку с повинной у осужденного, в которой он говорит, что оказывал помощь отравившемуся, наносил удары туда-то, туда-то, чтобы привести того в чувства. Явку передали в СК. Приехали следователи в колонию, чтобы опросить этого осужденного, он им подтвердил написанное им в явке. Следователи предлагали ему отказаться от явки с повинной, предположив, что на него давят наши сотрудники и он себя оговаривает. Заключенный рассказал об этом нашим оперативникам, а они доложили об этом начальнику колонии. По распоряжению ГУФСИН они приняли от осужденного заявление о том, что следователь превысил свои полномочия и заставлял отказаться от своих показаний. Это заявление зарегистрировали. Об этом узнали следствие и прокуратура. С этого всё и началось. Они разозлились, что сотрудники колонии приняли заявление от осужденного на следователя СК. Сразу были инициированы проверки, и выявили, что им мешают в расследовании преступления по ст. 111 УК РФ. Началась такая негласная война. Выяснилось, что якобы руководство колонии неправильно поняло распоряжение руководства ГУФСИН: якобы от осужденного нужна была жалоба на действия следователя, чтобы ее разобрали в ведомстве. А наши как будто неправильно поняли и зарегистрировали как преступление, — высказался подполковник.

