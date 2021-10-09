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«Началась негласная война»: что говорит замначальника новосибирской ИК, который пошел под суд после смерти заключенного

44-летнего Вячеслава Круглова обвиняют в сокрытии преступления на территории колонии

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По апелляционной жалобе адвоката арест Вячеслава Круглова ранее был заменен на домашний арест, а после — на ограничение свободы

По апелляционной жалобе адвоката арест Вячеслава Круглова ранее был заменен на домашний арест, а после — на ограничение свободы

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В Новосибирске замначальника ИК обвинили в сокрытиии смерти заключенного

В Новосибирске дошло до суда уголовное дело в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области Вячеслава Круглова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с 19 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года заместитель начальника колонии из личной заинтересованности в виде сохранения положительного рейтинга исправительного учреждения и в целях избежать привлечения к дисциплинарной ответственности сокрыл от регистрации сообщения об отравлении осужденного наркотическими средствами и наличии у него множественных телесных повреждений.

Впоследствии заключенный скончался. По указанию обвиняемого, считает следствие, были стерты записи с камер видеонаблюдения за период происшествия. По этой причине уголовные дела по сообщениям о незаконном обороте наркотических средств и смерти осужденного не были своевременно возбуждены, что повлекло нарушение конституционных прав потерпевших на доступ к правосудию.

— Органами предварительного следствия Круглов Вячеслав обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ — злоупотребление должностными полномочиями. То есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав, законных интересов граждан и охраняемым законом интересов общества и государства, — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

После возбужденного уголовного дела сотруднику колонии судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По апелляционной жалобе адвоката арест был заменен на домашний арест, а после — на ограничение свободы.

Вячеслав Круглов вину не признал, и пояснил, что стал жертвой негласной войны между ГУФСИН и Следственным комитетом.

— Осужденный был доставлен из медсанчасти ИК-18 в ГКБ № 34 с подозрением на отравление наркотическими веществами, а не с побоями. Бригада скорой помощи прибыла на территорию колонии и заключенный был ими осмотрен, после чего его увезли. Ни о каких телесных повреждениях и речи не было. Но спустя два дня нам из больницы начали приходить претензии, якобы зачем мы его отправили к ним с травмами. Событие произошло 19 октября, а рапорт начальник медсанчасти подал начальнику колонии 26 числа, когда получил ответ на запрос о телесных повреждениях из 34-й больницы. После этого он составил рапорт и предоставил начальнику ИК. Умысел в совершении преступления вменяемой мне статьи не доказан. То, что у меня по службе есть негативные последствия — так это дисциплинарная ответственность, и наказание я уже понес за то, что не зарегистрировал побои. Была служебная проверка по факту отравления наркотическими веществами. По телесным не было. Мне вменяют то, что я не зарегистрировал рапорт, где были указаны сведения, что у осужденного есть телесные повреждения. Их выявили только в больнице. Не в колонии, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Круглов.

По словам экс-сотрудника новосибирской колонии, 27 октября по указанию руководства ГУФСИН вместе с оперативником и начальником медсанчасти он выезжал в больницу и лично разговаривал с осужденным под видеозапись. Заключенный находился в сознании и на вопросы о телесных повреждениях ответил, что не знает, откуда они, и не помнит, чтобы его кто-то избивал.

Позже, когда дело на подполковника Круглова возбудили, он предоставил эту видеозапись, опросы осужденных, касающихся этого дела, и все необходимые документы в Следственный комитет.

— Потом я ушел в отпуск с 14 января по 1 февраля. В это время сотрудники ИК берут явку с повинной у осужденного, в которой он говорит, что оказывал помощь отравившемуся, наносил удары туда-то, туда-то, чтобы привести того в чувства. Явку передали в СК. Приехали следователи в колонию, чтобы опросить этого осужденного, он им подтвердил написанное им в явке. Следователи предлагали ему отказаться от явки с повинной, предположив, что на него давят наши сотрудники и он себя оговаривает. Заключенный рассказал об этом нашим оперативникам, а они доложили об этом начальнику колонии. По распоряжению ГУФСИН они приняли от осужденного заявление о том, что следователь превысил свои полномочия и заставлял отказаться от своих показаний. Это заявление зарегистрировали. Об этом узнали следствие и прокуратура. С этого всё и началось. Они разозлились, что сотрудники колонии приняли заявление от осужденного на следователя СК. Сразу были инициированы проверки, и выявили, что им мешают в расследовании преступления по ст. 111 УК РФ. Началась такая негласная война. Выяснилось, что якобы руководство колонии неправильно поняло распоряжение руководства ГУФСИН: якобы от осужденного нужна была жалоба на действия следователя, чтобы ее разобрали в ведомстве. А наши как будто неправильно поняли и зарегистрировали как преступление, — высказался подполковник.

Касаемо уничтожения видеозаписей с камер наблюдения, Круглов пояснил, что камеры на тот момент стояли устаревшие, и информация на них хранилась месяц, после чего удалялась, согласно внутреннему регламенту. В противном случае техника подвисала и не записывала. Именно по этой причине каждый месяц старое видео удалялось, а новое записывалось.

— Мое личное мнение, что это выраженные амбиции сотрудников СК, которые занимались расследованием дела по ст. 111 УК РФ, возбужденного в январе 2021 года. Считаю, это «подстава чистой воды», — добавил Круглов.

На официальном сайте ГУФСИН России по Новосибирской области указано, что ФКУ ИК-18 — это мужская колония строгого режима, где осужденные впервые отбывают наказание. В этой колонии Вячеслав Круглов работал с 2014 года. В ГУФСИН — с 2002 года. После возбуждения дела он вышел на пенсию в звании подполковника внутренней службы.

В середине декабря 2019 года Следственный комитет проводил проверку инцидента с заключенным Александром Ивовым из ИК-8, который пожаловался на систематические избиения сотрудниками колонии. В результате последнего конфликта с одним из сотрудников он нанес себе повреждения и объявил голодовку. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК «Превышение полномочий с применением насилия».

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превышение должностных полномочийсмерть заключенногопрокуратурасудИК-18
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