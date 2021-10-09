В Новосибирске замначальника ИК обвинили в сокрытиии смерти заключенного
В Новосибирске дошло до суда уголовное дело в отношении заместителя начальника ФКУ
По версии следствия, с 19 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года заместитель начальника колонии из личной заинтересованности в виде сохранения положительного рейтинга исправительного учреждения и в целях избежать привлечения к дисциплинарной ответственности сокрыл от регистрации сообщения об отравлении осужденного наркотическими средствами и наличии у него множественных телесных повреждений.
Впоследствии заключенный скончался. По указанию обвиняемого, считает следствие, были стерты записи с камер видеонаблюдения за период происшествия. По этой причине уголовные дела по сообщениям о незаконном обороте наркотических средств и смерти осужденного не были своевременно возбуждены, что повлекло нарушение конституционных прав потерпевших на доступ к правосудию.
— Органами предварительного следствия Круглов Вячеслав обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ — злоупотребление должностными полномочиями. То есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав, законных интересов граждан и охраняемым законом интересов общества и государства, — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.
После возбужденного уголовного дела сотруднику колонии судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По апелляционной жалобе адвоката арест был заменен на домашний арест, а после — на ограничение свободы.
Вячеслав Круглов вину не признал, и пояснил, что стал жертвой негласной войны между ГУФСИН и Следственным комитетом.
— Осужденный был доставлен из медсанчасти ИК-18 в
По словам экс-сотрудника новосибирской колонии, 27 октября по указанию руководства ГУФСИН вместе с оперативником и начальником медсанчасти он выезжал в больницу и лично разговаривал с осужденным под видеозапись. Заключенный находился в сознании и на вопросы о телесных повреждениях ответил, что не знает, откуда они, и не помнит, чтобы его кто-то избивал.
Позже, когда дело на подполковника Круглова возбудили, он предоставил эту видеозапись, опросы осужденных, касающихся этого дела, и все необходимые документы в Следственный комитет.
— Потом я ушел в отпуск с 14 января по 1 февраля. В это время сотрудники ИК берут явку с повинной у осужденного, в которой он говорит, что оказывал помощь отравившемуся, наносил удары туда-то, туда-то, чтобы привести того в чувства. Явку передали в СК. Приехали следователи в колонию, чтобы опросить этого осужденного, он им подтвердил написанное им в явке. Следователи предлагали ему отказаться от явки с повинной, предположив, что на него давят наши сотрудники и он себя оговаривает. Заключенный рассказал об этом нашим оперативникам, а они доложили об этом начальнику колонии. По распоряжению ГУФСИН они приняли от осужденного заявление о том, что следователь превысил свои полномочия и заставлял отказаться от своих показаний. Это заявление зарегистрировали. Об этом узнали следствие и прокуратура. С этого всё и началось. Они разозлились, что сотрудники колонии приняли заявление от осужденного на следователя СК. Сразу были инициированы проверки, и выявили, что им мешают в расследовании преступления по ст. 111 УК РФ. Началась такая негласная война. Выяснилось, что якобы руководство колонии неправильно поняло распоряжение руководства ГУФСИН: якобы от осужденного нужна была жалоба на действия следователя, чтобы ее разобрали в ведомстве. А наши как будто неправильно поняли и зарегистрировали как преступление, — высказался подполковник.
Касаемо уничтожения видеозаписей с камер наблюдения, Круглов пояснил, что камеры на тот момент стояли устаревшие, и информация на них хранилась месяц, после чего удалялась, согласно внутреннему регламенту. В противном случае техника подвисала и не записывала. Именно по этой причине каждый месяц старое видео удалялось, а новое записывалось.
— Мое личное мнение, что это выраженные амбиции сотрудников СК, которые занимались расследованием дела по ст. 111 УК РФ, возбужденного в январе 2021 года. Считаю, это «подстава чистой воды», — добавил Круглов.
На официальном сайте ГУФСИН России по Новосибирской области указано, что ФКУ
В середине декабря 2019 года Следственный комитет проводил проверку инцидента с заключенным Александром Ивовым из