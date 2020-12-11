Чудовище из Ложка: история серийного убийцы, который в 1989 году держал в страхе всю область

В Бердске у маньяка уже была неудачная попытка убийства — тогда школьница смогла выбежать на дорогу, где ее подобрал мотоциклист. Но 1 сентября маньяк действительно вновь приезжает в Бердск, где нападает на женщину, она вырывается, кричит.

Крики слышат двое пожарных, гуляющих по привокзальной площади в Бердске. Начинают расспрашивать женщину: «Да ненормальный какой-то, просто дурак, порвал мне кофту, я ему по роже дала». Пожарные бросаются в погоню.

— Козлов запрыгивает в автобус, пожарные тихонечко за ним, смотрят, где выйдет, — вспоминает Сергей Брендин. — Он вышел возле «Вшивой горки», они догнали его, попросили удостоверение личности. По карманам проверили, а там ножичек, тесемка белая, лейкопластырь. И билет на автобус, где написано «город Омск». Тогда у нас билет стоил шесть копеек, а у них по пять копеек. Вот на Омск сразу обратили внимание. Спрашивают: «Куда, откуда?» Ну он врет, он же не знает, что за ним следили от Бердска два сотрудника. У нас же в то время пожарные входили в систему МВД. Вот они и задержали.

Почему маньяк не дожил до суда

Сергей Брендин одним из первых приехал на обыск домой к Козлову. Вспоминает: теща с тестем уже были там, в происходящее они не верили. А жена так до последнего и была убеждена в невиновности супруга.

— Мы пригласили понятых, заходит сосед, присматриваюсь — так я же, только когда мы фотопортрет составили, ходил по парку и показывал людям его карточку. Вот этому мужику я и показывал. Спрашиваю: «Почему соседа сразу-то не узнал?» А он мне: «Да я бы никогда на него подумал. Спокойный, культурный, поздоровается всегда, с ребенком, с женой», — удивляется Брендин.

Козлов быстро дал признательные показания, в том числе и в омском убийстве. Во время следственных действий он показал камень, под который спрятал сумочку своей самой первой жертвы — оперативники ее не заметили.

— А в Искитиме мы когда хотели провести проверку показаний на месте, не смогли. Потому что народ собрался на месте, где этот маньяк девочку убил, с палками, камнями. Они готовы были его разорвать в клочья. Мы его еле увезли, — продолжает Брендин.

Через месяц уголовное дело уже передали в суд. Но до приговора маньяк не дожил — он повесился после того, как прокурор на очередном судебном заседании попросил применить к насильнику высшую меру — расстрел.

— Помню, мы обсуждали, когда же уже поймаем эту гадину. И вот кто-то из оперов, по-моему, как раз Серёжа Брендин это был, сказал: «Да козел он, и фамилия его Козлов». Представляете, а он и правда Козлов. Надо было еще тогда, после самого первого убийства, лучше бывших зеков смотреть, — сетует бывший начальник участковых Евгений Дрёмов.

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