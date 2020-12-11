Чудовище из Ложка: история серийного убийцы, который в 1989 году держал в страхе всю область

Как в 1989 году в Новосибирске орудовал серийный маньяк-убийца
16 июня 1989 года в Ложке Искитимского района обнаружен труп 18-летней продавщицы Натальи Родниковой, перед убийством девушка была изнасилована. С этого дня вдоль железной дороги в Искитиме и Новосибирске находят сожженные тела молодых женщин и девочек со связанными руками и перерезанным горлом. Следователи сразу понимают, что в области орудует маньяк. В это же время похожее убийство происходит и в Омске, но местные оперативники заверили новосибирских коллег, что они уже поймали насильника и тот даже успел дать признательные показания. Как позже выяснится, милицейские «отличники» все-таки схватили не того. 1 сентября пожарные в Бердске останавливают 30-летнего сварщика Фёдора Козлова, в кармане у
Первое убийство, срок, новая жизнь
Про детство будущего убийцы известно мало: жил в Ростовской области, плохо учился, но много читал, был нелюдимым. Из-за тяжелых отношений с родителями в 17 лет Козлов переехал жить к своей 79-летней бабушке. И вот тут он и совершил свое первое
— Изнасиловал троюродную сестру, ей лет 11 всего было, — вспоминает бывший сотрудник уголовного розыска по неявным преступлениям против личности Сергей Брендин. — Бабушка зашла не вовремя, прям в процессе. Этот изверг испугался, маньяки вообще трусливы, боятся наказания. И зарубил и девочку, и свою пожилую бабушку топором.
Областной суд города Ростова принял во внимание возраст убийцы и приговорил 17-летнего Козлова к 10 годам колонии. В 1986 году он вышел, домой возвращаться не
Оперативники затрудняются сказать, знали ли сибирячка и ее родители об уголовном прошлом избранника. Но в Ложке Козлов, как положено, сразу встал на учет у участкового, устроился на работу сварщиком, вскоре у него родился ребенок. Молодой жене было трудно управляться с грудничком, и поэтому семья разделилась: Козлов остался жить в Ложке, а его супруга временно переехала к родителям в Евсино Искитимского района. Тогда-то Козлов понял, что спокойная жизнь его уже не устраивает.
— Везде пишут, что убивал он после ссор с женой, но это не так: он убивал, когда шел с работы, когда жену неделями не видел. Мотивы до сих пор непонятны, вот хотел он убить и всё. Никаких причин внешних для убийств не было, — уверен бывший старший оперуполномоченный отдела по особо важным делам Борис Иванов.
Ложок: 18-летняя Наталья Родникова
16 июня 1989 года 18-летняя Наталья Родникова ехала на электричке в Ложок из Линёво, где работала продавщицей. Она вышла на железнодорожной станции и свернула на неприметную
— Потом он рассказал нам, что как только ее увидел, так сразу решил изнасиловать, — вспоминает Сергей Брендин. — Он достал перочинный нож и повел ее в чащобу, вглубь. Сделал свое дело и убил ножом в область шеи. Убил и бросил там же, в ложбинке. И пошел к себе домой. А дома не смог уснуть. Как же, он же судимый был за убийство. Вдруг найдут и опять посадят.
В тюрьму Козлову не хотелось. Поэтому он вернулся на место убийства, забросал тело ветками и поджег.
По воспоминаниям оперативников, семья Натальи всю ночь не находила себе
— Подошел к тому месту, видит останки человеческого тела, почти полностью сгоревшего. Он узнал дочь по босоножке, которая валялась в стороне и не успела сгореть, — продолжает Брендин.
Для того времени такие жестокие
— Он некачественно проверил, и Козлов ушел из нашего поля зрения, — сетует Борис Иванов. — Я лично контролировал все справки, которые участковые составляли на подобный контингент. И если бы инспектор нормально описал его приметы, то благодаря свидетельским показаниям мы бы его сразу в оборот взяли. И не было бы больше убийств.
Искитим: 12-летняя Маша Дорофеева
Через две недели Козлов поехал по делам в Искитим. Вышел с вокзала, мимо не посчастливилось ехать на велосипеде 12-летней Маше Дорофеевой. Девочка наехала маньяку на ногу и остановилась, чтобы извиниться.
— Он достает удостоверение ударника коммунистического труда, это удостоверение принадлежало его теще, — вспоминает оперативник в отставке Сергей Брендин. — Показывает их девочке: «Я милиционер, тебя наказать надо. Но я не буду тебя наказывать. Завтра сюда придешь, я просто с тобой поговорю. Но родителям про это не говори. А то расскажу им, еще хуже будет».
Девочка и правда на следующий день пришла. Маньяк ее спокойно подвел к заброшенному двухэтажному дому возле искитимского завода теплоприборов. На этот раз маньяк перед изнасилованием связал ребенка белой тесемкой
— Труп нашел рабочий: увидел дымок, подумал, что что-то опять жгут, — рассказывает Сергей Брендин. — С перепугу давай кричать, страшная картина — подожженный труп ребенка с ножевым ранением в шею, в позе ласточки, привязанный к дереву.
Оперативники быстро сопоставили два убийства: аналогичный поджог, удар в шею. Уже речи не шло о бытовом убийстве, уже было понятно, что в Искитиме орудовал серийный маньяк. Оперативники вновь отрабатывали ранее судимых, алкоголиков и тех, кто хоть раз попадал в поле зрения милиции. Но Козлова больше на допрос так и не вызвали.
Фоторобот преступника
В ходе работы оперуполномоченному Андрею Пташникову поступает оперативная информация о том, что в Искитиме было еще одно нападение на 19-летнюю девушку, неудачное. В милицию потерпевшая заявлять не стала.
— Встретился наш опер с этой девочкой, и она рассказала, что на нее в районе пляжа Индустриального напал мужчина, — рассказывает Сергей Брендин. — Она отдыхала в купальнике, курила. К ней подошел парень и попросил сигаретку. Вот она угостила его сигареткой, он две затяжки сделал и выбросил. После этого сходу налетел на девочку, связал ее руки тесемкой белого цвета. Она была худенькой девочкой, руки развязала, освободилась и убежала. А тесемку там бросила.
Пригласили художника, который смог нарисовать портрет предполагаемого насильника со слов пострадавшей, этот снимок опубликовали во всех газетах по Новосибирской области с подписью «Его разыскивает милиция». Без каких-то подробностей, но все искитимцы уже знали, за что ищут этого мужчину с фоторобота.
— Я пригласил художника, который хорошо рисовал. Он у нас с потерпевшими работал, часа по три-четыре, обстоятельно вынимал из них всё. Мы этот рисунок потом вообще везде выпустили, где только можно, — подчеркивает Борис Иванов.
По словам оперативников, в портрете на фотографии знакомые узнали Козлова, пошли шутки в стиле «Да это ты на снимке», «Такой же лопоухий, на Козлова похож». Посмеялись и забыли, в милицию никто не заявил.
А Козлов после этого пришел домой и сжег свою одежду — джинсы и клетчатую рубашку, в которых убивал. Поехал в Искитим на рынок, сразу купил новую одежду. А жене сказал, что повесил вещи сушить на улице, и их кто-то украл, прямо с бельевой веревки.
Новосибирск: две девушки с разницей в несколько дней
Все милицейские силы были брошены на розыск маньяка. По всей области на каждой автобусной остановке, на каждой железнодорожной платформе находились сотрудники в гражданской одежде. Козлов понял, что кольцо вокруг него сужается. И решил замести
В начале августа маньяк убивает 18-летнюю жену военного курсанта. Еще через несколько дней находят труп 24-летней девушки. Почерк тот же: ножевое ранение, кляп во рту, тела, связанные белой тесемкой в позе «ласточки», костер.
К поискам маньяка подключаются военные, пожарные, вся городская милиция. А он берет отпуск и уезжает в Омск к родственникам жены на неделю.
Омск: 11-летняя девочка
В Омске насильник понимает, что не может
21 августа в Омске в городском саду маньяк убивает 11-летнюю девочку. Новосибирские оперативники действительно обратили внимание на это
— Мы созвонились с местными операми, они сказали, что аналогичных убийств у них не было, — удивляется бывший начальник участковых Евгений Дрёмов. — И вообще, дескать, убийство мы уже раскрыли, убийца дал признательные показания. И только когда Козлов были задержан, он и в омском убийстве признался. Ну и понятно было, что быстро раскрыли, но кого они раскрыли? Если
Но омскую историю оперативники взяли на вооружение. И продолжали патрулировать остановки и железнодорожную платформу.
— Убивали же вдоль станций. Оперативным путем преступника не возьмешь. Я предложил 1 сентября, когда ребятишки в школу пойдут, ждать возле железной дороги, поднять весь личный состав. Ну так и сделали. Снабдили, сколько могли, рацией, — вспоминает бывший начальник уголовного розыска УВД Новосибирской области Николай Быковский.
Бердск: задержание
В Бердске у маньяка уже была неудачная попытка
Крики слышат двое пожарных, гуляющих по привокзальной площади в Бердске. Начинают расспрашивать женщину: «Да ненормальный какой-то, просто дурак, порвал мне кофту, я ему по роже дала». Пожарные бросаются в погоню.
— Козлов запрыгивает в автобус, пожарные тихонечко за ним, смотрят, где выйдет, — вспоминает Сергей Брендин. — Он вышел возле «Вшивой горки», они догнали его, попросили удостоверение личности. По карманам проверили, а там ножичек, тесемка белая, лейкопластырь. И билет на автобус, где написано «город Омск». Тогда у нас билет стоил шесть копеек, а у них по пять копеек. Вот на Омск сразу обратили внимание. Спрашивают: «Куда, откуда?» Ну он врет, он же не знает, что за ним следили от Бердска два сотрудника. У нас же в то время пожарные входили в систему МВД. Вот они и задержали.
Почему маньяк не дожил до суда
Сергей Брендин одним из первых приехал на обыск домой к Козлову. Вспоминает: теща с тестем уже были там, в происходящее они не верили. А жена так до последнего и была убеждена в невиновности супруга.
— Мы пригласили понятых, заходит сосед, присматриваюсь — так я же, только когда мы фотопортрет составили, ходил по парку и показывал людям его карточку. Вот этому мужику я и показывал. Спрашиваю: «Почему соседа сразу-то не узнал?» А он мне: «Да я бы никогда на него подумал. Спокойный, культурный, поздоровается всегда, с ребенком, с женой», — удивляется Брендин.
Козлов быстро дал признательные показания, в том числе и в омском убийстве. Во время следственных действий он показал камень, под который спрятал сумочку своей самой первой жертвы — оперативники ее не заметили.
— А в Искитиме мы когда хотели провести проверку показаний на месте, не смогли. Потому что народ собрался на месте, где этот маньяк девочку убил, с палками, камнями. Они готовы были его разорвать в клочья. Мы его еле увезли, — продолжает Брендин.
Через месяц уголовное дело уже передали в суд. Но до приговора маньяк не дожил — он повесился после того, как прокурор на очередном судебном заседании попросил применить к насильнику высшую
— Помню, мы обсуждали, когда же уже поймаем эту гадину. И вот кто-то из оперов, по-моему, как раз Серёжа Брендин это был, сказал: «Да козел он, и фамилия его Козлов». Представляете, а он и правда Козлов. Надо было еще тогда, после самого первого убийства, лучше бывших зеков смотреть, — сетует бывший начальник участковых Евгений Дрёмов.
Что еще прочитать о происшествиях прошлого?
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