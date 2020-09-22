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Суд вынес приговор по делу погибшей в Греции сибирячки

22-летнему виновнику смертельного ДТП дали два года колонии-поселения

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Виновник аварии выехал на встречную полосу и не справился с управлением

Виновник аварии выехал на встречную полосу и не справился с управлением

В Новосибирской области вынесли приговор 22-летнему молодому человеку, по вине которого два года назад, в сентябре 2018 года, на острове Крит погибла 37-летняя жительница Новосибирска. Дело дошло лишь спустя 1,5 года.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Также, по информации Следственного комитета по НСО, виновника смертельного ДТП лишили на два года водительских прав.

Как следует из материалов уголовного дела, авария произошла на 11-м километре окружной дороги из Ретимно в Спили (остров Крит, Греция). Обвиняемый за рулём Peugeot 107 выехал на встречку, где столкнулся с Peugeot 307. Пострадали две пассажирки, одна из которых от полученных повреждений умерла в больнице.

Виновник аварии, как установили следователи, ехал по сухому асфальту, при достаточной видимости, на технически исправном автомобиле. При этом он грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, превысил скорость, из-за чего потерял контроль над машиной.

Сразу после ДТП молодой человек скрылся. Его объявили в международный розыск, а спустя некоторое время задержали в одном из московских аэропортов, через который он ехал транзитом.

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ГрецияДТПКритпогибла россиянка
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