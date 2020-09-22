Суд вынес приговор по делу погибшей в Греции сибирячки

В Новосибирской области вынесли приговор 22-летнему молодому человеку, по вине которого два года назад, в сентябре 2018 года, на острове Крит погибла 37-летняя жительница Новосибирска. Дело дошло лишь спустя 1,5 года.



Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Также, по информации Следственного комитета по НСО, виновника смертельного ДТП лишили на два года водительских прав.

Как следует из материалов уголовного дела, авария произошла на 11-м километре окружной дороги из Ретимно в Спили (остров Крит, Греция). Обвиняемый за рулём Peugeot 107 выехал на встречку, где столкнулся с Peugeot 307. Пострадали две пассажирки, одна из которых от полученных повреждений умерла в больнице.