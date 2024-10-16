НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

ясная погода, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 757мм 55%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

Бойцовский турнир в «Сибирь-Арене» под угрозой

Кому достался аквапарк
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Пенсионерам не дают кредиты
УК отказываются от домов
Как ищут пропавших
НГС сходил на бал
Новости в Telegram
Бизнес Дело Тарана эксклюзив Владелец «Сибирского Гиганта» купил новосибирский аквапарк — компания его помощницы заплатила более 2 млрд

Владелец «Сибирского Гиганта» купил новосибирский аквапарк — компания его помощницы заплатила более 2 млрд

Александр Манцуров забрал аквапарк за две недели до громких арестов

3 993
19 комментариев

Компания, связанная с Александром Манцуровым, выплатила долги аквапарка

Владелец группы «Сибирский Гигант» через компанию своей помощницы купил долги новосибирского аквапарка. Фактически весь имущественный комплекс теперь принадлежит Александру Манцурову. Он получил бизнес за две недели до громких арестов.

Аквапарк и недостроенную гостиницу, согласно выпискам из ЕГРН, получила новосибирская компания «Сеан».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сеан» образовано в 2010 году. На конец 2023 года выручка компании составила 21,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,8 миллиона рублей. Директором компании числится Денис Шлыков. Учредителем — ООО «УК Афк-Капитал», конечный владелец которого — оффшорное «Дамеер-Фзко» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Директор «УК Афк-Капитал» — Юлия Горшенина, она в телефонах пользователей записана как «юрист „Сибирского гиганта“» и «представитель Манцурова», также предпринимательница является директором в нескольких компаниях, где учредителем числится Александр Манцуров — владелец группы «Сибирский Гигант». Кстати, «УК Афк-Капитал» зарегистрирована в ТЦ «Атриум», большая доля которого принадлежит Николаю Манцурову, сыну Александра Манцурова.

Из документов арбитражного суда, следует, что сначала «Сеан» получил право на недостроенную гостиницу, а также часть участка под комплексом, выплатив 300 миллионов рублей двум кредиторам аквапарка — «Сургутнефтегазбанку» и ФПО «Доверие». В суде от компании «Сеан» по доверенности выступала именно Юлия Горшенина.

В августе 2024 года компания под руководством помощницы Александра Манцурова заявила в Арбитражном суде о желании погасить требования всех конкурсных кредиторов бывшего владельца аквапарка в размере 2,2 миллиарда рублей. 18 сентября компания погасила долги, в том числе перед «Межтопэнергобанком», фактически оказавшись новым собственником «Аквамира». А 9–10 октября уже состоялись громкие аресты фигурантов уголовного дела, в том числе новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщает, что фактически аквапарк купил Александр Манцуров.

Александр Манцуров — бывший депутат Заксобрания. Сейчас бизнесмен владеет примерно десятью компаниями, в том числе половиной ООО «Деловой центр „Кольцово“», другой половиной — ране названая ООО «УК Афк-Капитал».

О том, как строился некогда амбициозный проект, громких арестах и новых владельцах, вы можете прочитать в большом материале НГС. А все новости о перипетиях с аквапарком и уголовным делом — в нашем сюжете.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Аквапарк Александр Манцуров Сибирский гигант
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Bream
1 час
высокорисковая сделка. московские могут отжать.
281832002
35 минут
как будто за хлебом сходил , купил АКВАПАРК , подумаешь
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,34

Татьяна,37

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

alex999,60

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление