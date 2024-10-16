Владелец «Сибирского Гиганта» купил новосибирский аквапарк — компания его помощницы заплатила более 2 млрд

Компания, связанная с Александром Манцуровым, выплатила долги аквапарка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владелец группы «Сибирский Гигант» через компанию своей помощницы купил долги новосибирского аквапарка. Фактически весь имущественный комплекс теперь принадлежит Александру Манцурову. Он получил бизнес за две недели до громких арестов.

Аквапарк и недостроенную гостиницу, согласно выпискам из ЕГРН, получила новосибирская компания «Сеан».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сеан» образовано в 2010 году. На конец 2023 года выручка компании составила 21,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,8 миллиона рублей. Директором компании числится Денис Шлыков. Учредителем — ООО «УК Афк-Капитал», конечный владелец которого — оффшорное «Дамеер-Фзко» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Директор «УК Афк-Капитал» — Юлия Горшенина, она в телефонах пользователей записана как «юрист „Сибирского гиганта“» и «представитель Манцурова», также предпринимательница является директором в нескольких компаниях, где учредителем числится Александр Манцуров — владелец группы «Сибирский Гигант». Кстати, «УК Афк-Капитал» зарегистрирована в ТЦ «Атриум», большая доля которого принадлежит Николаю Манцурову, сыну Александра Манцурова.

Из документов арбитражного суда, следует, что сначала «Сеан» получил право на недостроенную гостиницу, а также часть участка под комплексом, выплатив 300 миллионов рублей двум кредиторам аквапарка — «Сургутнефтегазбанку» и ФПО «Доверие». В суде от компании «Сеан» по доверенности выступала именно Юлия Горшенина.

В августе 2024 года компания под руководством помощницы Александра Манцурова заявила в Арбитражном суде о желании погасить требования всех конкурсных кредиторов бывшего владельца аквапарка в размере 2,2 миллиарда рублей. 18 сентября компания погасила долги, в том числе перед «Межтопэнергобанком», фактически оказавшись новым собственником «Аквамира». А 9–10 октября уже состоялись громкие аресты фигурантов уголовного дела, в том числе новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщает, что фактически аквапарк купил Александр Манцуров.

Александр Манцуров — бывший депутат Заксобрания. Сейчас бизнесмен владеет примерно десятью компаниями, в том числе половиной ООО «Деловой центр „Кольцово“», другой половиной — ране названая ООО «УК Афк-Капитал».