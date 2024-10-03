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Бизнес Еще больше складов: власти хотят вложить 611 миллионов в логистический центр в Мочище

Еще больше складов: власти хотят вложить 611 миллионов в логистический центр в Мочище

Строить ПЛК будет компания депутата

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13 комментариев

ПЛК хотят построить до 2026 года

Власти Новосибирской области хотят вложить 611 миллионов в создание нового производственно-логистического комплекса «Мочище». Этот проект одобрил инвестсовет региона.

Объект площадью более 12 тысяч кв. м планируют построить на территории Станционного сельсовета. Об этом сообщили в социальных сетях «Корпорация развития НСО». Строить ПЛК хочет ООО «Альянс-Сибирь-Развитие».

ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» зарегистрирована в Новосибирске в 2017 году. ПО данным «Контур.Фокуса», 33,8% компании принадлежит Андрею Паку, 25%​ — Кириллу Стукало, 16,9% — Степану Сафонкину, 16,9% — Роману Братцеву, 7,5% — Станиславу Баслаеву. Последний также занимает должность гендиректора. Андрей Пак также был выбран депутатом в Заксобрание Новосибирской области. На конец 2023 года доход у предприятия не обозначен.

Проект будет работать для оператора «Экваир», который предлагает логистические услуги. А также для кондитерской фабрики «Родина».

— Комплекс будет предназначен для эффективного распределения грузов с помощью внедрения новых технологий и методов управления, а также для размещения кондитерского производства, — рассказали в Корпорации развития.

Объем инвестиций будет больше 611 миллионов, а реализация создаст около 100 новых рабочих мест у основных арендаторов. Власти планируют, что полноценно объект заработает в октябре 2026 года.

Планируется, что с 2024 по 2032 годов общая сумма налоговых платежей будет больше 181 миллиона рублей.

Этим летом компании, занимающиеся перевозкой грузов по России, заявили, что последние несколько месяцев не могут пользоваться услугами РЖД — организация не выделяет контейнеры для отправлений. Как ситуация отразится на обычных россиянах и почему это произошло — в материале НГС.

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Комментарии
13
Ханна Намити
30 минут
Дороги сначала строить надо!
кулькулятр
16 минут
Потратить 611 млн, чтобы за 9 лет получить 181 - это не инвестиция, а растрата, т.е. уголовное преступление.
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