Еще больше складов: власти хотят вложить 611 миллионов в логистический центр в Мочище

Власти Новосибирской области хотят вложить 611 миллионов в создание нового производственно-логистического комплекса «Мочище». Этот проект одобрил инвестсовет региона.
Объект площадью более 12 тысяч кв. м планируют построить на территории Станционного сельсовета. Об этом сообщили в социальных сетях «Корпорация развития НСО». Строить ПЛК хочет ООО «Альянс-Сибирь-Развитие».
ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» зарегистрирована в Новосибирске в 2017 году. ПО данным «Контур.Фокуса», 33,8% компании принадлежит Андрею Паку, 25% — Кириллу Стукало, 16,9% — Степану Сафонкину, 16,9% — Роману Братцеву, 7,5% — Станиславу Баслаеву. Последний также занимает должность гендиректора. Андрей Пак также был выбран депутатом в Заксобрание Новосибирской области. На конец 2023 года доход у предприятия не обозначен.
Проект будет работать для оператора «Экваир», который предлагает логистические услуги. А также для кондитерской фабрики «Родина».
— Комплекс будет предназначен для эффективного распределения грузов с помощью внедрения новых технологий и методов управления, а также для размещения кондитерского производства, — рассказали в Корпорации развития.
Объем инвестиций будет больше 611 миллионов, а реализация создаст около 100 новых рабочих мест у основных арендаторов. Власти планируют, что полноценно объект заработает в октябре 2026 года.
Планируется, что с 2024 по 2032 годов общая сумма налоговых платежей будет больше 181 миллиона рублей.
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