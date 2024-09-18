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Бизнес подробности «Писала даже в общедомовом чате»: новосибирцы вложились в сомнительный бизнес своей знакомой и все потеряли — объясняем схему

«Писала даже в общедомовом чате»: новосибирцы вложились в сомнительный бизнес своей знакомой и все потеряли — объясняем схему

«Инвесторами» стали как минимум 19 человек, они потеряли от сотен тысяч до миллионов рублей

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14 комментариев

Сибирячка обещала делиться со знакомыми прибылью с продажи айфонов

В Новосибирске сразу несколько человек заявили, что стали жертвами мошенничества. По словам новосибирцев, их знакомая предложила вложить деньги в приобретение телефонов с обещанием делиться прибылью от перепродажи. Бизнес «не выгорел», а «инвесторы» остались не только без прибыли, но и без вложенных средств.

Как рассказал НГС один из пострадавших Александр, его знакомая привлекла в схему не менее 19 человек. Некоторые из них, по словам мужчины, потеряли на этом несколько миллионов рублей.

— Писала практически всем, даже в общедомовом чате, предлагала заработать. Схема такая: она собирает со всех деньги, закупает большую партию айфонов, а затем их перепродаёт дороже. Прибылью она обещала делиться со всеми, кто вложил деньги, — объясняет Александр.

В первый раз, вспоминает новосибирец, всё прошло гладко, через некоторое время действительно получили обратно свои деньги вместе с прибылью. Но потом что-то пошло не так.

— Начались различные отговорки: то её «кинули», то карточку заблокировали, то еще что-то. С тех пор денег мы так и не видели. У меня сумма ущерба — 270 тысяч, но есть люди, у которых он достигает нескольких миллионов, — заявляет мужчина.

Александр отметил, что у пострадавших от действий сибирячки есть свой чат в мессенджере — в нем 29 участников. При этом их количество может быть и больше.

Некоторые из пострадавших заявили, что уже написали заявления в полицию. Новосибирцы хотят вернуть свои деньги

По словам мужчины, сейчас он только готовит заявление в полицию, а некоторые уже успели обратиться к правоохранителям. Он отмечает, что написано уже три заявления.

Корреспондент НГС попросил подтвердить эту информацию в пресс-службе регионального МВД, однако в ведомстве от оперативных комментариев отказались, попросив отправить официальный запрос.

НГС удалось связаться с Екатериной, которая якобы обманула горожан. В телефонном разговоре с корреспондентом сибирячка выразила надежду, что в ближайшее время сможет начать рассчитываться с долгами, объясняя ситуацию внезапными финансовыми трудностями.

— Да, такая проблема действительно есть. Сейчас начинаю потихоньку со всеми рассчитываться, некоторым уже отдала часть денег. Просто я попала в сложную ситуацию — меня подвели со всех сторон, — заявила Екатерина.

Кто и как конкретно её подвел — сибирячка не уточнила. Назвать общую сумму задолженности перед людьми она тоже затруднилась. Смартфоны, по словам женщины, она покупала как новые, так и б/у. Закупала она их в разных местах — где было дешевле.

НГС продолжит следить за развитием событий — редакция ждёт ответа из МВД.

В конце прошлого года горожане стали жаловаться на организатора закупок бытовой техники на популярном форуме Sibmama. Весной женщину задержали в Москве, а в августе дело дошло до суда: сумма ущерба по обвинению в мошенничестве составила 40 миллионов рублей.

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Новосибирск Бизнес Деньги Спекулянты Перепродажа
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Комментарии
15
Татьяна 53
13 минут
Люди ввязываются в сомнительные "проекты", забывая народную мудрость бесплатный сыр только в мышеловке,
Гость
18 минут
Господи да откуда же столько дураков то? Кстати они все налоги заплатили с прибыли от первой партии?
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