Главные по интернету: в Новосибирске строят IT-НИИ за 1,7 миллиарда — инвестора называют надеждой импортозамещения

Новосибирская компания обслуживает не только операторов связи, но и госструктуры Источник: Eltex / Яндекс.Карты











К 2025 году в Новосибирске построят научно-исследовательский институт, который будет разрабатывать импортозамещающие технологии связи. В строительство 13-этажного здания в Калининском районе вложилась компания «Элтекс» — инвестиции оценивают в 1,7 миллиарда рублей. НГС решил разобраться, чем занимается одно из крупнейших российских предприятий в IT-сфере.

13 этажей импортозамещения

В октябре прошлого года мэрия Новосибирска выдала разрешение на возведение здания научно-исследовательского института в Калининском районе. Стройку НИИ на Окружной улице финансирует ООО «Предприятие „Элтекс“». Площадь 13-этажного объекта превысит 30 тысяч квадратных метров. Высота института составит 58,15 метра, в нем также будет подземная автостоянка на 60 машино-мест. К лету 2024 года коробка здания уже выросла над окружающей застройкой.

О планах по строительству НИИ региональные власти сообщили еще в апреле прошлого года. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников тогда заявил ТАСС, что «Элтекс» инвестирует в проект 1,7 миллиарда рублей. Тогда министр объяснил, что компания будет разрабатывать технологии для импортозамещения в условиях санкций. Предполагается, что строительство НИИ завершат до 2025 года. Разрешение действует до 2027 года.

По данным Rusprofile, компания «Элтекс» образована в 1996 году. Компанией владеют пять человек: генеральный директор Алексей Черников (22%) и соучредители Виктор Малов (22%), Валерий Айдагулов (18,5%), Александр Мохов (18,5%), Сергей Игонин (16%). В апреле 2023 года из состава учредителей вышли Виталий Звонкович и Владимир Богданов. На конец 2021 года выручка компании составила 7,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 731,2 миллиона рублей (+283%). В 2022 году организация перестала публиковать финансовую отчётность.

Сейчас «Элтексу» принадлежат два здания на Окружной Источник: Google Maps Новый корпус обозначен «0-8» Источник: Мэрия Новосибирска

На сайте компании сказано, что «Элтекс» — ведущий российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования. Под брендом Eltex предприятие производит оборудование GPON (провайдеры используют его для предоставления нескольких услуг связи по одному кабелю), сервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi, домашние роутеры и многое другое.

У предприятия уже есть два здания на Окружной, и предстоящее расширение насторожило местных жителей из-за возможного уничтожения зелёных насаждений в «Сосновом бору». В июне этого года новосибирцам представили концепцию парка — территорию в 103 га планируют разделить на несколько зон. В благоустройство той части, что находится рядом с «Элтексом», решила вложиться сама компания.

Параллельно со строительством НИИ «Элтекс» расширяет и штаб сотрудников. В компании работают более 1,5 тысячи человек, этим летом она открыла ещё 46 вакансий, из них сразу 19 — для разработчиков. Судя по вакансиям, компания в активном поиске программистов для написания приложений на iOS и Android. Среднюю зарплату работодатель не указывает.

НГС направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать планы по расширению бизнеса, но к моменту публикации материала ответ не поступил.

На высоких скоростях

С 2008 года по сегодняшний день «Элтекс» заключила 457 государственных контрактов на 9,6 миллиарда рублей. Из них 88 % — договоры с ПАО «Ростелеком». Ещё на 78 миллионов контракты с поставщиком услуг связи заключила «дочка» «Элтекса» «Ин-Софт».

Новосибирские разработчики начали тесное сотрудничество с ПАО «Ростелеком» с 2015 года. В этот период «Элтекс» заключил один из крупнейших контрактов с провайдером: компания стала поставщиком оборудования для масштабного проекта развития макрорегионального филиала «Урал», сумма сделки составила 50 миллионов рублей.

Уже в 2016 году «Ростелеком» отчитался о подключении к высокоскоростному интернету десятков населённых пунктов в регионе. Тогда же оператор начал подключать жилые дома Екатеринбурга к сетям связи нового поколения и приступил к проведению быстрого интернета в Челябинской области.

Собственное производство позволило компании активно сотрудничать с крупнейшими операторами связи Источник: Eltex / Яндекс.Карты











В 2015 году «Предприятие „Элтекс“» выиграло конкурс на поставку модемов для «Ростелекома». Новосибирская компания предоставила больше 200 тысяч единиц оборудования за 18 миллионов долларов. Ещё около 90 тысяч модемов за 5,2 миллиона долларов «Элтекс» предоставила провайдеру в начале 2016-го. В 2016 году компания заключила ещё один крупный контракт на поставку почти 300 тысяч единиц оборудования на 17,3 миллиона долларов. Всего за первые два года сотрудничества с «Ростелекомом» разработчик заработал около 40 миллионов долларов.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, в 2015 году занимал должность вице-президента макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома». Он тогда заявлял, что оператор использовал 90% отечественного оборудования для прокладки оптоволокна в Сибири. При этом в компании не связывали тренд на российских производителей с санкциями 2014 года.

— Суммарная доля оборудования зарубежных производителей в проектах ШПД не превышает в Сибири 3,5% от всех поставок 2014 г. Российские компании давно и успешно конкурируют со своими зарубежными коллегами. Мы предъявляем высокие требования поставщикам и производителям, но при прочих равных условиях — цена, качество, надёжность, сервисная поддержка — мы отдадим предпочтение отечественному производителю, — говорил Кудрявцев.

В последние годы объёмы сотрудничества «Элтекса» и «Ростелекома» сократились. В 2018 году новосибирские разработчики поставили оборудование для проекта «Умный дом» на 1,5 миллиона долларов. Последним стал контракт на поставку оборудования стоимостью 30 миллионов долларов в 2021 году.

Услугами «Элтекса» также пользовалось АО «Компания Транстелеком» (оператор связи «ТТК»). С 2016 по 2019 годы провайдер заплатил больше 200 миллионов рублей за поставку и обслуживание TV-приставок по всей России.

На благо государства

Ещё до сотрудничества с операторами связи «Элтекс» начала работать с государственными структурами. С 2011 года компания поставляет оборудование и оснащает системами связи правительство Новосибирской области — Министерство цифрового развития и связи региона заключило с разработчиком 49 контрактов на 227 миллионов рублей.

Работает «Элтекс» и с силовыми структурами. Среди заказчиков есть ФСИН России и региональные управления ведомства, МВД, Федеральное таможенное управление, ФСБ. Например, на контрактах с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН «Элтекс» заработал 86 миллионов рублей. Для сравнения: АО «Концерн Калашников» получил 82 миллиона на поставках оружия и комплектующих. С самим ФСИН у компании всего два контракта на 32 миллиона, оба заключили ещё 2012 году.

Объёмы закупок свидетельствуют о том, что коммерческих заказов у «Элтекса» всё ещё больше, чем контрактов с силовыми структурами. На самом деле сотрудничество компании с государством может быть обширнее, так как не все закупки есть в открытом доступе — с 2020 года данные о гособоронзаказе перестали публиковать. С 2022 года компания также не публикует финансовую отчётность — российские власти разрешили скрывать данные организациям, которые находятся в санкционных списках или рискуют в них попасть. Санкции в отношении «Элтекса» не вводили.

В 2018 году «Элтекс» и московская «С-Терра СиЭсПи» сообщили о разработке криптомаршрутизаторов ESR-ST. Они получили сертификат ФСБ России как СКЗИ (средства криптографической защиты информации). СКЗИ используют в государственных структурах, где необходим повышенный уровень защиты информации — силовые, военные ведомства, предприятия ТЭК и другие.

О планах по массовому внедрению оборудования «Элтекс» в органы госбезопасности и силовые структуры сообщалось ещё в 2019 году. В числе первых об импортозамещении сообщила Федеральная таможенная служба. Долгое время ведомство использовало оборудование американской Cisco — одной из крупнейших в мире компаний в сфере технологий. Компания работала на российском рынке с 1995 года, её системами пользовались МВД, ФСИН, она также обладала сертификатом ФСБ. В 2022 году, через месяц после начала спецоперации на территории Украины, Cisco полностью остановила бизнес в России и уничтожила остатки оборудования.

При этом санкции привели к сложностям в обслуживании оборудования, поэтому госструктуры начали искать решения на отечественном рынке. Летом прошлого года заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко сообщил «Ведомостям», что к 2025 году ведомство полностью импортозаместит Cisco при помощи оборудования «Элтекс». Терещенко назвал маршрутизаторы «главной альтернативой американскому железу в телекомотрасли».

Претензии федерального масштаба

Планы по импортозамещению в сфере высоких технологий у российских властей появились ещё раньше. В 2016 году Минпромторг России провёл конкурсный отбор на получение субсидии для разработки отечественного оборудования связи по программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». В 2017 году «Элтекс» заключил два договора на получение субсидии: первый проект стоил 1,06 миллиарда рублей, из них 480,8 миллионов — деньги из федерального бюджета.

Второй проект оценили в 1,3 миллиарда рублей, из которых 586 миллионов «Элтекс» получил в виде субсидий. Но в этом случае у Минпромторга возникли вопросы к исполнению условий договора. На достижение целевых показателей у новосибирских разработчиков было три года. В 2019 году удалось выполнить менее 90% от плановых значений, заявленных в договоре. Минпромторг наложил на «Элтекс» штраф в 116 миллионов рублей за неисполнение условий договора, но компания не стала платить и предлагала перенести сроки сдачи. В 2021 году министерство потребовало деньги через суд.

— Ответчик неоднократно в официальной переписке сообщал истцу, что он не отказывается от выполнения своих обязательств, а по объективным причинам вынужден перенести срок достижения показателей реализации продукции на более позднее время. С вопросом о продлении срока реализации комплексного проекта ООО «Предприятие „ЭЛТЕКС“ обращалось в экспертный совет при Минпромторге России, но внесения изменений в договор не последовало, — сказано в материалах Арбитражного суда Москвы.

В 2021 году выручка «Элтекс» превысила показатель российской «дочки» «Майкрософт» Источник: Eltex / Яндекс.Карты











Доказать свою правоту в суде Минпромторг не смог — «Элтекс» подтвердил, что выполнил плановые показатели на 91,7%. Суд также учёл, что разработка проекта продолжилась, а санкция в виде штрафа в договоре предусмотрена не была. Миинстерству отказали в требованиях, апелляционная инстанция в 2022 году оставила решение суда в силе.

В том же году Минпромторг подал к разработчикам ещё один иск на 34 миллиона рублей — на этот раз претензии касались и первого, и второго договоров о предоставлении субсидии. Вопросы возникли, когда выяснилось, что часть бюджетных средств у компании ушла на оплату работы подрядной организации.

Арбитражный суд Москвы вновь отказал министерству в иске, но в 2023 году апелляционная инстанция отменила решение — с «Элтекса» взыскали больше 26 миллионов рублей. Кассационная жалоба разработчика осталась без удовлетворения, а в мае этого года от рассмотрения апелляции отказался Верховный суд.

Интересно, что «Элтекс» — не первая настолько крупная новосибирская компания, которая активно работает с госструктурами. Ранее НГС рассказывал о таинственном ООО «ОМП», которое вошло в число крупнейших налогоплательщиков региона.