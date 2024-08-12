Запрещенные программисты: в список крупнейших налогоплательщиков попала никому не известная компания

Сложно себе представить, как должны выглядеть секретные разработчики ПО, которые формально работают в магазине стройматериалов. Нейросеть представляет их так Источник: Artgeneration











В опубликованном на этой неделе списке крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области оказалась ранее неизвестная компания, прописанная в магазине стройматериалов. Обозреватель НГС попытался понять, чем она занимается, и обнаружил интригующие детали.



Список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области состоит из трех частей: кто больше всех пополняет федеральный, областной и городской бюджеты. В каждом по десять предприятий, но наибольший интерес представляет именно перечень крупнейших плательщиков федеральных налогов.



Из первой десятки здесь три предприятия явно имеют отношение к оборонному комплексу: АО «Новосибирский приборостроительный завод», АО «НИИ Измерительных приборов Новосибирский завод имени Коминтерна» и ООО «Элтекс». Об этом говорит и профиль их деятельности, и тот факт, что данных об их финансовых результатах нет как минимум с 2022 года.



Не требуют пояснений причины попадания в список и таких крупных компаний, как ООО «СДЭК-Глобал» (крупнейшая в России частная структура по доставке почтовых отправлений и логистики), «Сибантрацит майнинг» (добыча и переработка антрацита в Линево), ООО «Рич Фэмели» (крупная сеть магазинов и оптовый продавец товаров для детей), АО «СГК-Новосибирск» (поставщик тепла и электроэнергии Новосибирска) и ООО «ФЕРРУМ» (производство металлопроката).



На этом фоне совершенной белой вороной выглядит некое ООО «ОМП». В базе «Контур.Фокус» есть только два юрлица с таким названием, зарегистрированных в Новосибирской области (это ключевое условие). Одно занималось переработкой мяса и ликвидировано еще в 2012 году. Другое, действующее, занято разработкой программного обеспечения.

Гиганты на фоне гигантов

Компания зарегистрирована в 2019 году, при этом данные о ее финансовых результатах обрываются на 2022 годе, когда выручка взлетела до 2,1 миллиарда рублей (рост 535%), а чистая прибыль составила около 140 миллионов рублей. В 2022 году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней около 100 миллионов рублей, из них 55,5 миллиона — в виде НДС (именно он идет в федеральный бюджет).

Сколько «ОМП» перечислило в бюджет в прошлом году, неизвестно. Но, например, платежи по НДС ЗАО «ЦФТ» (наверное, самая известная и крупная новосибирская IT-компания) в 2022 году превысили 500 миллионов рублей. По итогам 2022 года «ЦФТ» попал в список крупнейших налогоплательщиков, но в этом году компании в этом списке уже не было. При этом нет и вообще никаких публикаций о деятельности ООО «ОМП» из Новосибирска, что для предприятия такого масштаба из IT-сферы довольно странно.



Необычным является и размер активов предприятия. Их балансовая стоимость по состоянию на 2022 год указана в размере 2,6 миллиарда рублей (рост 1000% по сравнению с 2021 годом). Это в принципе довольно много даже для серьезного производства. Например, баланс тго же «ЦФТ» в 2023 году оказался даже немного меньше — 2,5 миллиарда рублей. А этой компании принадлежит в Академгородке большое здание.

По этому адресу прописана компания, попавшая в список крупнейших новосибирских налогоплательщиков Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Интересно, что в регистрационных данных компании ее название никак не расшифровывается, как это бывает обычно. При этом в других регионах России существуют десятки юрлиц с таким сокращением в наименовании: «Окское морское пароходство», «Орел полимер», «Организация морских перевозок» и т.д. Есть среди них и разработчик программного обеспечения под названием ООО «Открытая мобильная платформа», зарегистрированный в Татарстане, — его основным учредителем является «Ростелеком». Компания эта, впрочем, пока не может похвастаться большими финансовыми успехами: чистый убыток по итогам 2023 года составил 1,2 миллиарда рублей.

Никакой связи между «Открытой мобильной платформой» и новосибирским «ОМП» не прослеживается. Учредителями новосибирской компании до апреля 2022 года были Максим Котельников и Татьяна Бухарова. Для последней это единственное упоминание в базе юрлиц. Максим Котельников указан еще учредителем ООО «СКБ», зарегистрированным в марте этого года в Москве, в качестве основного вида будущей деятельности так же указана разработка компьютерного обеспечения.

В ноябре 2022 года компания зарегистрировала два товарных знака: ОМПКОМ и OMPCOM. Для чего конкретно, из документов не ясно, но их можно использовать по нескольким классам. Например, с такой торговой маркой могут выпускать 3D-очки, 3D-сканеры, DVD-плееры, автоматы для продажи билетов и другие устройства. Ее еще могут использовать для агентства по импорту-экспорту или агентства по коммерческой информации, для авиаперевозок, аренды водного транспорта и автобусов, а также для анализа воды и тут же — анализа компьютерных систем.

НГС отправил запрос по адресу, указанному в карточке компании «СБК», но ответа на него на момент публикации не последовало. В компании «Открытая мобильная платформа» за запрос НГС тоже не ответили.

Списки и лицензии

Странности, впрочем, на этом не заканчиваются. Компания зарегистрирована в Новосибирске по адресу: улица Станиславского, 31/1, офис 2. Это большой магазин строительных материалов с просторной огороженной площадкой и краном для перемещения грузов (часть товаров размещена под открытым небом). В 2ГИС никаких других арендаторов по этому адресу не значится. В самом магазине по телефону ответили, что ни о каком ООО «ОМП» не знают.

Карточка компании из Новосибирска в базе американской структуры по контролю за зарубежными активами Источник: с сайта OFAC











Зато о никому не известном до недавнего времени новосибирском предприятии осведомлены за рубежом. «ОМП» находится сразу в трех санкционных списках: американском, украинском и швейцарском. Одновременно компания находится в списке предприятий, аккредитованных Российской Федерацией для «разработки и реализации программ для ЭВМ и баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи и (или) оказания услуг (выполнения работ) по адаптации программ ЭВМ и баз данных, установке, тестированию и сопровождению программ ЭВМ и баз данных».



Ситуация выглядит так, как будто бы ФНС обнародовала название компании, занимающейся какими-то масштабными операциями в интересах Российской Федерации (иначе как можно объяснить сразу три санкционных списка) и явно не стремящейся к публичности.



Не публичная история

В «Ассоциации разработчиков программных продуктов» (объединяет крупнейших разработчиков софта) сообщили, что знают лишь о компании «Открытая мобильная платформа». Президент ассоциации «СибАкадемCофт» (в нее входят все крупные профильные компании Новосибирска) Ирина Травина тоже призналась, что не слышала ни про саму компанию, ни про программный продукт ОМПКОМ.

— Он в санкционных списках США, Украины, Швейцарии — не думаю, что это публичная история, — считает эксперт.

Бывший новосибирец Александр Ларьяновский (занимал управленческие посты в «Яндексе», был управляющим партнером онлайн-школы Skyeng, лауреат премии РБК в номинации «Визионер года») говорит, что внешне ситуация походит на вывод денег или серый импорт — то есть через подобную структуру могут покупать какие-то товары, которые официально в Россию не завозят.

Что же касается выбора сферы деятельности, то продажа программного обеспечения, особенно разработанного на заказ, позволяет «рисовать любую цену и любую себестоимость», говорит эксперт. Теоретически компания, которая хочет осуществить значительные платежи, не раскрывая на первых этапах их реального назначения, может просто оформить их как оплату разработки неких очень дорогих продуктов.

Если руководство компании «ОМП» будет готово рассказать о своей работе, НГС обязательно предоставит им такую возможность.

В списках крупнейших компаний периодически появляются загадочные новички. Например, изучая состав предприятий Новосибирска и области, заработавших в прошлом году больше всего, обозреватель НГС обнаружил компанию с выручкой в 37 миллиардов рублей, зарегистрированную в квартире пятиэтажки на окраине. Еще интересней оказался ее учредитель.