Блины больше не «русские»: с вывесок крупной сети блинных стало пропадать слово — что происходит

Часть заведений сети работает с сокращенными вывесками Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске с некоторых павильонов сети «Русские блины» пропала первая часть названия. НГС выяснил, с чем это связано.

Вывески сети без слова «русские» появились у нескольких павильонов. В частности, корреспондент НГС заметил такой на площади Гарина-Михайловского. Поскольку вывеска демонтирована не вся, естественно было предположить, что это связано с претензиями к торговому знаку. И действительно, как оказалось, в октябре прошлого года компания «Рестгрупп» из Оренбурга зарегистрировала марку «Русские блины» для своей сети из 22 точек. У этого бренда, впрочем, другой шрифт, кроме того, его частью является изображение матрешки.

Там, где у Центра наружной рекламы нет претензий, вывески не изменились Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В офисе новосибирской компании говорят, что причина изменений на вывесках в другом. Как сообщил руководитель и совладелец сети Евгений Бабин, вывески просто находятся в стадии согласования с Центром наружной рекламы мэрии Новосибирска. Обычно заведения и магазины в таких случаях завешивают вывеску тканью. Но по закону простое указание на формат заведения (столовая, кофейня и так далее) не требует согласования. Так что, демонтировав слово «русские» у проблемных точек, предприниматели избежали необходимости камуфлировать вывеску полностью.

Новосибирская сеть «Русские блины» зарегистрирована в 2005 году. Сейчас в городе работает 55 точек, все в формате небольших павильонов. Часть заведений управляется индивидуальными предпринимателями, работающими по франчайзингу. Права на торговый знак (название и фигура медведя) принадлежат ООО «Русские блины», основными владельцами которого, по данным Rusprofile, являются Юрий Зайцев и Клена Гулянова (по 40% долей). Руководителю компании Евгению Бабину принадлежит 10%. В прошлом году выручка ООО «Русские блины» составила 192 миллиона рублей, чистая прибыль — 12 миллионов рублей. Новый торговый знак зарегистрирован компанией в июне 2024 года.



А вот владельцы сети закусочных Rostic`s могут себе позволить не камуфлировать вывеску Kentucky Fried Chicken, хотя обещали сменить их на новые (Rostic`s) уже к началу июля.