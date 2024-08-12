Shkulev Media Holding приобретает СМИ в Рязани

Виктор Шкулев, президент Shkulev Media Holding Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Shkulev Media Holding, который владеет крупнейшей в России сетью городских онлайн-медиа, объявил о планах приобретения ведущего новостного сайта в Рязани — Ya62.ru. Телеграм-канал Новости Рязани YA62, занимающий лидирующие позиции в городе, также войдет в состав сети Shkulev Social Media, которая объединяет 170 сообществ в социальных сетях и более 18,5 миллионов читателей.



Шкулёв Медиа Холдинг — одна из ведущих медиакомпаний России, в портфолио которой входит 58 брендов. Среди них — тематические и экспертные сайты Woman.ru, StarHit.ru, MarieClaire.ru, Vokrugsveta.ru, theGirl.ru, myDecor.ru, Wday.ru, Psychologies.ru, Parents.ru, Maximonline.ru, «Доктор Питер»; Городские порталы, которые объединяют 46 проектов: Фонтанка.ру в Санкт-Петербурге, E1.ru в Екатеринбурге, NGS.ru в Новосибирске, 74.ru в Челябинске, MSK1.ru в Москве и другие; а также журналы Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света» и общенациональный телегид «Антенна-Телесемь». Суммарная аудитория интернет-проектов компании — 123 млн уникальных посетителей в месяц, 18,5 млн подписчиков в соцсетях. Холдинг представлен в 49 регионах России.

Компания планирует активно развивать рязанский портал, усилить его лидерские позиции, сохранив полюбившийся жителям города подход. После завершения сделки сайт войдет в сеть городских порталов холдинга и будет работать на базе UMP (Universal Media Platform) — единой технологической медиаплатформы для издателей, объединяющей медиапроекты и инструменты для создания сайтов, управления и распространения контента.

— Благодаря единой технологической платформе редакция сайта Ya62.ru сможет воспользоваться всеми её преимуществами, включая современный и удобный дизайн, скорость загрузки страниц, расширенные возможности для создания и публикации контента, интеграцию с социальными сетями и другими цифровыми платформами, а также доступ к инструментам аналитики и отчетности, — отмечают в компании. — Это позволит сайту привлечь больше читателей, улучшить взаимодействие с ними и увеличить свою рентабельность.