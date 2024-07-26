Покупателей «Леру Мерлен» в Новосибирске на выходе задержала охрана для проверки чека — почему такое происходит

Покупателей возмутило поведение охраны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В одном из филиалов магазина «Леруа Мерлен», расположенном на Бердском шоссе, 275 в Новосибирске 24 июля задержали покупателей, которые оплатили покупки на кассе самообслуживания. С них потребовали чек и сказали, что могут вызвать полицию. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе торговой сети.

Претензия покупательницы

Об инциденте в магазине покупательница рассказала на сайте «Флампе»:

— Крайне неприятное впечатление от посещения. Мы оплатили товары на кассе самообслуживания. Охранник стоял рядом и наблюдал. Мы не делали ничего подозрительного, во время оплаты пользовались помощью консультанта, которая также все время была рядом и видела наши действия. Перед оплатой мы еще раз внимательно сверили, все ли товары пробили, и оплатили чек. Тем не менее охранник потребовал этот чек показать, причину не объяснил.



По словам женщины, чек они предъявили и ждали, пока охранник пытался в нем разобраться, просил достать покупки из сумки, а также спрашивал, зачем покупательница их туда положила. Когда она попросила объяснить причину такого странного поведения или перестать тратить ее время, он решил вызвать «подкрепление». В это время Валерия со спутником пытались позвать для выяснения причин происходящего администратора магазина, но никто не пришел.



— Подошел мужчина и представился начальником службы охраны. Не разобравшись в ситуации, он встал на сторону охранника, стал угрожать полицией. В итоге мы просто ушли, хотя собирались посидеть в кофейне при магазине. Очень не клиентоориентированное поведение. Остался осадок. В магазин ездили регулярно, но теперь задумываемся о том, чтобы подобрать альтернативу. Не хочется на выходе сталкиваться с таким отношением, — отметила покупательница.



Ответ магазина

В ответ на претензию представители «Леруа Мерлен» на «Флампе» ответили, что передали информацию в магазин. НГС в «Леруа Мерлен» также прокомментировали инцидент.

— В магазинах сети охранники в обязательном порядке контролируют оплату покупок на кассе самообслуживания для безопасности и качества обслуживания. По внутреннему регламенту, при возникновении сомнений и оснований, охранник имеет право попросить покупателя предъявить чек и оплаченные товары для проверки. Если покупатель отказывается, а у охраны есть основания, сотрудник может задержать покупателя и вызвать полицию. В описываемом случае была стандартная проверка покупки, — сообщили в пресс-службе «Леруа Мерлен».

Мнение юриста

Юрист Алексей Аржанников отмечает: с точки зрения закона охранник магазина не имеет права досматривать сумки и личные вещи покупателей, если тот не дает на это согласие. При этом охранник может попросить покупателя показать содержимое сумки, если у службы охраны есть обоснованные подозрения в нечестности клиента.



— Если покупатель отказывается показать сумку, охранник вправе вызвать полицейских и удерживать покупателя на месте до приезда полиции. Но важно именно наличие обоснованных, чем-то подкрепленных, например, видеозаписью системы безопасности, подозрений в совершении покупателем кражи или грабежа. Если таких нет, охранник не имеет права удерживать покупателя. Досматривать покупателя без его согласия может только полиция, — отметил эксперт.



Юрист также добавил, что такие ситуации между покупателями и охранниками магазинов случаются часто. Иногда, отметил Аржанников, это бывает из-за «синдрома вахтера» некоторых сотрудников охраны. Чаще — из-за неуместного упрямства покупателей. Магазины пытаются внедрить удобные технологии (супермаркеты свободного посещения, кассы самообслуживания), которыми могут пользоваться и нечестные покупатели. Они могут красть и проносить товары без оплаты на кассе самообслуживания. Поэтому магазины вынуждены поручать охране сверять чеки с перечнем покупок.



— К вежливому требованию показать чек и покупки нужно относиться с пониманием. И сотрудникам охраны магазинов нужно уметь вежливо и профессионально общаться с покупателями, не демонстрируя «власть» и подозрения в краже, ведь именно это оскорбляет некоторых граждан, — заключил собеседник НГС.



Ранее НГС писал о том, что где в Новосибирске находится магазин с самым низким рейтингом в приложении 2ГИС. Корреспондент НГС обошел супермаркеты с худшими рейтингами и осмотрел их.

