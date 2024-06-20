В Новосибирске свернулись киоски «Хлебной столицы» с 30-летней историей — там продавали выпечку компании, связанной с США

Пекарня по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 12 не работает Источник: Илья Большаков / NGS.RU











В Новосибирске закрылись киоски сети «Хлебная столица», в которой продавали выпечку и хлеб. По информации сервиса 2GIS, в городе работало больше ста точек.

Один из работников считает, что закрытие произошло из-за того, что владельцы не смогли вовремя перестроить модель экономики под реальную картину дня.

— Мы пытались справиться, обращались за помощью в мэрию и сообщество предпринимателей. К сожалению, никакие меры не помогли. Искали инвестора, который мог бы помочь исправить ситуацию, — рассказал менеджер по продажам компании Антон, попросивший не указывать его фамилию.

В «Хлебной столице» в ТЦ «Флагман» висит объявление о том, что работа скоро возобновится Источник: Илья Большаков / NGS.RU











Сеть фирменных отделов «Хлебная столица» проработала 30 лет. На сайте компании указано, что в киосках продавали продукцию пекарни «Карлсон плюс», которая выпускала разные сорта пшеничного и ржаного хлеба, пироги, булочные и слоеные изделия, кексы.

По словам одного из арендаторов, соседствующих с бывшим киоском «Хлебной столицы», бизнес выкупили, на их месте будут продавать хлеб другой пекарни.

Пекарня на Сибирской тоже простаивает Источник: Илья Большаков / NGS.RU











По информации сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «Карлсон плюс» — Виктор Белясов, 5 апреля этого года компанию исключили из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. На конец 2020 года выручка организации составила 63,3 миллиона рублей, чистый убыток — 25,1 миллиона. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указана только компания «Кэйпс билдинг», зарегистрированная в США. Ей принадлежит доля в 16,5% «Карлсон плюс», остальные владельцы не указаны. Также «Кэйпс билдинг» владеет долей в действующей компании «Антикс» в Москве, которая производит продукты и напитки. Другие российские фирмы, которые частично принадлежат «Кэйпс билдинг», ликвидированы или находятся в процессе банкротства.

НГС пытался связаться с Виктором Белясовым, чтобы получить комментарии о закрытии хлебных киосков, но он не ответил на звонки и сообщения корреспондента.

Недавно мы писали, что гипермаркет «О`Кей» закрывается, у него были проблемы с выручкой.