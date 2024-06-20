НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

ю-в.

 748мм 65%
Подробнее
5 Пробки
USD 82,63
EUR 89,09

СРОЧНО

NGS.RU дарит подписчикам iPhone

iPhone в два клика
Экоквест по заповедникам
Арестовали абьюзера
Баттл Сибири и Урала
Топит дома в центре города
Как не пропустить отпуск
Сибирячка — о жизни в США
Семье запретили кондиционер
НГС в Telegram
Бизнес В Новосибирске свернулись киоски «Хлебной столицы» с 30-летней историей — там продавали выпечку компании, связанной с США

В Новосибирске свернулись киоски «Хлебной столицы» с 30-летней историей — там продавали выпечку компании, связанной с США

Представители сети искали инвесторов и обращались к властям, но не смогли спасти бизнес

628
3 комментария
Пекарня по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 12 не работает

В Новосибирске закрылись киоски сети «Хлебная столица», в которой продавали выпечку и хлеб. По информации сервиса 2GIS, в городе работало больше ста точек.

Один из работников считает, что закрытие произошло из-за того, что владельцы не смогли вовремя перестроить модель экономики под реальную картину дня.

— Мы пытались справиться, обращались за помощью в мэрию и сообщество предпринимателей. К сожалению, никакие меры не помогли. Искали инвестора, который мог бы помочь исправить ситуацию, — рассказал менеджер по продажам компании Антон, попросивший не указывать его фамилию.

В «Хлебной столице» в ТЦ «Флагман» висит объявление о том, что работа скоро возобновится

Сеть фирменных отделов «Хлебная столица» проработала 30 лет. На сайте компании указано, что в киосках продавали продукцию пекарни «Карлсон плюс», которая выпускала разные сорта пшеничного и ржаного хлеба, пироги, булочные и слоеные изделия, кексы.

По словам одного из арендаторов, соседствующих с бывшим киоском «Хлебной столицы», бизнес выкупили, на их месте будут продавать хлеб другой пекарни.

Пекарня на Сибирской тоже простаивает

По информации сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «Карлсон плюс» — Виктор Белясов, 5 апреля этого года компанию исключили из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. На конец 2020 года выручка организации составила 63,3 миллиона рублей, чистый убыток — 25,1 миллиона. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указана только компания «Кэйпс билдинг», зарегистрированная в США. Ей принадлежит доля в 16,5% «Карлсон плюс», остальные владельцы не указаны. Также «Кэйпс билдинг» владеет долей в действующей компании «Антикс» в Москве, которая производит продукты и напитки. Другие российские фирмы, которые частично принадлежат «Кэйпс билдинг», ликвидированы или находятся в процессе банкротства.

НГС пытался связаться с Виктором Белясовым, чтобы получить комментарии о закрытии хлебных киосков, но он не ответил на звонки и сообщения корреспондента.

Недавно мы писали, что гипермаркет «О`Кей» закрывается, у него были проблемы с выручкой.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Пекарня Хлеб Закрытие Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  38

Анатолий,  34

Алина ,  27

Тоня,  55

Василий,  28

Ольга,  46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление