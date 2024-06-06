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Бизнес Шкулёв Медиа Холдинг на ПМЭФ показал связь медиа и цифрового искусства

Шкулёв Медиа Холдинг на ПМЭФ показал связь медиа и цифрового искусства

Стенд создавался вместе с цифровыми художниками Кириллом Рейвом и Ринатом l'bank.

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Президент холдинга Виктор Шкулёв

C 5 по 8 июня 2024 года проходит Петербургский международный экономический форум, в котором принимают участие разные страны мира и ведущие российские компании. Медиакомпания Шкулёв Медиа Холдинг, в портфолио которой входит 60 брендов, в своем стенде на ПМЭФ презентовала синергию цифрового искусства галереи и медиапроектов.

Цифровое искусство становится проводником, который позволяет на мгновение замереть в бесконечном информационном потоке, сделать паузу и по-новому взглянуть на привычные вещи. Публике открываются новые способы восприятия искусства: взаимоотношения человека и технологий, трансформация этических и эстетических представлений об искусстве, которые меняются в результате объединения материального мира и новой цифровой реальности.

Арт-объекты стенда созданы в коллаборации с резидентами фиджитал галереи VS Gallery
В создании стенда принимали участие цифровые художники Кирилл Рейв и Ринат l'bank
Поддержать открытие стенда приехала певица Анита Цой
В портфолио Шкулёв Медиа Холдинг входит 60 брендов

Первая в России фиджитал галерея VS Gallery является частью экосистемы Шкулёв Медиа Холдинг. На стенде представлены арт-объекты, созданные в коллаборации с резидентами галереи — цифровыми художниками Кириллом Рейвом и Ринатом l'bank. Они демонстрируют инновационный дух компании и стремление быть в авангарде рынка медиа и СМИ.

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