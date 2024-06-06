Шкулёв Медиа Холдинг на ПМЭФ показал связь медиа и цифрового искусства

Президент холдинга Виктор Шкулёв Источник: Шкулёв Медиа Холдинг











C 5 по 8 июня 2024 года проходит Петербургский международный экономический форум, в котором принимают участие разные страны мира и ведущие российские компании. Медиакомпания Шкулёв Медиа Холдинг, в портфолио которой входит 60 брендов, в своем стенде на ПМЭФ презентовала синергию цифрового искусства галереи и медиапроектов.

Цифровое искусство становится проводником, который позволяет на мгновение замереть в бесконечном информационном потоке, сделать паузу и по-новому взглянуть на привычные вещи. Публике открываются новые способы восприятия искусства: взаимоотношения человека и технологий, трансформация этических и эстетических представлений об искусстве, которые меняются в результате объединения материального мира и новой цифровой реальности.

Арт-объекты стенда созданы в коллаборации с резидентами фиджитал галереи VS Gallery Источник: Шкулёв Медиа Холдинг











В создании стенда принимали участие цифровые художники Кирилл Рейв и Ринат l'bank Источник: Шкулёв Медиа Холдинг











Поддержать открытие стенда приехала певица Анита Цой Источник: Шкулёв Медиа Холдинг











В портфолио Шкулёв Медиа Холдинг входит 60 брендов Источник: Шкулёв Медиа Холдинг









