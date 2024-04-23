Где пройдет финал шестой Народной премии НГС: награждение назначено на 22 мая

Финал шестой Народной премии НГС пройдет в концертном зале филармонии имени А. М. Каца — победителей мы узнаем 22 мая. Имена ведущих мероприятия пока держим в секрете.
Список из 100 лучших компаний уже сформирован, начался второй этап — голосование. За 4 дня поступило больше 10 тысяч голосов — активнее всего новосибирцы выбирают лучший салон красоты года.
Напомним, что голосование идет в 10 номинациях: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.
Отдых года
Образовательный центр года
Супермаркет года
Фитнес-центр года
Доставка года
Гастропространство года
Бар года
Косметологический центр года
Салон красоты года
Медицинский центр года
Голосовать можно до 22 мая. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.