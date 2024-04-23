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Бизнес Народная премия НГС обзор Где пройдет финал шестой Народной премии НГС: награждение назначено на 22 мая

Где пройдет финал шестой Народной премии НГС: награждение назначено на 22 мая

Новосибирцы активно участвуют в голосовании за лучших — больше 10 тысяч голосов поступило за 4 дня

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Шестая Народная премия НГС пройдет в концертном зале имени А. М. Каца 22 мая

Финал шестой Народной премии НГС пройдет в концертном зале филармонии имени А. М. Каца — победителей мы узнаем 22 мая. Имена ведущих мероприятия пока держим в секрете.

Список из 100 лучших компаний уже сформирован, начался второй этап — голосование. За 4 дня поступило больше 10 тысяч голосов — активнее всего новосибирцы выбирают лучший салон красоты года.

Напомним, что голосование идет в 10 номинациях: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.

  • Отдых года

  • Образовательный центр года

  • Супермаркет года

  • Фитнес-центр года

  • Доставка года

  • Гастропространство года

  • Бар года

  • Косметологический центр года

  • Салон красоты года

  • Медицинский центр года

Голосовать можно до 22 мая. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.

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