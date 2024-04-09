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Бизнес репортаж Макароны, триллионы и «преступный синдикат»: как стартовал громкий процесс по изъятию «Макфы» у семьи Юревича

Макароны, триллионы и «преступный синдикат»: как стартовал громкий процесс по изъятию «Макфы» у семьи Юревича

Репортаж из зала суда

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Генпрокуратура РФ потребовала обратить в пользу государства активы «Макфы», входящей в топ-5 мировых производителей макарон

Рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии активов крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» и других компаний у семьи экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова закрыли от СМИ. Такое решение в предварительном заседании принял во вторник, 9 апреля, Центральный районный суд Челябинска. При этом адвокаты настаивали на публичном процессе и даже раздавали журналистам документы, в которых фигурируют нашумевшие 100 триллионов рублей. Как стартовал громкий судебный процесс по делу «Макфы» — в репортаже 74.RU.

С раннего утра к зданию суда съезжались десятки юристов и журналистов

В Центральном районном суде Челябинска сегодня царил ажиотаж, в здании даже усилили охрану. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают 34 компании и 13 человек. Их интересы представляют 35 юристов, в том числе известные столичные адвокаты — Игорь Трунов и Людмила Айвар. Знаковые предприятия и громкие имена их владельцев ожидаемо привлекли внимание СМИ.

В зал призвали побольше людей в форме. На всякий случай

Генпрокуратура РФ подготовила для суда 59 томов только дополнительных материалов. Представитель надзорного ведомства заявил, что в СМИ развернута кампания, цель которой — показать ситуацию так, что владельцем бизнесов был отец экс-губернатора. Однако прокурор настаивает, что первоначальным собственником был именно бывший чиновник Михаил Юревич.

— В дальнейшем с целью обхода законодательных ограничений и антикоррупционных запретов компании переводились на иных лиц, в том числе Юревича-старшего, — сказал представитель Генпрокуратуры.

Основной актив семьи экс-губернатора Михаила Юревича — агропромышленный холдинг «Макфа». Компания входит в пятерку ведущих мировых производителей макаронных изделий, а также выпускает крупы и зерновые хлопья. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском крае. АО «Макфа» создано в Челябинске в 2001 году, в 2017 году зарегистрировано в Москве. Сведения об учредителях публично не раскрываются. Управляющей компанией является ООО «УК «М-Групп» (учредитель — Марина Савранская, директор — Юлия Иванова). По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2023 год выручка снизилась на 7% — до 23,7 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 46% — до 3,6 миллиарда рублей.

Защитники с первых же минут начали активно спорить с Генпрокуратурой. Они заявили, что не получали никаких новых материалов. Тогда как представитель прокуратуры утверждал, что они доступны всем сторонам процесса.

— Каким образом уважаемая Генеральная прокуратура поделилась ссылкой (на материалы. — Прим. ред.), нам неизвестно. Мои доверители не получали ни ссылки, не уведомления. О том, что будет заседание, стало известно из СМИ, которые не развернули кампанию, а взволнованы судьбой «Макфы», — указала адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Юревича.

Через полтора часа после начала заседания прокурор попросил суд закрыть от прессы заседание по делу об изъятии «Макфы» и другого бизнеса Юревичей и Белоусовых.

— Представлены материалы уголовного дела, они содержат следственную тайну. Доступ к ним широкого круга лиц, в том числе СМИ, невозможен, — объяснил он.

Напомним, уголовное дело в отношении Михаила Юревича было возбуждено 7 лет назад, расследование продолжается до сих пор.

Что останется Михаилу Юревичу от мощной бизнес-империи, вопрос на засыпку

По словам прокуроров, они представили документы по уголовному делу в отношении Михаила Юревича и иных лиц, которое сейчас находится в производстве 4-го отдела СКР в Екатеринбурге. Также к документам ограниченного пользования Генпрокуратура отнесла сведения о доходах и имуществе.

Защита настаивала на открытом судебном процессе. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы Михаила, Александра, Валерия и Натальи Юревич, отметила, что отчеты компании публикуются публично, а значит не будет нарушена коммерческая тайна. Как и тайна следствия, поскольку дело Белоусова было выделено из дела Юревича и рассмотрено в суде в открытых заседаниях.

— Все объемы уголовного дела были материалами публичного характера. Вообще нет смысла на данный момент закрывать судебное заседание, — заявила представитель семьи Юревича. — Михаил Юревич никогда не скрывал доходов. С 2000-го ежегодно сдавал декларации, данные публиковались на сайте правительства Челябинской области и Государственной Думы.

— Это не те материалы, что были выделены в отдельное производство, — парировали представители Генпрокуратуры.

Несмотря на огромный интерес журналистов, судебный процесс закрыли от СМИ

По мнению юриста, представлявшего интересы медиахолдинга (31 канал, радиостанции), оснований для полного закрытия процесса нет. Но прокуратура может ходатайствовать о его закрытии на конкретных стадиях, например при допросе свидетелей или изучении документов.

— Мы подменяем закрытый процесс на скрытый. Прокуратура пытается скрыть, чтобы никто не знал, как процесс прошел. Если кому-то стыдно за то, что произойдет, это подмена, — сказал юрист УК «Медиа-Центр».

В ответ на это судья попросил высказывать аргументацию, а не превращать заседание суда в выступление на митинге или в СМИ.

Затем судья удалился в совещательную комнату, а участники заседания поспешили в коридор — в зале стало совсем душно.

Во время перерыва скучать было некогда. Представители ответчиков в коридоре суда бурно обсуждали и предварительное заседание, и правосудие в целом. А журналистам раздали копии возражения адвокатов на иск Генпрокуратуры и постановления судебного пристава, в котором фигурируют те самые нашумевшие 100 триллионов рублей — сумма, на которую арестованы активы.

Сто триллионов оказались не шуткой

— Суд считает возможным продолжить в закрытом судебном заседании, — сообщил судья, вернувшись после перерыва.

Журналистов и слушателей удалили из зала заседаний.

Предварительное заседание завершили в половине второго. Следующее назначено на 6 мая.

«Нет никаких криминальных денег»

Иск находится в том состоянии, когда не может быть рассмотрен, заявил журналистам адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, Валерия и Максима Чигинцевых (дочь и зять Вадима Белоусова).

— Рассказывается в повествовательной форме о якобы коррупционных нарушениях. Пока мы не видим доказательств в деле, никаких приговоров по ответчикам. Считаем, что процесс будет долгим, интересным и мы докажем, что все акции и все доли приобретены законно, — сказал Плахотнюк. — Что Юревич, что Белоусов, будучи при власти, подавали обязательные декларации и вопросов по активам не возникало. Прошло много лет, и вдруг возникли вопросы. Мы полагаем, что оснований [для претензий прокуратуры] нет. Здесь нет никаких криминальных денег.

По словам адвоката, наложен арест на всё имущество, о котором знает Генпрокуратура. Это акции, доли в иностранных компаниях, но главным образом транспортные средства, имущество, доли и счета в России.

Что касается 100 триллионов рублей, эта цифра действительно есть в документах.

— Федеральная служба судебных приставов ссылается на технические ошибки. Несолидно, — отметил Плахотнюк.

Адвокат Людмила Айвар заявила, что надзорное ведомство пытается представить ответчиков как преступный синдикат

О необоснованности требований Генпрокуратуры заявила Людмила Айвар, адвокат семьи Юревичей.

— Генпрокуратура пытается представить ответчиков как преступный синдикат, где Юревич и Белоусов были бенефициарами. Да, Юревич владел акциями, но вместе с ним одновременно акциями владели его отец и мать. Когда он (Юревич. — Прим. ред.) пришел на государственную должность, то передал свои акции и больше к этим компаниям не имел никакого отношения. Мы спрашивали сотрудников компаний, кто был фактическим бенефициаром. Они говорили: «Мы Юревича здесь никогда не видели. Вот он как ушел в политику, так и ушел. Отец рулил всеми процессами, отец являлся фактическим владельцем этой компании». Мы будем это подтверждать и документами, и свидетельскими показаниями, — сообщила Людмила Айвар.

Все подробности судебного заседания мы рассказали в режиме онлайн.

Как Генпрокуратура изымает активы «Макфы»

Напомним, 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

В качестве ответчиков привлечены 34 компании. Среди них «Макфа», «Первый хлебокомбинат», СМАК (старейший хлебозавод в Свердловской области), «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), 7 иностранных компаний (Кипр и Нидерланды), ИК «Медиа-Центр» (31 канал, сайт 31tv.ru, радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск») и другие.

По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич (на фото) и Вадим Белоусов занимались бизнесом, когда были представителями госвласти

Также в списке ответчиков — 13 граждан: экс-губернатор Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, партнер по бизнесу, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев, учредители и руководители вышеназванных компаний.

В начале апреля судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий холдинга «Макфа» и окружения Михаила Юревича.

Мы изучили, как начинал и строил бизнес один из самых известных челябинских предпринимателей и политиков, а также что входит в бизнес-империю семьи Михаила Юревича.

Также мы спросили юристов о том, как судебные перипетии могут сказаться на взаимодействии фигурантов громких судебных дел с другими предприятиями, стоит ли опасаться остановки производства и пропажи макарон, вина и колбасы с прилавков.

Более 200 исков об изъятии предприятий, по данным на апрель 2024 года, подано Генпрокуратурой РФ, подсчитал юрист Владимир Чувашов. Обсудили с экспертами, почему это происходит и каким знаковым предприятиям в первую очередь грозит смена собственника.

Всё по этой теме — в специальном разделе 74.RU.

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Михаил Юревич Макароны Макфа Суд Изъятие бизнеса Генпрокуратура РФ
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