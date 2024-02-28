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«Такие банки — обуза»: на счетах QIWI Банка зависли миллиарды — почему он не последний и как вернуть деньги

Владельцам QIWI-кошельков средства вернут в последнюю очередь — когда и как это произойдет

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Половина застрявших в «КИВИ Банке» денег зависла не на счетах, а на незастрахованных электронных кошельках. И все же есть закон, который позволяет вернуть средства даже оттуда

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Пока владельцы QIWI-кошельков остаются в подвешенном состоянии (Агентство по страхованию вкладов начинает выплаты только через две недели — и только владельцам счетов в банке, а не виртуальных кошельков), мошенники, для борьбы с которыми и прикрыли «КИВИ Банк», по сообщению АСВ, стали создавать сайты-двойники, собирать у владельцев кошельков «комиссию за вывод средств» и исчезать. Тем не менее за неделю после отзыва лицензии кое-что прояснилось: агентство нашло закон, который может вернуть деньги с замороженных кошельков. Как это сделать, сколько денег зависло в системе и кого могут закрыть следующим, попробовал разобраться НГС.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у «КИВИ Банк» из-за нарушения федеральных законов и нормативных актов. Это стало первым отзывом лицензии за полтора года. История стала по-своему уникальной: перестал работать банк с восьмизначным числом клиентов, половина которых, вдобавок, оказалась «за бортом» закона о страховании вкладов. Владельцы карточных и расчетных счетов могут получить компенсацию до 1,4 миллиона рублей, а пользователи электронных кошельков, даже если они содержат те же самые персональные данные, — нет. А QIWI для многих пользователей был в первую очередь как раз не банком, а онлайн-кошельком, с помощью которого можно было расплатиться в странах, куда не дотягивались карты «МИР».

Без предупреждений

Новость об отзыве лицензии появилась и на сайте Банка России, и на его страницах в соцсетях. Пользователи возмутились, что о решении их никто не предупредил («Даже «вражеский» PayPal в 2022 году, когда уходил, — и тот об этом позаботился», — заметили они). В регуляторе парировали, что отзыв лицензии — инсайдерская информация, и по закону Банк России ею делиться не должен.

За прошедшую неделю пользователи QIWI составили несколько требований: от петиции на Change.org до обращения к президенту Владимиру Путину. В последнем упоминали и вредительскую деятельность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и огромные потери для всей страны от ликвидации системы QIWI.

— Владимир Владимирович, электронная платежная система «КИВИ» — это уникальный продукт на рынке РФ, — говорится в обращении к президенту. — Несколько тысяч организаций уже имеют договор на проведение платежей. Сотни интернет-сайтов по продаже товаров и услуг имеют настроенные мерчант-модули и проводки в «1°С-Бухгалтерия» для работы с «Киви». С небольшими доработками это всероссийский маркетплейс «Киви» и «Киви месенджер» в одном флаконе. Без пяти минут русский «Вичат»!

Авторы обращения призывали главу государства признать QIWI «социально и инфрактруктурно значимой платежной системой» и лично вмешаться в «принудительное и неправомерное» банкротство банка.

Денег нет? А если поискать?

Сколько QIWI-кошельков действовало к моменту отзыва лицензии у банка? Оценки разнятся, но в целом эксперты оценивают розничный портфель примерно в 10 миллионов кошельков. Агентство по страхованию вкладов насчитало 9,3 миллиона кошельков физических лиц, на которых находится около 4,4 миллиарда рублей.

Стоимость «КИВИ банка», по оценке материнской компании, на момент разделения российской и глобальной частей составляла 25 миллиардов рублей, а сумму страховых выплат на счетах, попавших в Систему страхования вкладов, АСВ оценило в 4,6 миллиарда. Всего получается 9 миллиардов рублей. И некоторые ранние выводы о том, что деньги с кошельков никому не вернут, потому что банк не в состоянии это сделать, выглядят уже не так убедительно.

Деньги с кошельков вернуть можно, но придется запастись терпением

Деньги с кошельков вернуть можно, но придется запастись терпением

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Вопрос в том, захотят ли владельцы кошельков сообщить о себе дополнительные сведения для возмещения. Правда, на анонимных кошельках, которые можно было зарегистрировать по электронной почте без указания личных данных (что, по мнению экспертов, могло сделать их удобным инструментом в руках мошенников), хранилось всего 277 миллионов рублей — в среднем по 212 рублей в каждом.

Больше всего денег хранилось на кошельках с упрощенной идентификацией — 2,35 миллиарда рублей, в среднем по 328 рублей. На «полных» и «профессиональных» кошельках, где при регистрации требовалось указать СНИЛС, ИНН и другие данные (за это пользователь получал возможность оплачивать зарубежные покупки), в среднем хранилось по 2034 рубля, а всего там зависло 1,76 миллиарда рублей.

Бизнес потерял намного больше

Помимо «физиков», достаточно весомую часть клиентской базы «КИВИ Банка» составляет малый бизнес — в частности, предприниматели, перешедшие из закрывшегося в 2020 году «Рокетбанка» (QIWI купил его у «Открытия» в 2017 году). Но пока данных о том, сколько денег потерял бизнес, использовавший счета и платежные сервисы QIWI, Агентство не привело. В том числе потому, что требуется учесть и сопутствующий урон, вроде прекращения работы сервиса международных платежей Contact, который также принадлежит «КИВИ».

В целом есть основания полагать, что бизнес от отзыва лицензии потерял намного больше средств, чем клиенты-физлица. Об этом говорит и датированное 27 февраля объявление банка «Точка»: банк планирует выделить 8 млрд рублей на компенсацию части потерь работавших с ними предпринимателей, чьи деньги оказались заморожены из-за отзыва лицензии «КИВИ Банка».

Цифровой банк «Точка» в 2017–23 годах работал по мультибанковской системе, проводя платежи либо через банк «Открытие», либо через «КИВИ Банк», который до ноября 2021 года владел 40% акций «Точки». С 2023 года «Точка» получила собственную лицензию, но часть клиентов остались работать через «КИВИ». К началу 2024 года по такой схеме работало около 20 тысяч счетов «Точки» из 600 тысяч.

Следом за «Точкой», закрытие «КИВИ Банка» задело и «Металлинвестбанк», который пользовался его платежной системой для оплаты услуг. О проблемах с платежами 21–22 февраля сообщали и клиенты Газпромбанка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, которые тоже использовали сервисы QIWI.

Кто следующий?

Инвестор и владелец Telegram-канала «Срочный обзор ситуации» Александр Воронков предположил, что ликвидация малых банков в 2024 году продолжится, но риск, что под удар снова попадут банки из «первой сотни», минимален. «КИВИ Банк» занимал 89 место в стране по величине активов.

— Есть еще много региональных, малых банков с небольшим капиталом и большими проблемами. Они и могут стать следующей целью в череде отзывов лицензий, — прокомментировал эксперт. — В условиях, когда отрезан SWIFT и остальное, такие банки станут для регулятора только обузой. Что касается QIWI, честно говоря, он давно к этому шел со своей деятельностью. Очень много мошенников пользовались именно этим сервисом, и не стоит удивляться, что его в конце концов накрыли. Но дальше я бы не ждал похожих громких отзывов лицензий у крупных банков. Ни в ближайший месяц, ни в ближайший год.

После закрытия QIWI забеспокоились держатели карт «Озон Банка», который последние два года показывает убытки. Эксперты считают, что бояться не стоит

После закрытия QIWI забеспокоились держатели карт «Озон Банка», который последние два года показывает убытки. Эксперты считают, что бояться не стоит

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После отзыва лицензии QIWI в сообществах пользователей банков, принадлежащих маркетплейсам поднялась тревога: многие считали, что следующим будет «карманный» банк «Озона» или «Яндекс Маркета». Тем более, что в последние годы такие банки остаются сильно убыточными, и ЦБ может рано или поздно обратить на это внимание.

Эксперты считают, что беспокоиться по этому поводу не стоит: собственные банки нефинансовых организаций изначально не нацелены на прибыль и считаются скорее рабочим инструментом для основного бизнеса. Они не конкурируют ни с нормальными банками, ни даже друг с другом, действуя исключительно внутри своей экосистемы. Следовательно, карателей из Центробанка владельцам карт Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» можно пока не бояться.

Деньги не застрахованы, но вернуть их можно

Электронные деньги, размещенные без открытия банковского счета, АСВ признает не подлежащими страхованию наравне со счетами в зарубежных банках. В то же время на сайте организации говорится, что владельцы электронных кошельков кое-какие права все-таки имеют. Закон о несостоятельности (банкротстве) приравнивает пользователей QIWI к кредиторам третьей очереди — то есть деньги они получат, пусть и последними (если к тому моменту они останутся). И не все, а только те, кто сможет включиться в реестр требований кредиторов. Сама процедура банкротства пока не началась, поэтому время есть.

— Деньги на электронных кошельках не застрахованы государством, но их могут компенсировать во время процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, — пояснила пресс-служба Банка России.

АСВ в официальном Telegram-канале даже опубликовало подробную инструкцию для тех, кто хочет попасть в реестр требований кредиторов. Предъявить требование кредитора можно в любой момент работы временной администрации или в течение 60 дней после введения процедуры банкротства или ликвидации. Заявление должны рассмотреть не позднее 30 рабочих дней после получения.

26 февраля АСВ объявила о том, что скоро требование на возврат средств можно будет подать и онлайн, через личный кабинет QIWI, но пока процедура еще в стадии проработки.

На прошлой неделе мы подробно разбирали причины отзыва лицензии у QIWI Банка, а экономист рассказал, как это отразится на россиянах.

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