«Такие банки — обуза»: на счетах QIWI Банка зависли миллиарды — почему он не последний и как вернуть деньги

Пока владельцы QIWI-кошельков остаются в подвешенном состоянии (Агентство по страхованию вкладов начинает выплаты только через две недели — и только владельцам счетов в банке, а не виртуальных кошельков), мошенники, для борьбы с которыми и прикрыли «КИВИ Банк», по сообщению АСВ, стали создавать сайты-двойники, собирать у владельцев кошельков «комиссию за вывод средств» и исчезать. Тем не менее за неделю после отзыва лицензии кое-что прояснилось: агентство нашло закон, который может вернуть деньги с замороженных кошельков. Как это сделать, сколько денег зависло в системе и кого могут закрыть следующим, попробовал разобраться НГС.
21 февраля Банк России отозвал лицензию у «КИВИ Банк» из-за нарушения федеральных законов и нормативных актов. Это стало первым отзывом лицензии за полтора года. История стала по-своему уникальной: перестал работать банк с восьмизначным числом клиентов, половина которых, вдобавок, оказалась «за бортом» закона о страховании вкладов. Владельцы карточных и расчетных счетов могут получить компенсацию до 1,4 миллиона рублей, а пользователи электронных кошельков, даже если они содержат те же самые персональные данные, — нет. А QIWI для многих пользователей был в первую очередь как раз не банком, а онлайн-кошельком, с помощью которого можно было расплатиться в странах, куда не дотягивались карты «МИР».
Без предупреждений
Новость об отзыве лицензии появилась и на сайте Банка России, и на его страницах в соцсетях. Пользователи возмутились, что о решении их никто не предупредил («Даже «вражеский» PayPal в 2022 году, когда уходил, — и тот об этом позаботился», — заметили они). В регуляторе парировали, что отзыв лицензии — инсайдерская информация, и по закону Банк России ею делиться не должен.
За прошедшую неделю пользователи QIWI составили несколько требований: от петиции на Change.org до обращения к президенту Владимиру Путину. В последнем упоминали и вредительскую деятельность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и огромные потери для всей страны от ликвидации системы QIWI.
— Владимир Владимирович, электронная платежная система «КИВИ» — это уникальный продукт на рынке РФ, — говорится в обращении к президенту. — Несколько тысяч организаций уже имеют договор на проведение платежей. Сотни интернет-сайтов по продаже товаров и услуг имеют настроенные мерчант-модули и проводки в «1°С-Бухгалтерия» для работы с «Киви». С небольшими доработками это всероссийский маркетплейс «Киви» и «Киви месенджер» в одном флаконе. Без пяти минут русский «Вичат»!
Авторы обращения призывали главу государства признать QIWI «социально и инфрактруктурно значимой платежной системой» и лично вмешаться в «принудительное и неправомерное» банкротство банка.
Денег нет? А если поискать?
Сколько QIWI-кошельков действовало к моменту отзыва лицензии у банка? Оценки разнятся, но в целом эксперты оценивают розничный портфель примерно в 10 миллионов кошельков. Агентство по страхованию вкладов насчитало 9,3 миллиона кошельков физических лиц, на которых находится около 4,4 миллиарда рублей.
Стоимость «КИВИ банка», по оценке материнской компании, на момент разделения российской и глобальной частей составляла 25 миллиардов рублей, а сумму страховых выплат на счетах, попавших в Систему страхования вкладов, АСВ оценило в 4,6 миллиарда. Всего получается 9 миллиардов рублей. И некоторые ранние выводы о том, что деньги с кошельков никому не вернут, потому что банк не в состоянии это сделать, выглядят уже не так убедительно.
Вопрос в том, захотят ли владельцы кошельков сообщить о себе дополнительные сведения для возмещения. Правда, на анонимных кошельках, которые можно было зарегистрировать по электронной почте без указания личных данных (что, по мнению экспертов, могло сделать их удобным инструментом в руках мошенников), хранилось всего 277 миллионов рублей — в среднем по 212 рублей в каждом.
Больше всего денег хранилось на кошельках с упрощенной идентификацией — 2,35 миллиарда рублей, в среднем по 328 рублей. На «полных» и «профессиональных» кошельках, где при регистрации требовалось указать СНИЛС, ИНН и другие данные (за это пользователь получал возможность оплачивать зарубежные покупки), в среднем хранилось по 2034 рубля, а всего там зависло 1,76 миллиарда рублей.
Бизнес потерял намного больше
Помимо «физиков», достаточно весомую часть клиентской базы «КИВИ Банка» составляет малый бизнес — в частности, предприниматели, перешедшие из закрывшегося в 2020 году «Рокетбанка» (QIWI купил его у «Открытия» в 2017 году). Но пока данных о том, сколько денег потерял бизнес, использовавший счета и платежные сервисы QIWI, Агентство не привело. В том числе потому, что требуется учесть и сопутствующий урон, вроде прекращения работы сервиса международных платежей Contact, который также принадлежит «КИВИ».
В целом есть основания полагать, что бизнес от отзыва лицензии потерял намного больше средств, чем клиенты-физлица. Об этом говорит и датированное 27 февраля объявление банка «Точка»: банк планирует выделить 8 млрд рублей на компенсацию части потерь работавших с ними предпринимателей, чьи деньги оказались заморожены из-за отзыва лицензии «КИВИ Банка».
Цифровой банк «Точка» в 2017–23 годах работал по мультибанковской системе, проводя платежи либо через банк «Открытие», либо через «КИВИ Банк», который до ноября 2021 года владел 40% акций «Точки». С 2023 года «Точка» получила собственную лицензию, но часть клиентов остались работать через «КИВИ». К началу 2024 года по такой схеме работало около 20 тысяч счетов «Точки» из 600 тысяч.
Следом за «Точкой», закрытие «КИВИ Банка» задело и «Металлинвестбанк», который пользовался его платежной системой для оплаты услуг. О проблемах с платежами 21–22 февраля сообщали и клиенты Газпромбанка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, которые тоже использовали сервисы QIWI.
Кто следующий?
Инвестор и владелец Telegram-канала «Срочный обзор ситуации» Александр Воронков предположил, что ликвидация малых банков в 2024 году продолжится, но риск, что под удар снова попадут банки из «первой сотни», минимален. «КИВИ Банк» занимал 89 место в стране по величине активов.
— Есть еще много региональных, малых банков с небольшим капиталом и большими проблемами. Они и могут стать следующей целью в череде отзывов лицензий, — прокомментировал эксперт. — В условиях, когда отрезан SWIFT и остальное, такие банки станут для регулятора только обузой. Что касается QIWI, честно говоря, он давно к этому шел со своей деятельностью. Очень много мошенников пользовались именно этим сервисом, и не стоит удивляться, что его в конце концов накрыли. Но дальше я бы не ждал похожих громких отзывов лицензий у крупных банков. Ни в ближайший месяц, ни в ближайший год.
После отзыва лицензии QIWI в сообществах пользователей банков, принадлежащих маркетплейсам поднялась тревога: многие считали, что следующим будет «карманный» банк «Озона» или «Яндекс Маркета». Тем более, что в последние годы такие банки остаются сильно убыточными, и ЦБ может рано или поздно обратить на это внимание.
Эксперты считают, что беспокоиться по этому поводу не стоит: собственные банки нефинансовых организаций изначально не нацелены на прибыль и считаются скорее рабочим инструментом для основного бизнеса. Они не конкурируют ни с нормальными банками, ни даже друг с другом, действуя исключительно внутри своей экосистемы. Следовательно, карателей из Центробанка владельцам карт Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» можно пока не бояться.
Деньги не застрахованы, но вернуть их можно
Электронные деньги, размещенные без открытия банковского счета, АСВ признает не подлежащими страхованию наравне со счетами в зарубежных банках. В то же время на сайте организации говорится, что владельцы электронных кошельков кое-какие права все-таки имеют. Закон о несостоятельности (банкротстве) приравнивает пользователей QIWI к кредиторам третьей очереди — то есть деньги они получат, пусть и последними (если к тому моменту они останутся). И не все, а только те, кто сможет включиться в реестр требований кредиторов. Сама процедура банкротства пока не началась, поэтому время есть.
— Деньги на электронных кошельках не застрахованы государством, но их могут компенсировать во время процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, — пояснила пресс-служба Банка России.
АСВ в официальном Telegram-канале даже опубликовало подробную инструкцию для тех, кто хочет попасть в реестр требований кредиторов. Предъявить требование кредитора можно в любой момент работы временной администрации или в течение 60 дней после введения процедуры банкротства или ликвидации. Заявление должны рассмотреть не позднее 30 рабочих дней после получения.
26 февраля АСВ объявила о том, что скоро требование на возврат средств можно будет подать и онлайн, через личный кабинет QIWI, но пока процедура еще в стадии проработки.
На прошлой неделе мы подробно разбирали причины отзыва лицензии у QIWI Банка, а экономист рассказал, как это отразится на россиянах.