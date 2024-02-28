«Такие банки — обуза»: на счетах QIWI Банка зависли миллиарды — почему он не последний и как вернуть деньги

Без предупреждений

Новость об отзыве лицензии появилась и на сайте Банка России, и на его страницах в соцсетях. Пользователи возмутились, что о решении их никто не предупредил («Даже «вражеский» PayPal в 2022 году, когда уходил, — и тот об этом позаботился», — заметили они). В регуляторе парировали, что отзыв лицензии — инсайдерская информация, и по закону Банк России ею делиться не должен.

За прошедшую неделю пользователи QIWI составили несколько требований: от петиции на Change.org до обращения к президенту Владимиру Путину. В последнем упоминали и вредительскую деятельность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и огромные потери для всей страны от ликвидации системы QIWI.