«Многие использовали по инерции». Экономист рассказал, что ждет клиентов QIWI-банка

— Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам, — говорится в телеграм-канале банка. Вкладчикам банка пообещали, что страховые выплаты начнут поступать с 6 марта, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

