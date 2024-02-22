«Многие использовали по инерции». Экономист рассказал, что ждет клиентов QIWI-банка

Утром 21 февраля стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию QIWI-банка. После этого его клиенты сообщили, что не могут вывести со своих счетов деньги, а мобильное приложение и терминалы оплаты перестали работать.
— Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам, — говорится в телеграм-канале банка. Вкладчикам банка пообещали, что страховые выплаты начнут поступать с 6 марта, сообщило Агентство по страхованию вкладов.
MSK1.RU поговорил с экономистом Николаем Кульбакой о том, что всё это значит для пользователей онлайн-банка и остальных россиян.
— Система гарантии банковских вкладов распространялась на этот банк точно так же, как на все остальные. Эти 1,4 миллиона рублей — та сумма, которая была бы выдана любому человеку при банкротстве любого абсолютно банка России, это несгораемая сумма. Всё остальное — нет, — рассказал MSK1.RU Николай Кульбака.
Кульбака уверен, что после отзыва лицензии у банка особо ничего не изменится.
— На самом деле QIWI чаще использовали не для перевода денег за границу, а для каких-то операций внутри страны. Просто многие люди использовали по инерции: скажем, ну вот ты всегда платил через QIWI какой-то платеж, ну и ты по инерции продолжаешь его платить там, просто потому что ты привык, — заключил Кульбака.
При этом в QIWI уточняют, что остальной бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью банка, работает. Тем временем проблемы QIWI-банка затронули и сторонние банки. О сложностях в работе сообщили «Точка-банк», «Райффайзенбанк» и «Металлинвестбанк», а также сервис доставки Dostavista.
Напомним, что утром 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «КИВИ-Банка». С проблемами в работе мобильного приложения также столкнулись пользователи «Райффайзен Банка». В сентябре 2023 года ЦБ изъял лицензию у австрийского банка.