Бизнесмена с долгом в 25 миллионов признали банкротом — он может быть зятем Виктора Толоконского

Во втором случае речь идет о длительном судебном разбирательстве, которое тянется с 2020 года. Точку поставил Арбитражный суд НСО в начале 2023 года, признав сразу несколько сделок между Мордковичем и вторым кредитором недействительными. Он также обязал предпринимателя вернуть кредитору ряд активов: 50%-ю долю в АЗС, автозаправочные колонки и 23,5 миллиона рублей. Эту же сумму кредитор указал, когда заявил о намерении обанкротить Мордковича.

Игорь Мордкович, по данным «Контур.Фокуса», сегодня занимается розливом и продажей топлива в качестве индивидуального предпринимателя. В 2014 году «Континент. Сибирь» называл его одним из учредителей ЗАО «Приборкомплекс», которое упоминалось в черном списке недобросовестных застройщиков, составленном Министерством строительства и ЖКХ Новосибирской области. Административные дела в отношении компании, по утверждению издания, заводились по статьям за привлечение денежных средств лицом, не имеющим на это права. Кроме того, с «Приборкомплекс» связан громкий скандал во время строительства концертного зала Новосибирской филармонии (компания выступала субподрядчиком. — Прим. ред.). Руководителей подозревали в растрате средств при реконструкции зала.