Бизнесмена с долгом в 25 миллионов признали банкротом — он может быть зятем Виктора Толоконского

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства в отношении предпринимателя Игоря Мордковича. По информации источника НГС, он может быть зятем экс-губернатора НСО Виктора Толоконского.
— Для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов требования принимаются в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о введении в отношении Мордковича Игоря Ароновича реструктуризации долгов в газете «Коммерсантъ», то есть до 10.04.2024 г. включительно, — говорится в судебном акте, опубликованном на сайте «Федресурс» 1 февраля.
Само определение суда было вынесено в ноябре 2023 года, следующее заседание по этому делу должно пройти 30 июля.
Мордкович отказался в разговоре с НГС комментировать ситуацию.
Почему предпринимателя признали банкротом
На «Федресурсе» также имеются данные о том, что в 2023 году двое кредиторов были намерены обратиться в суд с требованием признать Мордковича банкротом. В первом случае кредитор заявила о взыскании с предпринимателя 1,6 миллиона рублей и указала на неисполнение решения Бердского городского суда. Речь идет о признании сделки 2019 года недействительной — по ней этот кредитор в счет частичного погашения задолженности перед Мордковичем передала ему квартиру и автомобиль «Порше Кайен дизель». Суд постановил запись о переходе квартиры аннулировать и вернуть 1,6 миллиона рублей, что предприниматель не сделал.
Во втором случае речь идет о длительном судебном разбирательстве, которое тянется с 2020 года. Точку поставил Арбитражный суд НСО в начале 2023 года, признав сразу несколько сделок между Мордковичем и вторым кредитором недействительными. Он также обязал предпринимателя вернуть кредитору ряд активов: 50%-ю долю в АЗС, автозаправочные колонки и 23,5 миллиона рублей. Эту же сумму кредитор указал, когда заявил о намерении обанкротить Мордковича.
Игорь Мордкович, по данным «Контур.Фокуса», сегодня занимается розливом и продажей топлива в качестве индивидуального предпринимателя. В 2014 году «Континент. Сибирь» называл его одним из учредителей ЗАО «Приборкомплекс», которое упоминалось в черном списке недобросовестных застройщиков, составленном Министерством строительства и ЖКХ Новосибирской области. Административные дела в отношении компании, по утверждению издания, заводились по статьям за привлечение денежных средств лицом, не имеющим на это права. Кроме того, с «Приборкомплекс» связан громкий скандал во время строительства концертного зала Новосибирской филармонии (компания выступала субподрядчиком. — Прим. ред.). Руководителей подозревали в растрате средств при реконструкции зала.
«Приборкомплекс» также упоминается в расследовании НГС о строительстве дома в Оби и программе «Жилье — молодым».