Выпускник новосибирской ФМШ и создатель компаний в США и Швейцарии отказался от российского гражданства

Компания Кокорича Dauria Aerospace занималась проектированием и сборкой небольших космических аппаратов и даже получила на конкурсе контракт «Роскосмоса». Сотрудничество развития не получило: связь с двумя первыми аппаратами, которые были запушены на орбиту, была утрачена после запуска, и «Роскосмос» из-за этого судился с «Даурией».



В 2017 году Кокорич вместе с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом запустил в США стартап Momentus. Его основным продуктом должен был стать «космический буксир» Vigoride, который планировал перемещать спутники и грузы на орбите. Но уже в январе 2021 года Кокоричу пришлось уйти с поста гендиректора компании — американские власти сочли опасным участие в подобном проекте гражданина России.