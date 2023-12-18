«Мы просто нормальные пацаны»: телохранитель из Сибири с друзьями за деньги решает проблемы — от бизнес-споров до мужей-тиранов

«Спортсмены, все проверенные люди»

Роман приехал в Новосибирск из другого региона Сибири, где, по его словам, до сих пор стреляют и убивают, а поехав туда за лесом с деньгами, можно не вернуться назад.



Сибиряк с 17 лет (примерно с 2005–2006 годов) работает в сфере охраны и застал те времена, когда ночные клубы охраняли бандиты. Какое-то время Роман работал телохранителем — ему приходилось сопровождать звезд на концертах и политиков на мероприятиях, но оттуда сибиряк ушел.



Сейчас у мужчины и его единомышленников — армейских друзей и спортсменов — возникла идея помогать людям за деньги: «решать вопросы». Услуга, по словам сибиряка, довольно популярна.

