«Мы просто нормальные пацаны»: телохранитель из Сибири с друзьями за деньги решает проблемы — от бизнес-споров до мужей-тиранов

Роман (имя героя изменено по его просьбе) из Новосибирска — бывший телохранитель, спортсмен и, если можно так выразиться, решала. Вместе с друзьями он за деньги помогает клиентам разрешать те или иные проблемы. Чаще всего, когда в них не могут разобраться сотрудники полиции, СК, прокуратуры или судебные приставы. Роман рассказал корреспонденту НГС, как возникла идея такой деятельности, кому чаще всего приходится помогать, как удается избежать конфликтов с силовиками и чем его работа отличается от того, что делали бандиты в 90-х.
«Спортсмены, все проверенные люди»
Роман приехал в Новосибирск из другого региона Сибири, где, по его словам, до сих пор стреляют и убивают, а поехав туда за лесом с деньгами, можно не вернуться назад.
Сибиряк с 17 лет (примерно с 2005–2006 годов) работает в сфере охраны и застал те времена, когда ночные клубы охраняли бандиты. Какое-то время Роман работал телохранителем — ему приходилось сопровождать звезд на концертах и политиков на мероприятиях, но оттуда сибиряк ушел.
Сейчас у мужчины и его единомышленников — армейских друзей и спортсменов — возникла идея помогать людям за деньги: «решать вопросы». Услуга, по словам сибиряка, довольно популярна.
— Сейчас такое время, что, когда возникают проблемы, люди идут и пишут заявление в полицию. А в полиции что говорят? Когда убьют, тогда приходите. И вот таких много моментов. Люди не знают, куда обратиться. У меня на сайте объявлений почти 100 тысяч просмотров на несколько месяцев.
Роман с друзьями называют себя командой. У каждого есть какое-то основное занятие в жизни, а это дело они рассматривают как дополнительную занятость. Всего в команде около 15 человек. Пришлых не берут — предпочитают исключительно проверенных людей, на которых можно положиться в любой ситуации.
— У нас нет посторонних. Все по армии, по спорту (познакомились — Прим.ред.). Каждый должен знать, что его сзади прикрывают. Да и вообще сейчас нормальных людей мало, в принципе. Нас мало, но мы в тельняшках. По сути, это просто группа людей, где нет посторонних, и кто что может сделать, делает. На одно обращение поедут одни, на другое — другие. Я не считаю это какой-то организацией. Есть просто нормальные пацаны, которые могут помочь, — объясняет мне собеседник.
Все люди в коллективе Романа — спортсмены. Роман не желает объяснять, каким видом спорта он занимается, но намекает — из пяти миллионов бойцов сейчас деньги на спорте зарабатывают единицы, а потому многие занимаются именно такой деятельностью как он. Собеседник поясняет — подобные команды есть по всей стране. При этом в любом таком коллективе есть определенные понятия, жизненные принципы.
— Есть у всех принципы жизненные. Понятно, что женщин бить стремно. Если была драка и кто-то из наших пострадал, все скидываются на больничный, на УЗИ. Кто не будет скидываться — сразу его отошьем. Считаю, что так и должно быть — не как в ЧОПе, где бабушки и дедушки работают. Там нет отношения к сотруднику нормального. Никто не будет заморачиваться ни с больничными, ни с отпуском, ни с чем. Всем на всех плевать, правильно? Поэтому должны быть просто какие-то человеческие понятия, которые с детства родителями заложены — что девочку бить нельзя, что товарищу нужно помочь. Опять же, армия, спорт, дисциплина, — объясняет Роман.
Роман довольно высокий и крепко сложенный мужчина. Он отмечает — размеры человека в таком нелегком деле ни о чем не говорят. Главное, чтобы в голове было что-то. Не обязательно, по словам мужчины, заниматься спортом, чтобы уметь драться. Это не показатель.
— У нас спортсмены все, но бывает мастера спорта в уличной драке проигрывают обычному пацану, который просто на улице дрался всю жизнь. Дело не в технике. Ринг — это ринг, а улица — это улица, — говорит мужчина.
Как признается Роман, он всю жизнь тренируется, но не придерживается никаких диет — любит поесть мясо и выпить пиво. Позволяет это себе даже на ночь.
В команде есть не только те, кто ездит на разговоры с обидчиками клиентов. Например, есть юристы, которые часто подкидывают заказы. Роман уверен: в современном мире без юриста никуда, потому вопросы в правовом поле решать приходится постоянно.
«Мы не поступаем, как в 90-х, когда людей убивали»
Мужчина утверждает — то, что они делают — важно, а потребность в таких людях, как он, была и будет всегда, а особенно в последнее время, когда клиенты пишут заявления в органы, а их проблемы никак не решаются.
— Сейчас все потерпевшие. Муж за жену не может дать по *** (по лицу) кому-то на улице, заступиться за свою женщину, за себя не могут постоять. Приходят участковые, ППС, и их никто не боится. А люди у нас такие: для них страх — двигатель прогресса. Люди понимают только тогда, когда боятся, — объясняет собеседник.
Расценки за услуги у Романа и его команды варьируются — к примеру, предприниматель платит в разы больше, чем одинокая женщина, которую избивает муж. Роман объясняет — в вопросах цены все решается в индивидуальном порядке. А ситуации бывают самые разные: конфликты между бизнес-партнерами, нерадивые арендаторы квартиры, соседи, часто приходится выезжать на случаи, когда буйный бывший муж издевается над своей экс-супругой, бывают выезды на дорожные конфликты между водителями.
— Например, полгода человек живет в арендованной квартире, а деньги не платит. Владелец думает: что делать? Идет к участковому, юристу. Юрист говорит, что владелец прав, закон на его стороне. Но полиция и приставы стоят и ничего не предпринимают, и тогда сами юристы советуют людей, которые могут помочь. Например, нас. Или бывший муж бьет — встречает после работы, караулит. Она пишет заявления, а ничего не решается. А по сути надо просто бывшему мужу дать по **** (лицу), чтобы он понял, что она не беззащитна. Бизнесмены что-то делят, приезжаем 10 человек таких, как я — и там уже желания нет кинуть, — приводит примеры Роман.
В случаях, когда арендаторы, к примеру, не желают оплачивать аренду, мужчины тоже помогают. Сначала проверяют документы, везут на место собственника, вскрывают замки и меняют их.
— Если правда на нашей стороне, закон на нашей стороне, тогда можно человеку помочь, если полиция бездействует. Когда замки меняем, приезжает Росгвардия раз, два, участковый приходит, потом прямой разговор. Показываем выписки ЕГРН, собственника, говорим: вот мы с ней, меняем замки. Вы нам препятствовать можете? Нет? Отсекайтесь тогда, — говорит мужчина.
Сибиряк уверяет: 90% людей хватает одного раза, чтобы оставить своих жертв в покое. Он уверен: нет тех, которые не понимают, есть те, кто «хреново объясняет».
— Я в детстве смотрел передачу «Человек и Закон», и я с тех пор знаю, что бывает, когда закон бездействует, и какие бывают спорные ситуации, несправедливые. Это было и будет, это же жизнь. Мы не поступаем как в 90-х бандиты, когда людей убивали. Это разные вещи. Наоборот, стараемся кому-то помочь. Просто иногда для этого нужно чуть-чуть закон пододвинуть. Потому, что у нас органы действуют только в определенных новостях, — заключил собеседник.
Ранее НГС писал о бригадах из 90-х. Корреспондент Павел Тиунов выяснил, кто из людей той эпохи дожил до сегодняшнего дня и кем стал.