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Эдуард Таран стал владельцем нового НИИТО — его открыли в Москве

Название оказало созвучным с названием института, расположенного в Новосибисрке

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Эдуард Таран — вледелец 75% доли в новой организации

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Создатель и основной акционер холдинга РАТМ Эдуард Таран зарегистрировал в Москве ООО «НИИТО-О».

75% в новом НИИТО

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Исследовательский Институт Травматологии и Ортопедии — Открытие» зарегистрировано 30 ноября. По информации сервиса Контур.Фокус, оно расположено в Москве по адресу муниципальный округ Алексеевский, ул 2-я Мытищинская, 2 / строение 3.

Эдуарду Тарану там принадлежи 75% долей, ещё по 12,5% у Сергея Гурова и Людмилы Селивановой. Гуров является соучредителем двух небольших компаний по производству парфюмерных и косметических средств и разработки программного обеспечения, а так же является президентом региональной общественной организации «Олимпийский совет Красноярского края». У Селивановой «НИИТО-О» — единственная действующая организация где она была бы учредителем или руководителем.

Направлением работы «НИИТО-О» указана «деятельность больничных организаций».

НГС отправил запрос в пресс-службу РАТМ Холдинга. Если компания примет решение прокомментировать создание компании ООО «НИИТО-О» редакция готова предоставить ей слово.

Чем еще владеет Таран

Эдуард Таран предприниматель, создатель группы РАТМ Холдинг, объединяющий предприятия в сфере производства стеклянной тары,, оптико-электронного приборостроения и девелопмента. Самым крупным активом Тарана, по данным Контур.Фокус, являются ООО «Сибстекло» (завод в Новосибирске по производству бутылок) с выручкой в прошлом году 6,2 млрд рублей.

Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», кроме стекольного бизнеса у Эдуарда Тарана есть еще более десятка действующих предприятий разного профиля. Так, более 8 млн рублей чистой прибыли (при менее чем 16 млн рублей выручки) принесла ему в прошлом году компания «Экран-Девелопмент» (занимается управлением имущественным комплексом бывшего завода «Экран»). Свыше 40 млн рублей чистой прибыли заработало ООО «Титанинвест», в качестве профиля деятельности которого указана «неспециализированная торговля». Есть у Тарана небольшая, но прибыльная база отдыха «Голубая страна» (чистая прибыль — около 6 млн рублей при выручке в 17,5 млн рублей). Обращает на себя внимание то, что все предприятия прибыльны (даже если эта прибыль невелика).

Среди медицинских компаний у Тарана также есть ООО «Институт передовой урологии», здесь он полный владелец и директор.

В августе НГС подробно рассказывал о бизнесе Эдуарда Тарана.

Формально, название ООО может быть выбрано производителями произвольным образом. Но оно похоже на известное название новосибирского медицинского учреждения — Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Министерства здравоохранения Российской Федерации. А недавно было признано банкротом АНО «Клиника НИИТО», которое было создано в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО».

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