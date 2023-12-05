Эдуард Таран стал владельцем нового НИИТО — его открыли в Москве

Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», кроме стекольного бизнеса у Эдуарда Тарана есть еще более десятка действующих предприятий разного профиля. Так, более 8 млн рублей чистой прибыли (при менее чем 16 млн рублей выручки) принесла ему в прошлом году компания «Экран-Девелопмент» (занимается управлением имущественным комплексом бывшего завода «Экран»). Свыше 40 млн рублей чистой прибыли заработало ООО «Титанинвест», в качестве профиля деятельности которого указана «неспециализированная торговля». Есть у Тарана небольшая, но прибыльная база отдыха «Голубая страна» (чистая прибыль — около 6 млн рублей при выручке в 17,5 млн рублей). Обращает на себя внимание то, что все предприятия прибыльны (даже если эта прибыль невелика).

