В ТРЦ на площади Маркса открывается спортивный магазин российского бренда: он займет место Reebok

Стало известно, кто займет долгое время пустовавшее помещение на первом этаже торгового центра «Сан-Сити», освободившееся пять лет назад после закрытия здесь магазина Reebok. Новым арендатором стал российский бренд спортивной одежды Demix.
На стенах будущей торговой точки уже появился анонсирующий открытие банер. Как рассказали в администрации «Сан-Сити», в помещении идут отделочные работы. Новый магазин должен начать работать в конце октября или начале ноября.
До этого помещение пустовало больше трех лет после того, как в 2020 году здесь перестал работать магазин бренда Reebok. С тех пор площадка или вовсе стояла закрытой, или использовалась для временных ярмарок (продуктов или экзотических товаров).
Demix — российский бренд, который изначально создавался как собственная торговая мрака сети «Спортмастер» для товаров минимальной цены в своем классе. Уже в 2018 году компания объявила о намерении открывать отдельные магазины с товарами только этого бренда. Первый такой магазин в Новосибирске заработал в этом году в ТРЦ МЕГА.
Бренд Reebok объявил о полном уходе с российского рынка еще в прошлом году вместе с другими западными брендами. На месте закрывшихся магазинов практически везде уже работают торговые точки новых торговых марок.