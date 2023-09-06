freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 97.54
eur 104.90
СрочноВ пятиэтажке произошел пожар — фоторепортаж
Все новости
Все новости

В ТРЦ на площади Маркса открывается спортивный магазин российского бренда: он займет место Reebok

Американский бренд ушел отсюда еще три года назад, всё это время тут работали временные ярмарки

320

Магазин Demix занял место, пустовавшее после закрытия Reebok

Поделиться

Стало известно, кто займет долгое время пустовавшее помещение на первом этаже торгового центра «Сан-Сити», освободившееся пять лет назад после закрытия здесь магазина Reebok. Новым арендатором стал российский бренд спортивной одежды Demix.

На стенах будущей торговой точки уже появился анонсирующий открытие банер. Как рассказали в администрации «Сан-Сити», в помещении идут отделочные работы. Новый магазин должен начать работать в конце октября или начале ноября.

До этого помещение пустовало больше трех лет после того, как в 2020 году здесь перестал работать магазин бренда Reebok. С тех пор площадка или вовсе стояла закрытой, или использовалась для временных ярмарок (продуктов или экзотических товаров).

Demix — российский бренд, который изначально создавался как собственная торговая мрака сети «Спортмастер» для товаров минимальной цены в своем классе. Уже в 2018 году компания объявила о намерении открывать отдельные магазины с товарами только этого бренда. Первый такой магазин в Новосибирске заработал в этом году в ТРЦ МЕГА.

Бренд Reebok объявил о полном уходе с российского рынка еще в прошлом году вместе с другими западными брендами. На месте закрывшихся магазинов практически везде уже работают торговые точки новых торговых марок.

По теме

DemixСпортивная одеждаТорговые центры Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter