Ливанская «Zara» и белорусская «IKEA». Какие бренды ушли из России и чем их заменили

Осенью 2023 года в России появится отечественный аналог Zara Home и H&M Home — бренд Redecoro. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управляющего партнера компании Анастасию Кондакову.
— Мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью
Это уже не первый случай появления российского аналога западного бренда за последний год. Многие зарубежные компании ушли из страны после начала спецоперации, а их место заняли новые отечественные производители.
Мы решили вспомнить, что появилось на российском рынке в последнее время и какие отечественные (и не только) марки заняли место ушедших. Публикуем подборку «замен» известных брендов, а также рассказываем, как их приход отразился на покупателях.
Ливанская «Zara»
Самым громким для России стал уход из страны испанской фирмы Inditex. Именно в принадлежащих ей магазинах одевалось немало россиян: компания владеет такими брендами, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius и Massimo Dutti.
Магазины закрылись почти сразу после начала спецоперации: уже в феврале 2022 года торговые центры опустели. Онлайн-продажу товаров Inditex тоже приостановили на неопределенный срок. Однако в 2023 году некоторые магазины «вернулись».
Подобно тому, как это происходило с другими товарами, у брендов одежды изменилось название. Вначале покупатели обрадовались, что магазины вернулись, но вскоре стало понятно, что аналог не идентичен оригиналу: новые коллекции значительно отличаются от зарубежных.
Впрочем, Inditex с самого начала открещивались от новых магазинов. В компании не раз заявляли, что ни о каком ребрендинге речи нет. Новые магазины принадлежат ливанскому холдингу Daher Group, который никак не связан с предшественником.
Собственно, в этом легко убедиться. Если сравнить последние коллекции Zara и Maag, который негласно считают ее аналогом, можно увидеть, что они действительно отличаются, хотя стиль во многом схож.
На самом деле, повода для паники не было изначально. Даже если бы на замену любимым многими Zara и Bershka не пришли ливанские коллеги, россиянам не пришлось бы долго ломать голову над поиском одежды.
Дело в том, что западные бренды одежды легко заменить отечественными. Об этом заявил MSK1.RU кандидат экономических наук и заместитель директора института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Какие еще магазины пришли на замену Inditex:
- Ecru — молодежный бренд, специализирующийся на «нестандартной уличной моде». Из ушедших ближе всего по концепции ему был Bershka. Здесь продаются футболки с яркими принтами и модные аксессуары на один сезон. Такие вещи сложно назвать классическими, но дизайнеры быстро реагируют на современные тренды;
- Dub — бренд также позиционирует себя как молодежный, создающий «новый городской стиль вне стереотипов». В ассортименте — удобная и спортивная одежда ярких цветов;
- Vilet — более лаконичный и женственный бренд. Одежда здесь более классическая, а коллекции представлены, как правило, в спокойных цветах — то есть Vilet, как и Maag, по концепции ближе к Zara.
Нет IKEA — есть идеи
Любимый многими шведский бренд мебели и товаров для дома долго держал россиян в подвешенном состоянии. Первое время IKEA не планировала уходить, но магазины всё равно «заморозили» 3 марта 2022 года. Сотрудники получали зарплату, но двери гипермаркета закрыли для посетителей.
В последний день работы IKEA по всей стране столпились огромные очереди: люди понимали, что бренд может не открыться вновь. Как показало время, беспокойство было оправданным.
В июне прошлого года стало известно, что компания все-таки уходит из страны навсегда: все три расположенные в России фабрики продали.
Оригинальные товары всё еще можно купить на маркетплейсах, но на сегодняшний день ассортимент там очень маленький: ни тебе печальной акулы «Блохэй», ни массивных деревянных шкафов, ни даже шведских фрикаделек — только остатки ваз, подсвечников и салфеток.
Конечно, аналоги столь популярного бренда не заставили себя ждать. К нам пришли бренды из Турции и Белоруссии, да и отечественный производитель подключился к решению проблемы.
Первая мысль, которая приходит на ум: а что с заводами? Они же производили мебель, почему бы не делать ту же самую, но под другим названием? Собственно, это и произошло: летом 2023 года в России открылись магазины «ГУД ЛАКК». Бренд заявляет, что ассортимент будет активно пополняться, а в течение трех лет начнут работу более 1000 розничных магазинов.
Компания не скрывает того, что продолжает дело шведов, а, напротив, неплохо на этом рекламируется. Так, на официальном сайте нас встречает большой баннер с надписью «Зовите ИНГУ, БИЛЛИ нашел тут замену» — это отсылка к известным икеевским столу и стеллажу с соответствующими названиями.
Мебель в российском аналоге действительно максимально похожая на ту, что раньше продавалась в IKEA, а сайт оформлен в похожем стиле.
Но, конечно, здесь явно не хватает прежней душевности. В шведский магазин многие приезжали не только за покупками. Это был способ приятно провести время: походить по комнатам, набрать кучу ненужных подушек, покататься на тележке по складу и объесться фрикадельками в местном кафе.
Пока это не появится, полноценной замены IKEA в России не будет. Но тот факт, что мы можем снова брать минималистичную мебель по низкой цене, не может не радовать.
Если не IKEA, то что?
- Swed House — бренд, о котором мало кто не слышал этой весной. О «белорусской Икее» говорили все: люди толпами кинулись смотреть на новую диковинку. Там можно купить как мебель, так и аксессуары, включая «тех самых» акул. Однако, попав внутрь, многие были недовольны: цены в Swed House значительно выше, чем в оригинальном шведском бренде. Мы публиковали репортаж с открытия магазина в Москве и рассказывали, что именно там продают;
- KARACA HOME — турецкий производитель товаров для дома. Конечно, называть его аналогом IKEA не совсем корректно, но приехать за мелочами туда можно: турки знают толк в декоре. Бренд уже достаточно старый: его создали в Стамбуле в
70-егоды. Изначально под именем KARACA HOME производили фарфор, но со временем ассортимент расширили. Здесь можно купить посуду, коврики, столовые приборы, постельное белье и другие вещи для дома. Однако стоит это удовольствие недешево, если сравнивать со шведским магазином.
Усы, лапы, корм
В 2022 году свою деятельность на российском рынке ограничил гигант производителей кормов для животных — Purina. Именно под этим брендом продаются известные корма: Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet, Darling Dog.
На подобный шаг пошла другая крупная компания — Mars. Под их брендом производятся Pedigree, Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit.
При этом продукция Purina и Mars на сегодняшний день всё еще присутствует на российском рынке, но уже не в полном ассортименте: многие линейки кормов ушли.
Кроме того, сошли на нет поставки кормов супер-премиум-класса, в том числе Berkley, Acana и Orijen. В данном случае сыграли роль не только санкции против России, но и запрет Россельхоза на ввоз продукции из ряда стран. Так, перебои с поставками корма Grandorf начались еще до спецоперации, в 2021 году.
Чем кормить питомцев, если всё исчезнет:
- Best Dinner — сухие и влажные корма для кошек и собак. В линейке представлены в том числе профилактические и специальные корма для питомцев с особенностями здоровья;
- Delicana. Полнорационный корм из Новосибирска: есть как мясные, так и рыбные варианты;
- «Живая сила». Компания производит два вида кормов: еда для спортивных собак — JJ-SPORT — и корма для кошек и собак «Будь Здоров». Состав — более чем приличный, в целом похожий на немецкие суперпремиумы, которые в России теперь можно найти только на маркетплейсах за огромные деньги;
- натуральная еда. С этим следует быть осторожным: кормить питомцев только мясом недостаточно. В составе должны быть овощи, ягоды, злаки и витамины. Если вы хотите готовить еду самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.
Как люди отнеслись к новым брендам
Тревожные настроения покупателей из-за ухода любимых брендов в последнее время значительно снизились. Об этом сообщил MSK1.RU заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПИ РАНХиГС Александр Абрамов.
— У людей не возникло ощущения того, что всё пропало. На какое-то время население получилось успокоить тем, что вместо ушедших брендов пришли другие. Поэтому удалось сохранить склонность людей к потреблению, — рассказал он.
По его словам, сейчас можно купить всё что угодно: в России налажено производство товаров различных категорий.
— В ряде случаев удалось наладить производство того же, но под российскими брендами, поэтому не возникло ощущения страха. Продажи через интернет обеспечивают разнообразные предложения товара, — добавил Абрамов.
Эксперт отметил, что для покупателя качество товара важнее, чем название бренда и цена.
— Люди не хотят ухудшать качество своего потребления, для них это очень важно. Цена может не иметь большого значения, но качество сравнивают всегда. Все хотят покупать новые бренды с тем же качеством, которое было и раньше, — уточнил он.
Ранее мы сообщали о том, что Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну из-за политики Казахстана. Мы подробно рассказывали, что именно произошло и как это может отразиться на покупателях.
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