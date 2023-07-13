Ливанская «Zara» и белорусская «IKEA». Какие бренды ушли из России и чем их заменили

Это уже не первый случай появления российского аналога западного бренда за последний год. Многие зарубежные компании ушли из страны после начала спецоперации, а их место заняли новые отечественные производители.



Мы решили вспомнить, что появилось на российском рынке в последнее время и какие отечественные (и не только) марки заняли место ушедших. Публикуем подборку «замен» известных брендов, а также рассказываем, как их приход отразился на покупателях.