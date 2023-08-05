В Новосибирске взлетели цены на отели и закончились свободные места — объясняем, что происходит

В Новосибирске взлетели цены на отели. В редакцию обратились несколько гостей города с просьбой ответить на вопрос, почему номера в гостиницах, которые они еще недавно могли снять за 3–4 тысячи рублей в сутки, сейчас стоят больше 8000. Обозреватель НГС убедился, что это действительно так. Причем мест в некоторых гостиницах нет совсем. Причина оказалась банальной и временной, но, как говорят в сервисе бронирования, популярность Новосибирска у туристов этим летом резко выросла.
«Рост почти в три раза»
Виктор давно уже не живет в Новосибирске, но приезжает сюда периодически по делам или пообщаться с оставшимися здесь друзьями и родственниками. Поскольку отелей в городе хватает, он никогда не бронировал гостиницу заранее, а выбирал номер непосредственно перед выездом. 1 августа, открыв приложение сервиса бронирования Ostrovok, он с удивлением обнаружил, что самый дешевый номер в гостинице Marins Park Hotel стоит больше 8 тысяч рублей за сутки. Обычно проживание обходилось ему в 3–4 тысячи рублей максимум.
И действительно, при попытке найти гостиницу на «Островке» день в день (сутки 3–4 августа) сервис предложил только три отеля в городе, один из которых оказался хостелом, другой — капсульным отелем в аэропорту Толмачево. Единственный доступный вариант в городе в отеле «55 Широта» обошелся бы в 16 тысяч рублей за двухместные апартаменты. Номер действительно просторный (50 кв. метров), но сам отель вполне обычный (три звезды) и расположен довольно далеко — на улице Дениса Давыдова в Калининском районе. Номеров в «Маринсе», кстати, в сервисе не оказалось. Видимо, их кто-то снял даже за цену в 8 тысяч рублей.
Виктор не единственный, кто столкнулся с такой ситуацией. Еще одна сибирячка, Евгения (работает в крупном федеральном холдинге со штаб-квартирой в Москве), рассказала, что пыталась забронировать номера для топ-менеджеров, которым нужно было лететь в Новосибирск. По ее словам, единственный вариант, который на первые числа августа в конце прошлой недели был доступен в пятизвездочном «Гранд Автографе» (бывший «Марриотт»), — это президентский double suite (так он назван в сервисе) за 75 тысяч рублей в сутки. Сейчас занят и он.
Что говорят в сервисе бронирования
В пресс-службе «Островка» подтвердили, что Новосибирск оказался в числе городов, спрос на отели в котором в этом августе вырос сильнее всего в России. Столица Сибири заняла по этому показателю третье место — количество бронирований в регионе с датами заезда в августе выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом в таких традиционно популярных у туристов местах, как Санкт-Петербург и Москва, спрос увеличился только на 15 и 8%. Средняя стоимость бронирования по России в августе составила 4800 рублей, этот показатель также вырос — на 12%.
При этом, как отметили в пресс-службе, необычный взлет спроса (а следовательно, и цен) отмечен только в последних числах июля и в первые шесть дней августа. Потом ситуация возвращается в нормальное русло. Уже при выборе даты с 7 на 8 августа «Островок» предлагает в Новосибирске больше 70 отелей. Цена в том же «Маринсе», например, опускается до обычных 3,8 тысячи рублей, а в гостиницах классом пониже появляются варианты дешевле 3000 рублей.
Приехали на форум
Основной причиной взрывного роста цен на отели стал форум «Архипелаг», который проходит в Новосибирске с 28 июля по 7 августа, сообщили НГС сразу в нескольких гостиницах, где массово остановились участники этого мероприятия. По официальным данным, общее количество участников форума превышает 5 тысяч человек, что много даже для достаточно развитой гостиничной инфраструктуры Новосибирска.
Цены в отелях, как правило, плавающие и зависят от загрузки. Когда постояльцев мало, гостиница снижает тарифы, чтобы получить хоть какие-то деньги. В этом случае средним или даже хорошим отелем может воспользоваться даже путешественник с небольшим бюджетом. Но как только количество свободных номеров начинает сокращаться, отель поднимает цены. Это может продолжаться до тех пор, пока все номера не будут заняты или доля вакантных номеров не начнет увеличиваться.
— Динамическое ценообразование — стандартная практика для отелей в период высокого спроса. Если смотреть на изменения стоимости в разных категориях, то наиболее заметные изменения мы видим в отелях категории четыре звезды: в бронированиях с датами заезда с 28 июля по 7 августа (дни проведения «Архипелага»), средняя стоимость забронированной ночи в них составляет 6200 рублей — это на 29% больше, чем в период с 14 по 24 июля (4800 рублей), и на 22% выше, чем в период с 30 июня по 10 июля (5100 рублей), отметили в «Островке».
На авиашоу в Мочище тоже съехались тысячи новосибирцев. К счастью, потребностей в отелях у них не было. А на то, как проходило шоу, можно посмотреть в фоторепортаже корреспондентов НГС.