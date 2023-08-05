В Новосибирске взлетели цены на отели и закончились свободные места — объясняем, что происходит

И действительно, при попытке найти гостиницу на «Островке» день в день (сутки 3–4 августа) сервис предложил только три отеля в городе, один из которых оказался хостелом, другой — капсульным отелем в аэропорту Толмачево. Единственный доступный вариант в городе в отеле «55 Широта» обошелся бы в 16 тысяч рублей за двухместные апартаменты. Номер действительно просторный (50 кв. метров), но сам отель вполне обычный (три звезды) и расположен довольно далеко — на улице Дениса Давыдова в Калининском районе. Номеров в «Маринсе», кстати, в сервисе не оказалось. Видимо, их кто-то снял даже за цену в 8 тысяч рублей.