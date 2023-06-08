Кто ты сегодня — «Сытый ёжик» или «Креативная корова»? Мы нашли самые странные названия российских компаний

В нашем активном и динамичном мире потребления необычное название для компании — беспроигрышный способ выделиться среди конкурентов. Иногда это выходит успешно, но порой названия получаются уж слишком странными. Мы собрали лишь небольшую часть таких названий, которые встретились на просторах городов нашей Сети. Какое из них вам кажется самым странным? Или самым креативным? Смотрите в нашей подборке!
Одно из рекламных агентств Екатеринбурга удивляет не только официальным названием, но и фактическим. Агентство «WTF!?», что в «приличном» переводе на русский язык означает «Что за дела?», юридически называется ООО «Прощай, молодость». В самом агентстве дали объяснения и тому, и другому названию.
— Это не совсем ругательство. В английском языке оно экспрессивное, а в русском мы его используем, когда не понимаем, что происходит, — рассказал руководитель агентства Антон Шульц. — У юридического названия «Прощай, молодость» есть смысл. Когда мы регистрировались, то у собственника и идеолога агентства, то есть у меня, было тридцатилетие и было такое настроение. Клиенты и налоговая служба, когда видят наше название, улыбаются. У нас есть еще одно название юридическое — «Вне системы», оно означает, что мы аполитичны.
А в Омске на рекламном рынке есть самая настоящая «корова», и не простая, а «креативная». По словам основательницы ООО «Креативная корова» Нины Мазур, название пришло к ее мужу во сне, как к Менделееву периодическая таблица химических элементов. Наделить его смыслом оказалось легко.
— У нас есть другая компания. Когда стали разделять сферы бизнеса, очень долго придумывали название для новой организации. Хотели, чтобы оно было емкое, интересное и запоминающееся. «Креативная корова» — это компания, которая занимается рекламой. Ассоциативный ряд может быть такой: корова — это не только мясо, а еще и молоко, сыр, творог и остальные продукты. Идея была такого же плана, что вы можете получить рекламу в «Яндексе» и «Гугле», ведение социальных сетей, другие услуги в одном месте, — рассказала NGS55.RU Нина Мазур. — Название другой компании как только не коверкали, а это все четко запоминают.
Никогда не думали о том, что строчка «О-о-о-о, зеленоглазое такси» идеально подходит для названия какого-нибудь ООО? А вот предприниматели об этом усиленно думают. Компаний с таким названием множество в любом регионе. Вот, например, в одной только Москве список обширный — здесь и фирмы такси (что неудивительно), и рекламные компании.
Такому же принципу последовали и оптовики из ООО «НЛИ Ю», которые обыграли название баллады о любви Only You группы The Platters. Звучит очень романтично!
Очень богата фантазия у владельцев компаний в сфере общепита. Например, в Омске есть кофейня-пекарня «Сытый ёжик». По словам собственницы кафе Екатерины Косенчук, название она с мужем выбрала, покопавшись в интернете. Никакой особой смысловой нагрузки оно не несет, но на Руси считалось, что еж в доме — к благополучию и достатку.
Интересно, что на вывеске красуется пузатый ежик в поварском колпаке, но настоящим символом заведения стал не он, а пушистый черно-белый кот Василий. Питомца взяли из приюта, и он сразу полюбился клиентам и местным жителям. Некоторым настолько, что они решили забрать его домой без спроса.
— Кот общаковский. Его кормят и на кухне, и прохожие, — рассказала собственница кафе Екатерина Косенчук. — Как-то Василия украли, его примерно месяц не было. Потом родственники воров вернули.
А раньше в заведении и вовсе был целый контактный зоопарк с черным минипигом Обамой, белым козликом Трампом, лисой и кроликами.
Название ООО «Лапша и шалости» весьма интригует — наверняка за ним скрывается интересная история! Как и за названием, принадлежащим рамен-бару The noodist (находится недалеко от Литейного проспекта в Санкт-Петербурге). Но совладелец компании Евгений Демьяновский уверяет, что это вовсе не так.
— Истории нет. Много юрлиц, к которым я косвенно или прямо имею отношение. Это юрлицо названо для связи внутри компании со сферой, к которой она относится, — общепит (бар, лапша, рамен, Азия), — рассказал бизнесмен NGS55.RU.
После комедии «Американский пирог» образ роковой красотки — мамы Стифлера — запомнился многим юношам конца 90-х. В Москве есть своя «Мама Стифлера» — ООО с одноименным названием занимается производством алкоголя на Волоколамском шоссе.
Железный Дровосек из «Волшебника Изумрудного города» переехал в Москву и нашел себе совершенно неожиданную работу — продажа антикражного оборудования. Помогает ли ему в работе его новое сердце и металлическое тело?
Совершенно неожиданное название из Санкт-Петербурга. Агенты недвижимости решили, что хотят быть нашей канарейкой, и уже более шести лет успешно арендуют различные памятники архитектуры в Петербурге под креативные пространства.
Как вам название «Красавчик»? Подходит ли оно для IT-компании? На самом деле, это название кажется более уместным, когда знаешь, откуда оно взялось. Историю появления этого юрлица NGS55.RU рассказал его учредитель Серик Бейсенов:
— В 2013 году мой коллега открыл в Омске компанию, которая была, по сути, отделом разработки американской дизайн-студии Handsome. Handsome в переводе на русский — «красивый» или «красавчик». Так как юрлицо в России фигурировало только в договорах, между американским Handsome и российским ООО «Красавчик» выбрали это название. Оно веселое, запоминающееся и подчеркивает связь американской и российской компаний. При этом компания назвалась Handsome, и мы были известны под этим брендом и в России, «Красавчик» был только в документах. В 2017 году мы отделились от Handsome и придумали себе название Effective, а в документах так и остались «Красавчиками». Это радует наших молодых и творческих сотрудников, создает множество веселых историй, когда где-то нужно назвать официальное место работы, и позволяет нам по праву считать и называть друг друга красавчиками.
Закроем же нашу подборку интересным названием компании, которая занимается производством носителей информации, — ООО «Без подписи недействительна».
А с какими странными названиями сталкивались вы? Пишите в комментариях!