Кто ты сегодня — «Сытый ёжик» или «Креативная корова»? Мы нашли самые странные названия российских компаний

Одно из рекламных агентств Екатеринбурга удивляет не только официальным названием, но и фактическим. Агентство «WTF!?», что в «приличном» переводе на русский язык означает «Что за дела?», юридически называется ООО «Прощай, молодость». В самом агентстве дали объяснения и тому, и другому названию.



— Это не совсем ругательство. В английском языке оно экспрессивное, а в русском мы его используем, когда не понимаем, что происходит, — рассказал руководитель агентства Антон Шульц. — У юридического названия «Прощай, молодость» есть смысл. Когда мы регистрировались, то у собственника и идеолога агентства, то есть у меня, было тридцатилетие и было такое настроение. Клиенты и налоговая служба, когда видят наше название, улыбаются. У нас есть еще одно название юридическое — «Вне системы», оно означает, что мы аполитичны.