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Интервью

Как студентка химфака заработала миллионы на косметике (она начала бизнес с 30 тысяч рублей)

Первые образцы Анастасия Федосова смешивала на кухне. Сейчас девушка живет в «Москва-Сити» и отдыхает на Мальдивах

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Видео: Михаил Шилкин / 74.RU

Четыре года назад Настя Федосова училась на втором курсе Южно-Уральского госуниверситета, а в свободное время экспериментировала с минеральной косметикой. Сырье для пудры, скрабов и масок покупала в интернет-магазинах, подбирала рецептуру. Компоненты смешивала дома на кухне, используя специальную мельницу и лабораторные весы. Первые образцы тестировала на себе и подругах. Весной один из своих проектов — пудру, которая не боится воды, — девушка представила на стартап-туре Сколково. А осенью того же года открыла небольшую производственную мастерскую.

Сейчас продукцию молодой предпринимательницы покупают по всему миру, а обороты ее компании превысили 100 миллионов рублей. Девушка живет в апартаментах «Москва-Сити», ездит на «Мерседесе», отдыхает на Мальдивах и работает пару часов в день. О доходах, секретах стремительного роста бизнеса, новых проектах и планах — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

— Я сама достаточно поздно начала пользоваться косметикой, это были обычные тональные средства из магазина. Через пару месяцев у меня начала портиться кожа. Я переживала, вообще убрала косметику из своей жизни — стало чуть получше. Потом узнала, что в мире существует такое направление, как минеральная косметика. Это как раз и про красоту, и про здоровье. Влюбилась в эту косметику, начала изучать, разбираться, что внутри баночек, как это работает. Так как я училась на химфаке, мне все вокруг начали говорить: «Если тебе нравится, попробуй сделать сама». И я попробовала. Это было непросто, но у меня получилось, — рассказывает Анастасия Федосова о том, как всё начиналось.

Бизнес начался с 30 тысяч рублей, позже компания росла преимущественно на реинвестициях: «Мы брали кредит на 5 миллионов рублей, чтобы увеличить оборотку, и он нас хорошо вырастил. Сейчас тоже планируем привлекать кредитование».

Основной сбыт косметики идет через сайт и соцсети. За прошлый год компания Насти выпустила 350 тысяч единиц продукции. В этом году планируется расширить продуктовую линейку и довести выпуск продукции до миллиона штук.

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