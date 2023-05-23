Как студентка химфака заработала миллионы на косметике (она начала бизнес с 30 тысяч рублей)

Сейчас продукцию молодой предпринимательницы покупают по всему миру, а обороты ее компании превысили 100 миллионов рублей. Девушка живет в апартаментах «Москва-Сити», ездит на «Мерседесе», отдыхает на Мальдивах и работает пару часов в день. О доходах, секретах стремительного роста бизнеса, новых проектах и планах — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

— Я сама достаточно поздно начала пользоваться косметикой, это были обычные тональные средства из магазина. Через пару месяцев у меня начала портиться кожа. Я переживала, вообще убрала косметику из своей жизни — стало чуть получше. Потом узнала, что в мире существует такое направление, как минеральная косметика. Это как раз и про красоту, и про здоровье. Влюбилась в эту косметику, начала изучать, разбираться, что внутри баночек, как это работает. Так как я училась на химфаке, мне все вокруг начали говорить: «Если тебе нравится, попробуй сделать сама». И я попробовала. Это было непросто, но у меня получилось, — рассказывает Анастасия Федосова о том, как всё начиналось.