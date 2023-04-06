Читатели НГС выберут лучшие компании Новосибирска — ищем номинации для любимого бизнеса

Читатели НГС выберут лучшие компании Новосибирска. Рассказываем, какие номинации будут на «Народной премии НГС» в 2023 году, презентация которой проходит сейчас в клубе «Ночь» новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа»
Как и на предыдущих премиях, у нас есть номинации, повторяющиеся из года в год, и те, которые трансформируются, и совершенно новые, для кого-то долгожданные.
Одной из новых стала «Танцевальная студия года»: в нашем городе немало не только фитнес-клубов и различных студий йоги, растяжки, пилатеса, но и танцевальных. Причем по разным направлениям. Поэтому самое время предложить вашу любимую студию в качестве номинанта на премию.
Вторая новая номинация — «Театр года». Конечно, это то, что отличает Новосибирск, представляет его как культурную столицу Сибири. В нашем городе много кандидатов на это звание, но кто именно победит — решаете только вы.
— Новосибирск — пожалуй, один из самых театральных городов страны. Из театральных студий Новосибирска выросли многие успешные актеры, получившие известность не только в России, но и за ее пределами. Мы ждем в номинацию и большие, и малые театры, — рассказала на презентации премии главный редактор НГС Марина Малкова.
Третья новая номинация — «Образовательный центр года». В эту номинацию мы приглашаем детские и взрослые центры дополнительного образования, в том числе языковые школы, студии художественного творчества и обучения дизайну, вокальные. А также разные центры, связанные с развитием навыков работы с компьютером.
И новая, точнее обновленная, номинация — это «Малый бизнес года» — компании, у которых штат сотрудников находится в диапазоне от 2 до 10. Раньше в номинации Бизнес года» редакция НГС самостоятельно выбирала компании и победителя, а теперь номинантов предлагаете вы, а финальный выбор сделаем мы.
Предложить кандидата в каждую из 11 номинаций вы можете, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года» (номинанта в этот раз тоже предлагаете вы, а редакция НГС делает финальный выбор победителя).
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Здесь мы 3 минутах показываем, как прошла «Народная премия НГС» в Новосибирске в 2022 году.