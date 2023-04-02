Барное пространство внутри Bla bla bar продают за 8 миллионов в Новосибирске

В Новосибирске продают бар Alchemystry в барном пространстве Bla bla bar. Объявление о продаже появилось на сайте Авито. Владелец просит за концепцию 7 990 000 рублей.
— Бар предлагается «под ключ». Самое лучшее местоположение бара. Всё в собственности. Такого предложения больше не будет ни у кого, — написал автор объявления.
Владелец продает все необходимое оборудования, кассу, мебель, алкоголь, посуду барную карту, лицензию, поставки. Также вместе с покупкой переходит персонал, бухгалтер, юрист и аудитория.
Мужчина, который продает бар, подписан на Авито как Игорь. Он отказался называть причины продажи. Корреспондент НГС также обратилась в администрацию Bla bla bar. На момент публикации ответа не было.
Уже несколько месяцев владелец аргентинского Alza bar в тихом центре Новосибирска продает бар за 6,9 млн рублей.