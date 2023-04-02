СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняМаркетолог из России переехал в Бостон
Все новости
Все новости

Барное пространство внутри Bla bla bar продают за 8 миллионов в Новосибирске

Владелец продает готовый бизнес с персоналом и лицензией

85

Внутри Bla bla bar находится около 20 баров

Поделиться

В Новосибирске продают бар Alchemystry в барном пространстве Bla bla bar. Объявление о продаже появилось на сайте Авито. Владелец просит за концепцию 7 990 000 рублей.

— Бар предлагается «под ключ». Самое лучшее местоположение бара. Всё в собственности. Такого предложения больше не будет ни у кого, — написал автор объявления.

Название бара отсылает к алхимии

Название бара отсылает к алхимии

Поделиться

Владелец продает все необходимое оборудования, кассу, мебель, алкоголь, посуду барную карту, лицензию, поставки. Также вместе с покупкой переходит персонал, бухгалтер, юрист и аудитория.

Мужчина, который продает бар, подписан на Авито как Игорь. Он отказался называть причины продажи. Корреспондент НГС также обратилась в администрацию Bla bla bar. На момент публикации ответа не было.

Уже несколько месяцев владелец аргентинского Alza bar в тихом центре Новосибирска продает бар за 6,9 млн рублей.

По теме

БарАлкогольБизнес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter