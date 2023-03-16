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«Отправили снимать наличные»: пользователи Lamoda в Новосибирске столкнулись со сбоем при оплате

Рассчитаться за заказ картой не получается

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Сообщение о техническом сбое получили сотрудники нескольких пунктов выдачи

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Пользователи Lamoda в Новосибирске столкнулись с проблемой при оплате товара в пунктах выдачи — расплатиться можно только наличными.

— Примерила вещи и решила оплатить с карты. Девушка сказала, что не работает терминал. Она его несколько раз перезагрузила, а потом ей пришло сообщение от Lamoda, что возможны сбои с бесконтактной оплатой. Она еще несколько раз перезагрузила терминал, ничего не сработало, меня отправили снимать наличные. Сказали, что такой сбой по всей сети, — рассказала журналист НГС Елизавета Горячева. Такая ситуация возникла в пункте выдачи на Титова, 26.

В пункте выдачи на Ленина, 17 подтвердили, что сотрудникам разослали СМС с предупреждением о технических проблемах. Такое же сообщение получили в ПВЗ на Восходе, 18.

— Технические работы, не знаю, когда сделают, — говорит сотрудница одного из пунктов Lamoda.

На сайте компании и в официальной группе во «ВКонтакте» информации о сбое нет.

В январе новосибирцы столкнулись со сбоем в работе «Электронного города». При попытке зайти в интернет происходила ошибка соединения.

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