«Отправили снимать наличные»: пользователи Lamoda в Новосибирске столкнулись со сбоем при оплате

Пользователи Lamoda в Новосибирске столкнулись с проблемой при оплате товара в пунктах выдачи — расплатиться можно только наличными.
— Примерила вещи и решила оплатить с карты. Девушка сказала, что не работает терминал. Она его несколько раз перезагрузила, а потом ей пришло сообщение от Lamoda, что возможны сбои с бесконтактной оплатой. Она еще несколько раз перезагрузила терминал, ничего не сработало, меня отправили снимать наличные. Сказали, что такой сбой по всей сети, — рассказала журналист НГС Елизавета Горячева. Такая ситуация возникла в пункте выдачи на Титова, 26.
В пункте выдачи на Ленина, 17 подтвердили, что сотрудникам разослали СМС с предупреждением о технических проблемах. Такое же сообщение получили в ПВЗ на Восходе, 18.
— Технические работы, не знаю, когда сделают, — говорит сотрудница одного из пунктов Lamoda.
На сайте компании и в официальной группе во «ВКонтакте» информации о сбое нет.
В январе новосибирцы столкнулись со сбоем в работе «Электронного города». При попытке зайти в интернет происходила ошибка соединения.