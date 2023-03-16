«Отправили снимать наличные»: пользователи Lamoda в Новосибирске столкнулись со сбоем при оплате

Пользователи Lamoda в Новосибирске столкнулись с проблемой при оплате товара в пунктах выдачи — расплатиться можно только наличными.

— Примерила вещи и решила оплатить с карты. Девушка сказала, что не работает терминал. Она его несколько раз перезагрузила, а потом ей пришло сообщение от Lamoda, что возможны сбои с бесконтактной оплатой. Она еще несколько раз перезагрузила терминал, ничего не сработало, меня отправили снимать наличные. Сказали, что такой сбой по всей сети, — рассказала журналист НГС Елизавета Горячева. Такая ситуация возникла в пункте выдачи на Титова, 26.