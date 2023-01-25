У интернет-провайдера «Электронный город» произошел сбой в работе в Новосибирске

Жители Новосибирска 25 января начали жаловаться на проблемы в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читателей НГС, при попытке зайти во всемирную паутину происходит ошибка соединения.
— Интернет начал пропадать примерно в 21:30. Скорость снижена до предела. Приложение провайдера на телефоне также не работает, — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.
Журналист НГС обратился в пресс-службу интернет-провайдера «Электронный город» за комментарием по ситуации. В компании попросили направить официальный запрос.
Ранее новосибирцы сообщили о сбое в работе приложений Альфа-Банка и «Тинькофф».