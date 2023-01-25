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Тема дняСнегопады уйдут из Новосибирска
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У интернет-провайдера «Электронный город» произошел сбой в работе в Новосибирске

По словам пользователей, доступ во всемирную паутину пропал в 21:30

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По словам читателей, также перестало работать приложение провайдера на телефоне

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Жители Новосибирска 25 января начали жаловаться на проблемы в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читателей НГС, при попытке зайти во всемирную паутину происходит ошибка соединения.

— Интернет начал пропадать примерно в 21:30. Скорость снижена до предела. Приложение провайдера на телефоне также не работает, — рассказала читательница НГС Яна Сапегина.

Журналист НГС обратился в пресс-службу интернет-провайдера «Электронный город» за комментарием по ситуации. В компании попросили направить официальный запрос.

Ранее новосибирцы сообщили о сбое в работе приложений Альфа-Банка и «Тинькофф».

Электронный городНовосибирскСбой в работе
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