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В Новосибирске развернется новая сеть ломбардов: ее владелец хочет открыть точки в других городах Сибири

Владелец «Росломбарда» — бизнесмен Кирилл Хариби из Омска

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До конца года Кирилл Хариби планирует запустить до 25 точек в соседнем городе

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Омский предприниматель Кирилл Хариби запустил сеть «Росломбард» в Новосибирске. По словам предпринимателя, до конца года он планирует открыть здесь около 25 ломбардов. У омича также есть планы по дальнейшей экспансии.

Для того чтобы изучить новосибирский рынок, бизнесмен провел тут несколько дней. Стоимость аренды самой недорогой точки под ломбард, по словам Кирилла Хариби, составляет 12 тысяч рублей, самой дорогой — 45 тысяч рублей в месяц.

— Мы приезжали в Новосибирск, чтобы подробно изучить его. Объездили всех конкурентов, проанализировали рынок. Потом провели собеседование и взяли местного управляющего. На расширение бизнеса я решился, потому что очень сильно мотивировал клуб предпринимателей Momentum. В клубе мы обсуждали тему развития бизнеса в других городах. Это очень сильно мне помогло. Не могу сказать, что я почувствовал какую-то глобальную разницу между бизнес-климатом в Новосибирске и Омске, возможно, из-за моей специфики. В Омске все знают мою фамилию, иногда это играет на руку, а порой из-за этого люди думают, что мы должны платить больше других, — рассказал Кирилл Хариби.

В беседе с корреспондентом NGS55.RU бизнесмен рассказал, что в этом году он также планирует открыть 20–25 новых ломбардов в родном Омске и еще в нескольких городах Сибири — от Омска до Иркутска.

— Думаю, что мы не будем торопиться с Красноярском, потому что там довольно сильный местный игрок и конкурировать довольно непросто. С другой стороны, интересно выяснить, как это — работать на сложном рынке. Так что я в скором времени поеду в Красноярск и буду изучать там ситуацию. Но будем смотреть исходя из финансовой ситуации и наличия кадров, — рассказал Кирилл Хариби.

Омский предприниматель Кирилл Хариби стал учредителем компании ООО «Роскошный ломбард» (ей принадлежит сеть «Росломбард») в 2018 году. Основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка компании выросла на 44 % — до 44,9 млн рублей, а размер чистой прибыли составил 14,7 млн рублей.

По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 270 ломбардов. В городе работают сетевые организации, имеющие несколько десятков филиалов.

Так, одной из крупнейших сетей ломбардов в Новосибирске является «585*золотой» — 28 филиалов. Согласно сайту компании, кроме покупки, организация занимается продажей ювелирных изделий. Ломбарды сети насчитывают более 970 адресов по всей стране.

Чуть меньше филиалов у «Городского ломбарда» — 23 точки. На сайте организации указано, что она работает на рынке с 1999 года. Филиалы организации находятся в городах Болотное, Тогучин, Обь, Черепаново, Бердск и другие.

Кроме них, в городе находятся такие сети, как, в частности, «Капитал» (9 филиалов), Ломбард Корунд (8 филиалов), «Займ Гарант» (10 филиалов), GoldenYar (10 филиалов).

С ломбардами в Новосибирске приключаются разные инциденты. В январе 2022 года в одном из них погром устроил голый парень.

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