В Новосибирске развернется новая сеть ломбардов: ее владелец хочет открыть точки в других городах Сибири

По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 270 ломбардов. В городе работают сетевые организации, имеющие несколько десятков филиалов.



Так, одной из крупнейших сетей ломбардов в Новосибирске является «585*золотой» — 28 филиалов. Согласно сайту компании, кроме покупки, организация занимается продажей ювелирных изделий. Ломбарды сети насчитывают более 970 адресов по всей стране.



Чуть меньше филиалов у «Городского ломбарда» — 23 точки. На сайте организации указано, что она работает на рынке с 1999 года. Филиалы организации находятся в городах Болотное, Тогучин, Обь, Черепаново, Бердск и другие.



Кроме них, в городе находятся такие сети, как, в частности, «Капитал» (9 филиалов), Ломбард Корунд (8 филиалов), «Займ Гарант» (10 филиалов), GoldenYar (10 филиалов).

