В Новосибирске развернется новая сеть ломбардов: ее владелец хочет открыть точки в других городах Сибири

Омский предприниматель Кирилл Хариби запустил сеть «Росломбард» в Новосибирске. По словам предпринимателя, до конца года он планирует открыть здесь около 25 ломбардов. У омича также есть планы по дальнейшей экспансии.
Для того чтобы изучить новосибирский рынок, бизнесмен провел тут несколько дней. Стоимость аренды самой недорогой точки под ломбард, по словам Кирилла Хариби, составляет
— Мы приезжали в Новосибирск, чтобы подробно изучить его. Объездили всех конкурентов, проанализировали рынок. Потом провели собеседование и взяли местного управляющего. На расширение бизнеса я решился, потому что очень сильно мотивировал клуб предпринимателей Momentum. В клубе мы обсуждали тему развития бизнеса в других городах. Это очень сильно мне помогло. Не могу сказать, что я почувствовал какую-то глобальную разницу между бизнес-климатом в Новосибирске и Омске, возможно, из-за моей специфики. В Омске все знают мою фамилию, иногда это играет на руку, а порой из-за этого люди думают, что мы должны платить больше других, — рассказал Кирилл Хариби.
В беседе с корреспондентом NGS55.RU бизнесмен рассказал, что в этом году он также планирует открыть 20–25 новых ломбардов в родном Омске и еще в нескольких городах Сибири — от Омска до Иркутска.
— Думаю, что мы не будем торопиться с Красноярском, потому что там довольно сильный местный игрок и конкурировать довольно непросто. С другой стороны, интересно выяснить, как это — работать на сложном рынке. Так что я в скором времени поеду в Красноярск и буду изучать там ситуацию. Но будем смотреть исходя из финансовой ситуации и наличия кадров, — рассказал Кирилл Хариби.
Омский предприниматель Кирилл Хариби стал учредителем компании ООО «Роскошный ломбард» (ей принадлежит сеть «Росломбард») в 2018 году. Основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка компании выросла на
По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 270 ломбардов. В городе работают сетевые организации, имеющие несколько десятков филиалов.
Так, одной из крупнейших сетей ломбардов в Новосибирске является «585*золотой» — 28 филиалов. Согласно сайту компании, кроме покупки, организация занимается продажей ювелирных изделий. Ломбарды сети насчитывают более 970 адресов по всей стране.
Чуть меньше филиалов у «Городского ломбарда» — 23 точки. На сайте организации указано, что она работает на рынке с 1999 года. Филиалы организации находятся в городах Болотное, Тогучин, Обь, Черепаново, Бердск и другие.
Кроме них, в городе находятся такие сети, как, в частности, «Капитал» (9 филиалов), Ломбард Корунд (8 филиалов), «Займ Гарант» (10 филиалов), GoldenYar (10 филиалов).
С ломбардами в Новосибирске приключаются разные инциденты. В январе 2022 года в одном из них погром устроил голый парень.