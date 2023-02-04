Lukse заходит в «Ауру»: мультибрендовый магазин откроется на месте бутика владельца Zara

Сейчас Lukse — это большой универмаг одежды от среднеценовых до люксовых марок, открытый известным новосибирским девелопером Тимуром Саттаровым. Магазин располагается в здании бывшего института на Серебренниковской — его выкупил бизнесмен. Кроме этого торгового центра, компании Саттарова OOO «ТДЛ» принадлежат еще магазины в Кемерове (на улице Весенней) и Новокузнецке (Галерея First).

Магазин в «Ауре» будет называться STORE by Lukse, на месте будущих витрин уже появился рекламный баннер, а на сайте HeadHunter — вакансия управляющего магазином. Как сказано в описании вакансии, в магазине будут представлены коллекции «ведущих премиальных брендов как для женщин, так и для мужчин».