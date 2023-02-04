Lukse заходит в «Ауру»: мультибрендовый магазин откроется на месте бутика владельца Zara

ТРЦ «Аура» в Новосибирске нашел, чем заменить магазин Massimo Dutti, закрывшийся еще в марте прошлого года. Помещение займет новый проект владельцев новосибирского универмага Lukse.
Massimo Dutti — сеть магазинов и бренд испанского концерна Inditex, которому принадлежат такие марки, как Zara, Pull&Bear, Bershka и т. д. В марте прошлого года Inditex объявил об уходе с российского рынка и закрыл все магазины. В январе этого года стало известно, что новый владелец российских магазинов планирует открыть их под другим названием. Эта сделка, однако, не включала сеть Massimo Dutti (это более дорогой бренд концерна). Помещения, которые занимали торговые точки этой сети, начали освобождаться раньше.
Сейчас Lukse — это большой универмаг одежды от среднеценовых до люксовых марок, открытый известным новосибирским девелопером Тимуром Саттаровым. Магазин располагается в здании бывшего института на Серебренниковской — его выкупил бизнесмен. Кроме этого торгового центра, компании Саттарова OOO «ТДЛ» принадлежат еще магазины в Кемерове (на улице Весенней) и Новокузнецке (Галерея First).
Магазин в «Ауре» будет называться STORE by Lukse, на месте будущих витрин уже появился рекламный баннер, а на сайте HeadHunter — вакансия управляющего магазином. Как сказано в описании вакансии, в магазине будут представлены коллекции «ведущих премиальных брендов как для женщин, так и для мужчин».
Совладелица Lukse Ольга Гребенюк пояснила, что концепция STORE by Lukse специально придумана для работы в торговых центрах.
— Магазин будет торговать не люксовыми, но премиум-брендами, в том числе российскими, Если говорить о конкретных примерах, то это Premiata, Sporty & Rich, Monochrom и т. д. Средний чек на уровне 20–25 тыс. рублей (при средней цене вещи в 10 тыс. рублей). Там будет не только одежда, но и обувь, бижутерия. Кроме того, мы собираемся предоставить нетипичный для торговых центров дополнительный сервис. В магазине можно будет выпить кофе и посмотреть на планшете всю нашу коллекцию, чтобы дозаказать какую-то вещь, если ее не окажется на месте, — пояснила Гребенюк.
Магазин в «Ауре» — тестовый, на нем создатели Lukse намерены обкатать концепцию, чтобы внести в нее нужные изменения. После чего опыт предполагается распространить на другие торговые комплексы. Причем не только в Новосибирске, но и в других городах тоже. Открыться первый магазин должен в начале марта.
В Новосибирске работало два магазина бренда Massimo Dutti. На месте еще одного (в ТРЦ «Галерея Новосибирск») уже открылась торговая точка российской сети Lady & Gentleman CITY под суббрендом Casual Day.