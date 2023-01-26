Zara вернется под новым названием: где в России откроется первый магазин

В Москве в торговом центре «Авиапарк» готовится к открытию магазин, на месте которого находилась Zara. Об этом телеграм-каналу VPost рассказали сотрудники, которые участвуют в подготовке к открытию новой точки.
После ухода испанской компании Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) российский бизнес выкупила арабская группа компаний Daher Holding.
По словам источников VPost, Daher планирует через 10 дней открыть магазин под вывеской Maag в тестовом режиме (ранее сообщалось, что магазины Zara будут называться в России «Новая мода»).
В магазине будет продаваться одежда Zara и других брендов. При этом оригинальные товары бренда сейчас продаются на маркетплейсах.
Zara ушла из России еще в марте. В октябре Zara и Pull&Bear начали продавать свои магазины.