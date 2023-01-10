Новосибирский аквапарк хотят продать за 1,4 миллиарда рублей

Аквапарк «Аквамир» на левом берегу Новосибирска хотят выставить на продажу. Сделать это можно будет только после того, как Арбитражный суд утвердит сумму лота после повторной оценки имущества обанкротившегося ООО «ВДТ-строй», входящего в ГК «Кварсис».
Об этом пишет «РБК-Новосибирск» со ссылкой на конкурсного управляющего Дмитрия Воронина. По информации издания, общая стоимость комплекса — 2,117 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда стоит сам аквапарк, а еще 374 миллиона рублей — недостроенная
О продаже комплекса объявят после завершения оценки и вступления в силу соответствующего судебного акта. Предположительно, оценка закончится уже в январе 2023 года. Дмитрий Воронин добавил, что каких-то проблем, которые мешали бы завершить стройку гостиницы, пока не выявлено.
Аквапарк «Аквамир» открылся в октябре 2016 года. Его создатель Петр Овчинников называл его крупнейшим аквапарком в стране. В 2019 году в «ВДТ Строй» ввели процедуру банкротства. В 2020 году компанию признали банкротом.