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Тема дняАквапарк хотят продать за 1,4 млрд
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Новосибирский аквапарк хотят продать за 1,4 миллиарда рублей

Стоимость комплекса должен утвердить суд

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Кроме самого аквапарка планируют продать несколько недостроенных зданий

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Аквапарк «Аквамир» на левом берегу Новосибирска хотят выставить на продажу. Сделать это можно будет только после того, как Арбитражный суд утвердит сумму лота после повторной оценки имущества обанкротившегося ООО «ВДТ-строй», входящего в ГК «Кварсис».

Об этом пишет «РБК-Новосибирск» со ссылкой на конкурсного управляющего Дмитрия Воронина. По информации издания, общая стоимость комплекса — 2,117 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда стоит сам аквапарк, а еще 374 миллиона рублей — недостроенная 12-этажная гостиница, степень готовности которой оценивают в 56%. В эту сумму также входит стоимость земельных участков, оборудования, права аренды и товарных знаков.

О продаже комплекса объявят после завершения оценки и вступления в силу соответствующего судебного акта. Предположительно, оценка закончится уже в январе 2023 года. Дмитрий Воронин добавил, что каких-то проблем, которые мешали бы завершить стройку гостиницы, пока не выявлено.

Аквапарк «Аквамир» открылся в октябре 2016 года. Его создатель Петр Овчинников называл его крупнейшим аквапарком в стране. В 2019 году в «ВДТ Строй» ввели процедуру банкротства. В 2020 году компанию признали банкротом.

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