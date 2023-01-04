Директор новосибирской сети «Пицца Синица» заявил о планах выхода заведений в Казахстан и Кыргызстан

Директор новосибирской сети пиццерий заявил о намерении открыть филиалы в Казахстане и Кыргызстане. Как сообщил у себя в телеграм-канале Алексей Яковлев, сейчас пиццерии выбирают партнеров-франчайзи.
— Развиваться там мы хотим именно по модели франчайзинга, почему: «Пицца Синица» — это внушительное количество опыта, который важно передать кому-то дальше; нам важна скорость открытий — самому открывать несколько пиццерий долго, а франчайзинг позволяет это делать параллельно; мы хотим сделать нашу управляющую компанию прибыльной. Всё время до того она лишь инвестировала деньги в будущее франчайзинга, — отметил директор сети.
Также причинами франчайзинга стали инфраструктура и маркетинг пиццерий.
— Я лично собираюсь ехать в Казахстан, исследовать рынок пиццы, рынок труда, прощупывать неведомый путь палочкой, — отметил директор пиццерий.
ООО «Синица-УК», по данным «Контур.Фокуса», было зарегистрировано в 2017 году на Фрунзе, 230. Единственным учредителем компании является Алексей Яковлев. На конец 2021 года выручка компании составила 13 миллионов рублей, а чистая прибыль — 4 миллиона. Как написал в своем телеграм-канале директор, в 2022 году выручка в июле — 20,8 миллиона, в августе — 21,8 миллиона, в сентябре — 23,48 миллиона, в октябре — 25,72 миллиона, в ноябре — 24,36 миллиона, в декабре — 31,15 миллиона. В Новосибирске, по данным 2ГИС, 8 филиалов «Пиццы Синицы». Всего в городе 117 пиццерий.
В феврале прошлого года филиал популярного новосибирского бара «Коробок» открылся в Томске. Он расположился в историческом здании, построенном еще в середине XIX века купчихой Пастуховой.
В октябре этого года создатель новосибирской сети Cheburek.me Александр Долгов запустил новый сетевой проект — кофейни с римской пиццей. Первая точка открылась в Новосибирске на Центральном рынке.