Директор новосибирской сети «Пицца Синица» заявил о планах выхода заведений в Казахстан и Кыргызстан

— Развиваться там мы хотим именно по модели франчайзинга, почему: «Пицца Синица» — это внушительное количество опыта, который важно передать кому-то дальше; нам важна скорость открытий — самому открывать несколько пиццерий долго, а франчайзинг позволяет это делать параллельно; мы хотим сделать нашу управляющую компанию прибыльной. Всё время до того она лишь инвестировала деньги в будущее франчайзинга, — отметил директор сети.