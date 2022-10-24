Желтая дверь: создатель крупной сети чебуречных запустил новый проект на Центральном рынке

Создатель новосибирской сети Cheburek.me Александр Долгов запустил новый сетевой проект — кофейни с римской пиццей. Первая точка открылась в Новосибирске на Центральном рынке.
Заведение пока работает без вывески, в меню только кофе и напитки. У всех позиций указано две цены — обычная и при заказе с помощью приложения YellowDoor. Уже видно, что кофейня составляет только часть будущего проекта, большая часть пространства отведенного точке пока не занята оборудованием. Кофейня открыта на месте закусочной Cheburek.Me, которая работала на «Гастрокорте» практически с момента его открытия.
Как рассказал создатель Cheburek.me Александр Долгов, площадку на «Гастрокорте» решено отдать под новый проект.
— Это будет кофейня с римской пиццей и вкусной едой. Название мы окончательно не утвердили, но, скорее всего, в нем будет слово Yellow, — говорит предприниматель.
Первая точка Cheburek.me открылась 2019 году в районе метро «Студенческая». Сначала там делали только чебуреки с разными начинками, но потом размер заведений стал увеличиваться, расширилось и меню. Сеть развивается по франчайзингу, сейчас работает уже более 230 заведений по всей России.
Римская пицца, которая станет базовым блюдом нового проекта, появилась в Новосибирске примерно пять лет назад. Так в России называют блюдо, которое готовят в два приема. Сначала загодя выпекаются коржи из воздушного теста. И уже после заказа на такой корж выкладывают начинку, быстро доводя до готовности в печи непосредственно перед подачей. Сейчас по запросу «римская пицца» 2ГИС выдает больше 200 адресов.
Кофеен в городе еще больше. В пятиминутной шаговой доступности от будущего заведения работает как минимум десять точек, в том числе две в составе самого «Гастрокорта» (не считая кондитерских, в которых тоже делают кофе). Пиццерии на «Гастрокорте» тоже есть: Den`s Pizza, Hellow Pizza и Pizzato.
«Гастромаркет» уже стал самым крупным гастрономическим пространством не только Новосибирска, но и азиатской части России в целом. О новых точках, которые открылись здесь в последние два месяца, читайте в материале ресторанного обозревателя НГС.