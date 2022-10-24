Желтая дверь: создатель крупной сети чебуречных запустил новый проект на Центральном рынке

Заведение пока работает без вывески, в меню только кофе и напитки. У всех позиций указано две цены — обычная и при заказе с помощью приложения YellowDoor. Уже видно, что кофейня составляет только часть будущего проекта, большая часть пространства отведенного точке пока не занята оборудованием. Кофейня открыта на месте закусочной Cheburek.Me, которая работала на «Гастрокорте» практически с момента его открытия.