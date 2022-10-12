Кто зарабатывает на армейских сухпайках, которые скупают мобилизованные? Расследование

От макарон к сухпайкам

Красивые наборы с логотипом «Армия России» и отметкой «Не для продажи», которые тем не менее можно купить на маркетплейсах, по заказу военторга производит Грязинский пищевой комбинат (ГПК) из Липецкой области. Один сухпаек в магазине стоит 900–1200 рублей.



В рацион питания входят различные консервы, галеты, паштет, плавленый сыр, овощная икра, витаминный комплекс, чай, кофе, сухие сливки, повидло, фруктовое пюре, шоколад, концентрат для напитка, сахар, соль, перец, дезинфицирующие салфетки, спички, портативный разогреватель, таблетки для дезинфекции воды. Мы расскажем, кто делает все эти вещи.