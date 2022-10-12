Кто зарабатывает на армейских сухпайках, которые скупают мобилизованные? Расследование
Изучаем производителей консервов, галет, чая и других продуктов из индивидуальных рационов питания
Популярность армейских сухпайков после объявления частичной мобилизации резко выросла. Раньше их покупали в основном туристы и охотники, сейчас ищут на маркетплейсах и в военторгах те, кто получил или может получить повестку. Журналисты MSK1.RU тоже купили индивидуальный рацион питания и посмотрели, из чего он состоит. А сейчас расскажем, кто производит продукты, которые лежат в этом сухпайке.
От макарон к сухпайкам
Красивые наборы с логотипом «Армия России» и отметкой «Не для продажи», которые тем не менее можно купить на маркетплейсах, по заказу военторга производит Грязинский пищевой комбинат (ГПК) из Липецкой области. Один сухпаек в магазине стоит 900–1200 рублей.
В рацион питания входят различные консервы, галеты, паштет, плавленый сыр, овощная икра, витаминный комплекс, чай, кофе, сухие сливки, повидло, фруктовое пюре, шоколад, концентрат для напитка, сахар, соль, перец, дезинфицирующие салфетки, спички, портативный разогреватель, таблетки для дезинфекции воды. Мы расскажем, кто делает все эти вещи.
Мясные консервы, такие как рис с курицей, тушеную говядину, гуляш, производит дочернее предприятие Грязинского пищевого комбината — «КонсервПакЛам». Сам комбинат был создан в 1944 году для снабжения продовольствием Вооруженных сил СССР. В послевоенное время на ГПК стали производить «гражданские» макароны, кисели, затем каши и супы быстрого приготовления, пищевые концентраты, молочные смеси и детское питание.
В девяностые годы на базе недостроенного картонажного цеха появилось предприятие «ГПК-Продтара» по производству картона, гофрокоробов и другой упаковки. А в 2002 году на базе цеха детского питания открылось консервное производство «Русский провиантъ», сейчас — «КонсервПакЛам».
Наборы сухпайков на Грязинском пищевом комбинате тоже начали собирать в конце
— Специалисты комбината участвовали в разработке концепции создания современной системы войсковых запасов, — говорится на сайте ГПК. — На базе комбината совместно с сотрудниками НИИ пищеконцентратной промышленности и специальных пищевых технологий производились опытно-промышленные партии различных видов рационов, которые затем апробировались в войсках.
Вместе с «военными» сухпайками комбинат стал выпускать рационы питания для туристов, охотников, рыболовов и даже сладкий набор для детей.
Кому принадлежит комбинат?
По данным сервиса «СПАРК Интерфакс», основные совладельцы ГПК — Александр Михайленко и Эльвира Смирнова, небольшой процент принадлежит гендиректору ГПК, депутату Грязинского муниципального района Валерию Ковалевичу. Доли в «ГПК-Продтара» и «КонсервПакЛам» есть также у Михаила и Полины Михайленко.
Александру Михайленко 66 лет, он живет в Москве, а в автопарке бизнесмена, по данным Российского союза автостраховщиков, стоит элитный Aston Martin. Про Михайленко известно мало, но в 2001 году его полный тезка, родившийся в том же году в том же регионе (Оренбургской области) и окончивший то же учебное заведение (Горьковское высшее военное училище тыла) давал интервью газете «Красная звезда» как председатель Третейского суда Минобороны РФ. В статье говорится, что до этой должности он был начальником юридической службы Центрального продовольственного управления Минобороны РФ.
У Александра и Михаила Михайленко в собственности 35% «Торгового дома «Ясени»» (их доли находятся в залоге). В 2019 году зарегистрированный в Ейском районе Краснодарского края ТД «Ясени», как писал «Коммерсант», получил кредит от МСП Банка на строительство селекционно-генетического центра. Производственная мощность комплекса должна была составить 1650 свиноматок и более 40 тысяч голов свиней в год.
— Компания занималась рыбохозяйственной деятельностью, затем полностью прекратила ее и перерегистрировалась, так что это новый вид деятельности для ООО «ТД «Ясени»» и проект можно считать стартапом,— поясняли в пресс-службе банка «Коммерсанту».
В августе 2022 года Минсельхоз России сообщил, что комплекс за 1,5 миллиарда рублей построен. В нём будут заниматься разведением элитных пород йоркшир и ландрас, а также породы крупная белая. В 2021 году выручка ТД «Ясени» составила 287 миллионов рублей, убыток — 166 миллионов.
Вторая собственница комбината, Эльвира Смирнова, живет в Москве. Раньше у нее был бизнес в Туле, связанный с производством одежды, «Ростекстильпром», в который входило несколько фабрик по пошиву военной формы, расположенных в Рязанской области и Мордовии. В 2007–2008 годах компания получила по госконтрактам больше 25 миллионов рублей за поставку кожаных ремней, палаток, эмблем, пуговиц и звездочек для погон Федеральной миграционной службе, МВД России и войсковой части.
Сколько зарабатывает комбинат?
Грязинский пищевой комбинат выигрывал конкурсы на поставку индивидуальных рационов питания в одну из военных частей и в структуры МВД в 2014-м и 2017 годах на общую сумму больше 60 миллионов рублей. Выручка ГПК в 2021 году составила почти 4,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 20,9 миллиона.
Выручка «КонсервПакЛам» в 2021 году составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 79,1 миллиона. За тот же год «ГПК-Продтара» выручил 37,7 миллиона рублей, чистая прибыль компании составила 1,6 миллиона.
На сайте «КонсервПакЛам» отмечается, что компания поставляет по госконтрактам индивидуальные рационы питания для Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и других структур, но в открытом доступе на сайте госзакупок таких данных нет, вероятно, потому что данные об оборонзаказе засекречены.
Случайных нет. Кто производит консервы для сухпайка?
Кроме «КонсервПакЛам» из Липецкой области, консервы для «Армии России» производят еще три компании. Среди них — петербургский «Консервпром» и московские «Мас Ли» и «Рускон». Все эти компании — прибыльные бизнесы для своих владельцев, их выручка исчисляется сотнями миллионов рублей.
«Консервпром» кладет в пайки консервированный «Бекон армейский». Раньше вместо бекона в наборах было сало — «Шпик соленый консервированный». Этот шпик в том числе производил комбинат «Рускон», о котором скажем позднее.
«Консервпромом» владеет Марина Истомина, ее бизнес-партнер Игорь Истомин выступает генеральным директором компании. Игорь Истомин также руководит компанией «Русско-Высоцкое-Связь» — это часть крупной птицефабрики «Русско-Высоцкое», которая в течение всего 2022 года пыталась перейти от одних владельцев к другим.
По данным газеты «Коммерсант», основными владельцами птицефабрики выступали бизнес-партнеры семьи Ильи Клебанова, бывшего полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и вице-премьера правительства России, курирующего оборонно-промышленный комплекс, — Любовь Белоус и Дмитрий Кожарский.
Компания «Консервпром» выпускает консервы под брендами «Наша!», «Пять звезд», «Главмяс» и другие. На сайте компании также отмечается, что «на протяжении долгих лет» «Консервпром» поставляет продукцию для Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и других ведомств. В открытом доступе данных об этих закупках нет.
Следующая компания — «Мас Ли» — производит для наборов «Армия России» порционный плавленый сыр и жевательную резинку со вкусом мяты. При этом у себя на сайте компания не сообщает о том, что работает с Минобороны.
Зато «Мас Ли» много работает с детскими и медицинскими учреждениями, даже на своем сайте они отмечают, что появились благодаря «идее комитета здравоохранения Москвы о постепенном переходе от поставок отдельных весовых продуктов питания к мелкоштучным». Так и произошло: сегодня «Мас Ли» производит порционные джемы, масло, плавленый сыр, мед, а также крекеры, вафли и растворимый кофе. Большая часть поставок, информация о которых есть в открытом доступе, связана с поставками джема и меда в региональные школы.
Интересно, что компания «Мас Ли» находится там же, где располагается единственный в Москве стрелково-стендовый комплекс военно-охотничьего общества. Военно-охотничье общество — довольно старая общественная организация, которая еще в Советском Союзе работала в соответствии с приказами Минобороны СССР. Сейчас, согласно официальному сайту, общество занимается развитием охотничьей культуры в России, а в спортивном комплексе, где находится компания «Мас Ли», сдают помещения в аренду и помогают организовать активный отдых для туристов.
Выручка «Мас Ли» на конец 2021 года составила больше 400 миллионов рублей, прибыль — больше 26 миллионов. Владельцами компании являются предприниматели Иван Алексеев и Константин Бобров.
Производство по соседству с кормами для животных
Один из самых крупных поставщиков для наборов «Армия России» — «Рускон», который кладет в наборы икру из овощей, мясной паштет, колбасный фарш и пюре из яблок. Согласно официальному сайту, компания поставляет продукцию «для нужд российской армии, военно-морского флота, МВД, ФСБ и МЧС», ее выручка в 2021 году составила 1,5 миллиарда рублей. «Рускон» производит продукцию под одноименным брендом, а также под брендами HRHASO, «Кавказское застолье» и «Бериложка».
Согласно данным госзакупок, крупнейшие заказчики товаров «Рускона» — исправительные колонии в Калужской, Томской и Тюменской областях. Суммарно «Рускон» выиграл госконтрактов на почти миллиард рублей за последние 8 лет. В колонии компания поставляет консервы, галеты, хлебцы, черный чай и сахар.
Комбинат находится в Московской области в Раменском, а точнее в деревне Никулино. На «Яндекс.Картах» «Рускон» получает 4,4 балла из 5 на основе 66 отзывов. Они разные: от оценок вроде «это есть невозможно» до «самых хороших консервов для сухпайков в России». Мы тоже дегустировали: наша оценка остановилась на «поесть можно».
Недавно компания подала в Роспатент заявки на регистрацию торговых марок «Вилли Хвост», Frisky Dog и Frisky Cat. По адресу производства армейских консервов также находится компания по производству кормов для животных — «Глобал Петфуд». Корма для животных «Глобал Петфуд» производятся под брендами «Лайда», «Шермурр», Glamurr и «Шердог». Вместе с этим компания предлагает запустить желающим «полноценный цикл производства консервированной продукции под собственной торговой маркой». Таким образом, например, «Глобал Петфуд» выпускает корма под брендами «Ашан», Dr. Clauder’s, Katty (X5 Retail Group) и Hunty («Лента»).
Кстати, в армейском наборе перец и соль произведены там же, где находится «Рускон»: официально это производство зарегистрировано на ИП бывшего директора «Рускона» Арама Саргсяна.
Первоначально «Русконом» владели структуры «Нового русского банка», который в 2005 году был лишен лицензии за участие в отмывании доходов, полученных преступным путем. С 2006 года владельцем «Рускона» является москвичка Ольга Салова, это ее единственный бизнес. Салова прописана в одной квартире с бывшим директором «Рускона» Оганесом Оганяном. Он же является единственным владельцем «Глобал Петфуд» и Бронницкой птицефабрики.
«Глобал Петфуд», как и «Рускон», активно предлагает свои идеи по импортозамещению. На сайте компании по производству кормов анонсирован инвестиционный проект для развития этой отрасли, который был представлен на ПМЭФ-2022. «Рускон» тоже проводит свой пилотный проект по импортозамещению и рассчитывает на государственную поддержку.
Шоколад от брата губернатора, галеты от пивоваров
«Галеты армейские» в некоторых наборах производились на фабрике «Рот-фронт» по заказу «Предприятия Продкомплект», которое в 2019 году было признано банкротом. Сейчас встречаются галеты производства компании «Визит» из города Кузнецка Пензенской области. Это крупный пивоваренный холдинг, который, кроме алкоголя, выпускает газированные напитки, питьевую воду, квас и «Кузнецкий крекер». Основной пакет акций (38,9%) принадлежит Евгению Голяеву, замгендиректора «Визита» и бывшему депутату Пензенской гордумы.
В 2016 году «Визит» выиграл аукцион на поставку сырья для индивидуальных рационов питания в исправительную колонию
Шоколад производит кондитерская фабрика «Верность качеству» из города Касимова Рязанской области, выпускает шоколадные конфеты «Априори» и Delioro и сувенирные наборы. Кстати, в 2022 году домен фабрики Vk.ru купила соцсеть «ВКонтакте», сумма сделки не раскрывалась.
Владельца 49,86% «Верности качеству» Дмитрия Воробьева издание Regnum называло двоюродным братом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Выручка компании за 2017–2021 годы составила 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 21,6 миллиона рублей.
Чай для армейских рационов питания производит московская компания «Интер-Трейд-Юнион». Она специализируется на производстве и упаковке чая, выпускает его под торговыми марками Sigurd, Ramuk, In-Stick и GTC. В сетевых супермаркетах такие бренды почти не встретишь, чаи поставляют в кафе и рестораны и продают на маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.
С 2017-го по 2022 годы «Интер-Трейд-Юнион» заключила госконтракты на 11,6 миллиона рублей. Основные заказчики компании — правительство Тульской области, которому она поставляет сувенирные наборы чая, и управления ФСИН разных регионов России. Владелец бизнеса — житель Подмосковья Дмитрий Горбач. Выручка «Интер-Трейд-Юнион» за 2017–2021 годы составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 40,7 миллиона рублей.
В некоторые наборы попадает чай производства фирмы «РСШ», она же — «Росшоколад». Это известный производитель порционного сахара и соли, соусов, джемов и варенья, шоколада, специй, снеков
Одна из самых интересных вещей, которая лежит в наборе «Армия России», — это витамины, которые должны поддерживать здоровое тело и дух гражданина, выпившего таблетки. «Поливитаминный минеральный комплекс» для набора производит компания «В-МИН+», которая находится в Сергиев-Посаде Московской области.
Витамины, а попросту говоря БАДы, от компании «В-МИН+» продаются на нескольких маркетплейсах по цене от 200 до 1500 рублей, в том числе на Ozon и Wildberries. Правда, далеко не все заявленные ими торговые марки. На большую часть брендов, представленных на сайте «В-МИН+», в интернете отзывов нет, найти их на маркетплейсах тоже практически невозможно. Сама компания прибыльная, по итогам 2021 года ее выручка составила более 265 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 75 миллионов. Небольшую часть этих денег компания заработала на госзакупках, например, поставляя БАДы для психиатрических больниц в Иркутске и Ульяновске, а также для нужд Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра во Владивостоке.
Дезинфицируем и разогреваем
Кроме БАДов в наборах «Армии России» лежат дезинфицирующие салфетки, которые производит компания «Стаирс». Она также поставляет, согласно сайту компании, салфетки в индивидуальной упаковке для KFC, сети кинотеатров «Формула кино», автоцентров BMW, «Газпромнефти» и Российской национальной библиотеки.
Другая компания, которая помогает с дезинфекцией «Армии России», — «Мир дезинфекции». Именно она поставляет для наборов специальные таблетки для обеззараживания воды — «Аквабриз». Учредителям «Мира дезинфекции» Наталье Евстафьевой и Ольге Хильченко принадлежит также компания «Полисепт». Вместе эти две компании на 2021 год принесли почти миллиард рублей выручки и более 50 миллионов чистой прибыли.
Обе эти компании зарабатывают миллионы рублей на государственных контрактах. Так, например, «Мир дезинфекции» регулярно поставляет антисептики в медицинские учреждения и аптеки, подведомственные Управделами Президента РФ, и по заказу Генпрокуратуры РФ. «Полисепт», в свою очередь, поставляет антисептики для Росгвардии, а также в некоторые университеты (например, РАНХиГС) и медицинские учреждения.
Портативные разогреватели для сухпайков делает «Петрохимпласт» из Ломоносова под Санкт-Петербургом. Устройство состоит из металлической пластины (таганок) и трех таблеток сухого горючего. «Петрохимпласт» занимается производством пластмассовой упаковки, пластмассовых конструкторов для детей, средств для согревания и розжига.
Компанией владеет Искандер Багаутдинов, ему также принадлежит фирма «Спецполитерм», производящая водоветроустойчивые спички. Выручка «Петрохимпласта» за 2017–2021 годы составила 319 миллионов рублей, чистая прибыль — 8,9 миллиона.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
До недавнего времени крупным производителем сухпайков был также Барышский мясокомбинат. Он долгое время поставлял индивидуальные рационы питания для нужд МВД, пока в 2017 году гендиректора Александра Котлинского не обвинили в преднамеренной замене содержимого 240 тысяч сухпайков, ущерб составил 141,5 миллиона рублей.
Следствие считает, что комбинат заменял в наборах говядину более дешевым куриным мясом и крахмалом. Суд по делу повторно начался в сентябре 2022 года, Котлинский вину не признал.
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что в ее рамках призовут 300 тысяч запасников. Военный эксперт в разговоре с MSK1.RU объяснил, с какими проблемами могут столкнуться российские военкоматы.
В одной картинке мы объясняли, кому положена отсрочка при мобилизации. Мы также подготовили большую инструкцию для женщин, которые считаются военнообязанными.
Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в сюжете на нашем сайте.