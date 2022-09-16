Хачапури в полях: в новосибирском селе показали местную инновацию — ироничный репортаж НГС

Областные власти решили показать публике реальный пример импортозамещения и инноваций в сфере производства сельхозоборудования. Для этого журналистов позвали в чистое поле в районе Верх-Ирмени, чтобы они своими глазами увидели в деле не имеющий аналогов агрегат местного производителя. Обозреватель НГС не мог пропустить такую возможность стать ближе к земле.
Путь к инновациям предстоял неблизкий: сначала 80 километров до самого села Верх-Ирмень, а потом еще километров 15 по полям хозяйства. Пока ждали областное начальство, в поселковом клубе накрыли стол с пирожками (были в том числе довольно необычные — со свёклой). Клуб выглядел как действующий музей сельского советского быта. Отделанные многократно крашенными гипсовыми квадратными плитами стены, отчеканенное в металле солнце на стене и на самом почетном месте — поставленные в ряд шкафы со стеклянными дверцами, за которыми видны многочисленные призы и грамоты. Единственная примета новейшего времени в этом — стандартный листок с буквой Z и набором патриотических хештегов ниже.
После небольшого перекуса и прибытия министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова участники мероприятия снова оказываются в машинах. Путь лежит через село уже не с его парадной стороны, где стоят построенные по единому проекту двухэтажные здания с мансардами, а там, где Верх-Ирмень уже похоже на любое село. Кто-то выстроил свой дом из кирпича, кто-то обшил старое строение сайдингом, а кто-то так и живет в маленькой деревянной избушке.
Дорога свернула в поля с разными культурами, которые сменяли одно другое. Верх-Ирмень известно широкой публике в основном своей молочной продукцией (в меньшей степени — колбасами), но хозяйство имеет также больше 22 тысяч гектаров посевов пшеницы, овса, кукурузы, сои и других культур. В какой-то момент автоколонна двинулась по свежесжатому полю, где публику уже ждал зеленый трактор с наклейкой «Лучшие товары России» — немецкий Claas Xerion мощностью под 500 лошадей.
— Он российской сборки? — спросил я у представителя хозяйства.
— Да нет, чистокровный немец, — как бы даже немного обидевшись, ответил мужчина.
На бампере «чистокровного немца» развивались два флажка с символикой 9 Мая.
Суть инновации, ради которой прессу позвали в поля, оказалась, впрочем, за трактором. Это устройство с чудным для человека, далекого от сельскохозяйственного труда, названием «щелеватель-плоскорез ЩИП». Придумала и изготовила его новосибирская компания «НОЭЗНО — Сельмаш».
Щелеватель-плоскорез — это, по сути, разновидность промышленного культиватора, с помощью которого землю готовят к зиме, не только взрыхляя, но и оставляя глубокие тонкие борозды. Так влага должна проникнуть поглубже, чтобы уйти с полем под снег. Основная особенность новосибирской разработки в том, что она просто очень широкая: 17,3 метра в полностью разложенном виде. Это значит, что за один проход трактор может обработать большую площадь.
Главный инженер «Ирмени» Сергей Ковалёв говорит, что по нормативу этим агрегатом можно за смену пройти 80 га, а если постараться, то и все 120. Немецкий трактор, конечно, более прожорлив, чем отечественный «Кировец» с широко распространенным культиватором КПШ, но в пересчете на солярку за сутки получается экономия до 400 литров.
Экономией на топливе, впрочем, дело не ограничивается. Исполнительный директор «НОЭЗНО — Сельмаша» Максим Моисеев также отмечает, что обрабатывающие поверхности спроектированы таким образом, чтобы сохранить в почве естественные каналы растений. После прохода культиватора на поле остаются лишь ровные полосы, но вся земля под ногами становится мягкой, как перина.
ЩИП разработан при финансовом участии облправительства: «Сельмаш» получил субсидию в
Моисеев заверяет, что отечественных аналогов такой техники сейчас нет. Хотя иностранные, конечно, имеются.
По полям самой «Ирмени», например, кроме немецких Claas, бегают американские тракторы John Deer — это один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной (в числе прочей) техники с довольно большим выбором устройств для предпосевной обработки. Есть там и культиваторы, предназначенные для тех же целей. Причём ширина отдельных моделей может превышать 21 метр. В самой Америке такая штука в максимальной комплектации будет стоить почти 180 тысяч долларов — по нынешнему курсу это
Руководитель «Сельмаша», впрочем, признаёт, что продажи новинки пока идут не так хорошо, как хотелось бы. Показанный ЩИП — один из пяти проданных устройств этой модели. Но на заводе надеются, что клиенты появятся не только в Сибири, но и в европейской части России.
Тем временем трактор с новым культиватором подъехал поближе, чтобы операторы смогли снять его работу в действии. Начальство командировало механизатора давать пояснения прессе.
— Расскажите, как он работает, — поинтересовалась у работника сельского хозяйства одна из корреспонденток местного телеканала.
— Эти плоскости подрезают, пашут зябь. Ну и клыком тоже подрабатывают.
— Как вы им управляете? Он как-то крепится к трактору?
— Ну да...
— А как вы раньше землю обрабатывали?
— Да так же, на «Кировцах», только с КПШ.
Тема импортозамещения применительно к сфере сельскохозяйственной техники не выглядит на самом деле какой-то конъюнктурной «демонстрацией активности». Российский агропром (по крайней мере, его наиболее успешные представители) в последние лет 15 активно пользовался плодами глобального технического прогресса, имея возможность покупать технику и оборудование ведущих мировых производителей. Более высокая цена, как правило, окупалась высокой производительностью и большей надежностью.
Сейчас, когда многие такие поставки недоступны или выросли в цене из-за усложнившейся логистики, местные производители могут существенно расширить свою нишу. Но, конечно, им придется предложить что-то действительно стоящее.
«Ирмень», на полях которого прессе демонстрировали новый культиватор, — действительно уникальное хозяйство. О его истории и его создателе Юрии Бугакове можно прочитать в материале, который вышел на НГС в прошлом году.