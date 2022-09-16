Хачапури в полях: в новосибирском селе показали местную инновацию — ироничный репортаж НГС

— Он российской сборки? — спросил я у представителя хозяйства.



— Да нет, чистокровный немец, — как бы даже немного обидевшись, ответил мужчина.



На бампере «чистокровного немца» развивались два флажка с символикой 9 Мая.



Суть инновации, ради которой прессу позвали в поля, оказалась, впрочем, за трактором. Это устройство с чудным для человека, далекого от сельскохозяйственного труда, названием «щелеватель-плоскорез ЩИП». Придумала и изготовила его новосибирская компания «НОЭЗНО — Сельмаш».