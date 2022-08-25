Wildberries вернул бесплатный возврат товаров. Но не для всех
В будущем стоимость возврата будет зависеть от целого списка факторов
Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата товаров более чем
В компании объяснили, что плата за возврат не будет взиматься с клиентов с высоким процентом выкупа заказов. Ее введение было призвано повысить ответственность покупателей при оформлении доставки — и, по мнению сервиса, оказалось небесполезным. Меры «существенно снизили» количество бракованной продукции.
— Мы расширили нашу программу лояльности для более чем
Пресс-служба пообещала, что в будущем тарифы на возврат станут «динамичными» и будут зависеть от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, процента возвратов и других показателей.
Мы подробно разбирались в том, что из себя представляет нашумевший «налог на возврат». А Минпромторг официально назвал маркетплейс каналом сбыта контрафакта.
С недавних пор Wildberries также стал известен как «Ягодки».