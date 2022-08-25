Wildberries вернул бесплатный возврат товаров. Но не для всех

Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата товаров более чем 50% клиентов. Об этом 25 августа пресс-служба маркетплейса сообщила ТАСС.



В компании объяснили, что плата за возврат не будет взиматься с клиентов с высоким процентом выкупа заказов. Ее введение было призвано повысить ответственность покупателей при оформлении доставки — и, по мнению сервиса, оказалось небесполезным. Меры «существенно снизили» количество бракованной продукции.