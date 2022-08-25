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Wildberries вернул бесплатный возврат товаров. Но не для всех

В будущем стоимость возврата будет зависеть от целого списка факторов

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Введение платного возврата возмутило многих пользователей маркетплейса

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Wildberries предоставил опцию бесплатного возврата товаров более чем 50% клиентов. Об этом 25 августа пресс-служба маркетплейса сообщила ТАСС.

В компании объяснили, что плата за возврат не будет взиматься с клиентов с высоким процентом выкупа заказов. Ее введение было призвано повысить ответственность покупателей при оформлении доставки — и, по мнению сервиса, оказалось небесполезным. Меры «существенно снизили» количество бракованной продукции.

— Мы расширили нашу программу лояльности для более чем 50% клиентов и не взимаем плату за обратную логистику для ответственных покупателей с небольшой долей возврата товаров, — подчеркнули в Wildberries. — Тестируем программу ответственных покупок уже около года и видим положительные результаты: люди стали чаще совершать осознанные заказы, уменьшилось на 30% количество брака и случаев злоупотреблений бесплатными сервисами.

Пресс-служба пообещала, что в будущем тарифы на возврат станут «динамичными» и будут зависеть от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, процента возвратов и других показателей.

Мы подробно разбирались в том, что из себя представляет нашумевший «налог на возврат». А Минпромторг официально назвал маркетплейс каналом сбыта контрафакта.

С недавних пор Wildberries также стал известен как «Ягодки».

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